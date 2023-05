Familia de Cecilia Heyder confirma fallecimiento de la activista defensora de los DD.HH.

La noticia fue confirmada por su hija, quien ocupó sus redes sociales para emitir un mensaje al respecto. “Durante esta madrugada Cecilia falleció, pero siempre mantendremos en memoria y espíritu su ser, luchador y perseverante”.

La activista defensora de los derechos humanos, Cecilia Heyder, falleció este lunes a la edad de 56 años, así lo confirmó su hija mediante redes sociales. Heyder fue hija del militar, Osvaldo Heyder, ejecutado por la dictadura militar de Augusto Pinochet.

La noticia fue confirmada por su hija, quien ocupó sus redes sociales para emitir un mensaje al respecto. “Durante esta madrugada Cecilia falleció, pero siempre mantendremos en memoria y espíritu su ser, luchador y perseverante”.

Hola, soy la hija de Cecilia; Durante esta madrugada, Cecilia falleció, pero siempre mantendremos en memoria y espíritu su ser, luchador y perseverante. — Cecilia Verónica Heyder (@ceciliaheyder) May 15, 2023

Heyder desde la década de los 80’s comenzó a trabajar en distintas causas relacionadas con la protección de los derechos humanos durante dictadura. Ya aquejada por un cáncer, lupus y un trastorno sanguíneo solicitó mediante recursos judiciales poder acceder a una muerte asistida, marcando un precedente en la discusión sobre la eutanasia en Chile.

En distintas entrevistas, resaltó la importancia de que las personas puedan acceder a una muerte asistida. “Si yo me quiero morir no es un asesinato. Es mi opción libre, soberana e individual de cerrar mi ciclo. Estoy sufriendo, es un acto piadoso, humanitario que me concedan morir”, indicó en una entrevista realizada por el medio AFP en 2021.

Su hija, en otro Tweet, indicó que los restos de Cecilia Heyder serán velados en Benzanilla 1305, comuna de Independencia a partir de las 11:00 horas. “Cecilia nunca morirá porque vive en nuestros corazones, pensamientos y recuerdos”.