Cámara presentará denuncia en fiscalía contra “Pastor” Soto por agresión contra diputadas PC

Luego de la agresión verbal y física que sufrieron en las afueras del Congreso en Valparaíso las diputadas del Partido Comunista Marisela Santibáñez y Daniela Serrano, por parte un predicador que se autodenomina “Pastor Soto”, las legisladoras afectadas pidieron a la Presidencia de la Cámara tomar medidas de seguridad.

“Si ustedes no me protegen, me voy a tener que proteger sola”, sostuvo la diputada Santibáñez, que visiblemente afectada, agradeció el apoyo de sus pares.

“Este ataque no solo se condice a un ataque verbal, sino a un ataque físico al que fuimos sometidas diputadas, y del cual también esperamos aportar todos los antecedentes a la Justicia y que la Cámara también se querelle”, agregó su par Daniela Serrano.

Luego de eso, el presidente de la Cámara, Vlado Mirosevic, dio a conocer que la mesa de la Corporación presentará una nueva denuncia en contra de Soto.

“Lo que hemos hecho es entregar la denuncia correspondiente a la Fiscalía Regional, tenemos una primera denuncia del 20 de marzo para que la Fiscalía inicie una investigación en contra de este señor. Luego de eso, hoy vamos a hacer nuevamente una denuncia por las nuevas agresiones que él ha cometido en contra de diputadas el día de hoy”, explicó Mirosevic.

En un comunicado el PC también condenó la agresión: “El Partido Comunista de Chile, expresa su más profundo repudio ante la agresión verbal y física que sufrieron en las afueras del Congreso Nacional en Valparaíso nuestras parlamentarias Marisela Santibáñez y la también presidenta de la Juventudes Comunistas de Chile, Daniela Serrano. Esta nueva agresión, del fanático religioso autodenominado pastor Soto, concita nuestra solidaridad plena con nuestras compañeras y sus equipos de trabajo, así como también pedimos que las autoridades respectivas tomen medidas para el debido resguardo y protección de nuestras autoridades, de su integridad, ante personajes nefastos”, dice el comunicado de la colectividad.