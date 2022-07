Republicanos piden renuncia de ministra Siches tras controversia en la votación de la prórroga al Estado de Excepción

Durante este viernes el Congreso debe votar nuevamente por aprobar o rechazar una nueva solicitud de prórroga al Estado de Excepción. En la mañana la Cámara de Diputados y Diputadas aprobó la medida por lo que ahora es turno del Senado la decisión final.

Antes de que se votará la moción, la ministra del Interior, Izkia Siches, tuvo una intervención en la sala que generó polémica en las bancadas de oposición. "En los últimos cuatro años, parece que a algunos se les olvidó, se pegaron en la cabeza, o realmente pareciera que todo empezó desde cero, pero hubo cuatro años que de 400 eventos de violencia, llegaron a más de 1.700", indicó Siches.

También te puede interesar:

Tras estos dichos, los parlamentarios de oposición se marcharon de la sala por unos minutos, pero finalmente volvieron y aprobaron la nueva prórroga del Estado de Excepción Constitucional para la zona sur.

Las palabras de la secretaria de Estado provocaron pedidos de disculpa por parte de la bancada de la UDI y RN, mientras que el Partido Republicano solicitó su renuncia.

Pedido de renuncia

Tras el polémico episodio que se vivió en la sala, el diputado Republicano, Cristóbal Urruticoechea, precisó que "aceptamos el pedir perdón de la ministra, pero no le creemos. Que haya pedido perdón es por un acuerdo que se tomó en comité, ella no lo siente (...) cientos de veces ha tenido que pedir perdón por la presión que le pone un país frente a sus errores una y mil veces".

"Nosotros ya no soportamos más esta situación, le pedimos derechamente a la ministra que dimita. Si no lo hace, le pedimos al Presidente de la República que entienda que hay un país que sufre y deje sus amistades de lado", complementó en 24 Horas.

El legislador también instó al Presidente Gabriel Boric a dejar a sus amistades de lado en caso de que Siches no renuncie "por su negligencia, orgullo y soberbia".

"¿Cuántas desgracias como estas vamos a tener que seguir soportando? ¿Hasta cuándo Chile va a tener que seguir soportando aprendices de gobernantes? Son sencillamente una vergüenza", cerró.







Críticas de oposición

Por otro lado, los partidos de oposición fueron críticos con los dichos de la ministra y con lo que se vivió en la Sala de la Cámara. "Desde el año 90' a la fecha no se había borrado del acta ninguna de ningún ministro del Interior", indicó el diputado de la UDI, Jorge Alessandri.

También señaló que "lo importante no es la razón que ella quería explicar, lo importante es que ella te aplica la política de la cancelación. Si tu no piensas como yo, te insulto (...) es una cosa que vemos bastante repetida. Cada vez que uno no piensa como ellos es Fake News, insultan o dicen que estás mal de la cabeza, y eso, un poder del Estado independiente no lo puede aceptar".

El jefe de la bancada de RN, Andrés Longton, se sumó a las críticas manifestando que "lo que me parece más grave es lo sintomático que ha sido este Gobierno de que cuando no compartes su opinión la intolerancia sale a la luz con todas sus letras".

En esta línea, Longton insistió que este tipo de actitudes "tiene polarizado el debate en torno a un tema que debiera unirnos a todos, porque la seguridad no tiene color político. La gente de la Macrozona Sur solo pide que empaticemos con lo que están viviendo".

"Aceptamos estas disculpas, pero esperamos que este tipo de situaciones no se vuelva a repetir para dar las señales adecuadas a las personas", cerró.