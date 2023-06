Bachelet defendió la necesidad de aprobar la reforma tributaria y criticó al negacionismo

En relación con materias de derechos humanos y la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado, la ex Mandataria señaló que “es clave que todos seamos capaces, sin negacionismo del pasado, hacernos cargo de nuestra historia, con las cosas buenas y las cosas malas y hacerse cargo también de las cosas malas”. “Es re fácil decir mejoren las pensiones si no están los recursos, entonces yo creo en este llamado del Presidente de pongámonos todos juntos. (…) Y me voy a sumar a que hay que de una vez por todas sacar una reforma tributaria adelante que permita mejorar las pensiones”, manifestó Bachelet.

La ex Mandataria Michelle Bachelet –la única ex jefa de Estado que asistió a la Cuenta Pública– del Presidente Gabriel Boric defendió la necesidad de aprobar en el Congreso la reforma tributaria para mejorar la calidad de vida de las personas.

La también ex comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, destacó que la aprobación de una reforma tributaria permitirá “disminuir las listas de espera, aumentar las salas cunas, que permita resolver el problema de la criminalidad con más recursos para las policías, pero también que permita resolver el problema de las deudas históricas con los profesores, por un lado, y particularmente con los deudores del crédito fiscal para estudiar a la universidad, del famoso CAE”.

“Creo que es clave que dejemos de pensar en la policía pequeña, sino que pensemos en lo que las personas necesitan y que haya grandes acuerdos por una reforma tributaria. En términos de los 50 años, sin duda es importante, por lo mismo, que todos seamos capaces, sin negacionismo, de hacernos cargo del pasado, de nuestra historia”, sostuvo Bachelet.

“Nadie puede justificar las violaciones de derechos humanos; nadie puede justificar un golpe de Estado. Chile es un país democrático, tenemos que ser capaces de resolver nuestros problemas a través de las vías democráticas. La democracia no es perfecta, pero al menos nos permite encontrar vías de resolver nuestros conflictos”, subrayó.