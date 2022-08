Senador Moreira (UDI) solicita que proyecto que anula la Ley de Pesca se considere inconstitucional

Esta jornada se llevó a cabo la primera sesión de debate en la Comisión de Intereses Marítimos, Pesca y Acuicultura del Senado que analiza el proyecto que busca anular la Ley de Pesca presentada durante el primer gobierno de Sebastián Piñera por el ministro de Economía de ese entonces, Pablo Longueira, tras el fracaso de lo que debía ser la primera sesión del día 10 de agosto por falta de quórum.

En aquella ocasión, los parlamentarios faltantes fueron: Iván Moreira (UDI), Alejandro Kusanovic (Independiente -RN), Jorge Soria (Independiente- PPD) y Fidel Espinoza (PS).

El presidente de la instancia, Daniel Núñez (PC), denunció a través de sus redes sociales el hecho calificándolo como "impresentable" y "escandalosa".

Intervención de Moreira

El senador de la Unión Demócrata Independiente (UDI), Iván Moreira, emplazó a Núñez por exponer su ausencia en la primera sesión de la comisión. "Estamos en el Senado, no en la Cámara de Diputados, aquí no aceptamos el matonaje", sostuvo.

Asimismo, precisó que si no fuese período de elecciones "hubiera presentado una censura", pero no lo hará simplemente porque "no quiero victimizarlo como que los parlamentarios de la comisión lo están atacando".







Aunque lo que generó polémica en las redes sociales fue la solicitud que realizó el parlamentario sobre la denominada Ley Longueira. "Una cosa es una nueva ley, y aquí uso el reglamento para señalar la inconstitucionalidad de este proyecto de ley. No existe la anulación, sí existe la derogación y (…) esta urgencia se hace con motivo del próximo plebiscito", cerró su intervención.

Video vía Twitter: @NYC_prensa