Ministro Muñoz y gratuidad en el transporte público para plebiscito: "Estamos conversando si contamos con los recursos para ese día"

Quedan menos de dos semanas para que se lleve a cabo en nuestro país el plebiscito de salida (4 de septiembre), momento en que la ciudadanía deberá elegir entre las opciones Apruebo o Rechazo sobre la propuesta constitucional redactada por la Convención Constitucional. Frente a este escenario, el ministro de Transporte, Juan Carlos Muñoz, abordó esta temática durante la jornada hoy.

Al referirse a una eventual gratuidad en el transporte público para aquel día, el secretario de Estado precisó que "no se descarta, no se confirma", agregando que "hemos tenido gratuidad en elecciones anteriores y estamos trabajando y analizando respecto de si vamos a poder tenerlo ese día o no", argumentando que el tema principal esta en los costos.

Asimismo, indicó -en conversación con CNN Chile- que se encuentran "conversando respecto de si contamos con los recursos para responsablemente ofrecer gratuidad el día 4", añadiendo que un posible anuncio podría llevarse a cabo días previos al referéndum.

Mejor coordinación

Además, el ministro de Transporte comentó que "estamos preparándonos desde mayo para dar una buena movilidad para una fecha tan importante".

Esto para evitar lo sucedido en las elecciones anteriores, cuando reportaron escasez del transporte público en distintos puntos del país provocando aglomeraciones de personas que querían ir a votar en la segunda vuelta presidencial llevada a cabo en diciembre de 2021.

A recordar que en mayo de este año, el subsecretario de Transportes, Cristóbal Pineda, en compañía de la directora de Transporte Público Metropolitano (DTPM), Paola Tapia y Seremi de Transporte de la Región Metropolitana, Roberto Santa Cruz, presentaron el plan a nivel nacional que llevará a cabo el Gobierno del Presidente Gabriel Boric para el plebiscito de salida coordinando el desplazamiento de la ciudadanía hacia sus locales de votación, según consignó La Tercera.







"Identificar los puntos críticos durante ese día y de asegurar la accesibilidad de las personas a los distintos lugares de votación", es el objetivo principal de la propuesta.

En aquella ocasión, Pineda, al ser consultado sobre una eventual gratuidad, precisó que "no queremos levantar falsas expectativas en cuanto a la gratuidad ese día, tenemos gratuidad en algunos servicios, en Metro y Tren Central, pero más allá de eso no queremos levantar falsas expectativas".

A esta plan, también se suma el que presentó la ministra del Interior, Izkia Siches, sobre las medidas de seguridad para ese día, destacándose los 45 mil efectivos de Carabineros en terreno, sumado a las 904 comisarías que estarán habilitadas en todo Chile.