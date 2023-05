Tricel declara inadmisible renuncia del exrepublicano Aldo Sanhueza al Consejo Constitucional

El Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) dio por “no presentada” la solicitud de renuncia del consejero constitucional Aldo Sanhueza -ex republicano, porque renunció al partido- tras la polémica de su nombramiento a raíz de la formalización en su contra por “graves ofensas al pudor” en 2019. En concreto, “el sistema electoral chileno, en particular la Ley N°18.700, Orgánica Constitucional sobre Votaciones Populares y Escrutinios, no se encuentra previsto un procedimiento de renuncia a una candidatura”, indicó el Tricel. De esta forma, si Sanhueza quiere renunciar primero deberá asumir como consejero constitucional. Fuentes cercanas al caso comentan que una de las posibilidades es que no renuncie y que al momento de votar lo haga junto a los republicanos, pero cuando intenten reprocharle al partido la pertenencia de un abusador sexual dentro de sus filas, el partido “no cargará con el muerto” porque oficialmente ya no pertenece a Republicanos.

El pasado viernes 26 de mayo, el exconsejero constitucional electo del Partido Republicano, Aldo Sanhueza,(renunció a su militancia tras conocerse el escándalo) ingresó un recurso ante el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) para no asumir el cargo, por el cuál había sido electo con la segunda mayor votación pese a ser formalizado por “graves ofensas al pudor” en 2019. Hoy, el organismo dejó sin efecto dicha solicitud.

En concreto, el Tricel indicó que la declaración de renuncia de Sanhueza al Consejo Constitucional se da por “no presentada”, lo que descarta la posibilidad de que el consejero republicano no asuma dicha investidura y sea reemplazado.

En su fallo, el Tricel negó la solicitud de Sanhueza por “carecer de competencia”. Esto, ya que “el sistema electoral chileno, en particular la Ley N°18.700, Orgánica Constitucional sobre Votaciones Populares y Escrutinios, no se encuentra previsto un procedimiento de renuncia a una candidatura”.

La secretaria relatora del Tricel, Carmen Gloria Valladares, explicó que “el Tribunal, luego de las deliberaciones correspondientes y del exhaustivo examen de los antecedentes, acordó en definitiva declarar inadmisible la presentación del señor Sanhueza por carecer este tribunal de competencia para pronunciarse sobre el particular”.

“Toda vez que la institución de la renuncia que se pidió a este tribunal no está consagrado en las normas constitucionales o legales que son de orden público, y no estándolo, en consecuencia, necesariamente procedía que se declarara la inadmisibilidad de la presentación”, agregó a La Tercera.

“El fallo se explica por sí solo. Los ministros hablan por sus fallos”, señaló, en tanto, a El Mostrador el ministro del Tricel, Jaime Gazmuri Mujica. “Una vez que asuma el consejero, la Ley N° 21.432 ahí permite su renuncia al cargo”, señaló el ministro Gazmuri, quien se mantendrá en el cargo hasta el próximo viernes. La Ley N° 21.43211 de marzo de 2022, fue publicada sobre la Reforma Constitucional en materia de renuncia de convencionales constituyentes, generada por el conocido caso de Rodrigo Rojas Vade.

Este viernes los integrantes del Tricel firmarán la resolución que da por terminado el proceso de verificacitura de los consejeros electos y que proclama a los 51 consejeros elegidos.

De esta forma, el paso a seguir de Sanhueza es que tendrá que presentarse en las dependencias del ex Congreso Nacional el próximo miércoles 7 de junio, cuando se instale el Consejo Constitucional, para asumir el cargo por el cuál fue electo por la ciudadanía. Si quiere renunciar, deberá asumir primero, lo que se denomina como “requisito de procesabilidad”.

Sin embargo, fuentes cercanas al caso comentan que una de las posibilidades es que no renuncie y que al momento de votar lo haga junto a los republicanos, pero cuando intenten reprocharle al partido la pertenencia de un abusador sexual dentro de sus filas, el partido “no cargará con el muerto” porque oficialmente ya no pertenece a Republicanos.

Oficialmente el partido de José Antonio Kast no hará declaraciones.

Cabe destacar que, a pocos días de las pasadas elecciones de consejeros constitucionales del 7 de mayo, trascendió la condena contra Sanhueza por “graves ofensas al pudor”. Lo anterior, tras ser acusado por una mujer que afirmó que el consejero republicano la habría tocado sin su consentimiento mientras viajaban en un bus interprovincial entre Santiago y Concepción.