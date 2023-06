Schalper niega homofobia en AC contra ministro Ávila: acusa motivos “más profundos”

El parlamentario de Renovación Nacional descartó que la acusación constitucional contra el titular de la cartera de Educación sea promovida por motivos homófobos. “Cuando se conozca el contenido de la acusación, la semana que viene, todo el arco político se podrá dar cuenta que los fundamentos de esa acusación son mucho más profundos que un tema en particular”, señaló.

El diputado y secretario general de Renovación Nacional (RN), Diego Schalper, abordó la acusación constitucional que partidos de la oposición anunciaron en contra del ministro de Educación, Marco Antonio Ávila.

Esta, a su vez, ha sido cuestionada por personeros oficialistas, quienes acusan que tras el libelo hay motivaciones discriminatorias hacia el secretario de Estado, debido a su orientación sexual. Sin embargo, el legislador RN desmintió que este sea el motivo tras el emplazamiento político: “aquí se ha pretendido instalar que hay una cuestión personal del ministro que motiva su acusación, y es total y absolutamente falso”.

Según Schalper, “cuando se conozca el contenido de la acusación, la semana que viene, todo el arco político se podrá dar cuenta que los fundamentos de esa acusación son mucho más profundos que un tema en particular”.

En la misma línea, el diputado sostuvo que “la orientación sexual de una persona nunca va a ser motivo de una acusación constitucional, cosa distinta es que la gestión educativa del ministro motive la inejecución de ciertas leyes y, vulnere ciertas garantías constitucionales”.

Esta no es la primera vez que Schalper niega la acusación, pues de forma previa había señalado que “donde se mire, la gestión del Gobierno en materia educativa es pésima y, por lo tanto, yo le pediría especialmente al Presidente de la República que no use la cuenta pública para abordar temas que son de la contingencia política”.

En tanto, el jefe de Estado, Gabriel Boric, había declarado en su informe anual que “en un país moderno y civilizado no es aceptable (…) que un ministro tenga que dar explicaciones especiales respecto a una política pública por ser homosexual”.