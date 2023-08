La crítica del Presidente Boric a la oposición por el Golpe: “La derecha ha ido retrocediendo”

El Presidente Gabriel Boric emplazó a quienes han auspiciado separar el Golpe de Estado de las violaciones a los derechos humanos ocurridas en dictadura puesto que, según el Mandatario, “el golpe fue criminal desde el minuto uno”, y en la misma línea criticó que la “derecha política ha ido retrocediendo a lo que se habían ido instalando como consensos sobre la valoración irrestricta de la democracia y por ende la no justificación de un golpe de Estado para solucionar los problemas políticos”. Además, se refirió al Partido Republicano y la intención de la colectividad de derogar la ley de aborto en tres causales. “Frente a eso van a encontrar no solamente partidos políticos e instituciones, sino también un pueblo firme para decir que no, que vamos a seguir defendiendo los derechos de quienes han sido excluidos, que han sido discriminadas durante demasiado tiempo en nuestro país”, afirmó.

En el marco de una ceremonia a propósito de la conmemoración por los 50 años del Golpe de Estado, el Presidente de la República, Gabriel Boric, se refirió a los dichos y postura de personeros de partidos de derecha en torno al quiebre democrático de 1973.

Así, el Mandatario criticó a las personas que “pretenden separar al golpe de lo que vino después. El golpe fue criminal desde el minuto uno”, y emplazó directamente a la oposición al decir que la “derecha política ha ido retrocediendo a lo que se habían ido instalando como consensos sobre la valoración irrestricta de la democracia y por ende la no justificación de un golpe de Estado para solucionar los problemas políticos”.

De la misma forma, recordó las declaraciones del diputado de la Unión Demócrata Independiente (UDI), Jorge Alessandri, quien hace algunas semanas causó controversia al apuntar que justifica el golpe militar. “Eso, compatriotas, desde mi punto de vista como Presidente de la República, no es parte del debate democrático”, añadió el Mandatario.

De acuerdo con el Presidente Boric, este tipo de manifestaciones “nos deben llevar a la máxima preocupación, porque las opiniones en democracia son legítimas. Lo que no es legítimo, y debiera ser consenso, es seguir justificando que el bombardeo a La Moneda, la muerte desde ese mismo instante y la instauración de una dictadura es una manera de solucionar los problemas de la democracia”.

Además, el jefe de Estado abordó el clima político que se respira a pocas semanas de que se cumpla medio siglo del hito en el país, y por el que se han realizado una serie de actos conmemorativos. Así, expresó que “esta conmemoración de 50 años del quiebre de la democracia nos pilla en Chile en un momento difícil políticamente”.

“Hay algunos incluso que plantean abiertamente que quieren hacer retroceder el derecho a elegir de las mujeres sobre su propio cuerpo en lo que hemos avanzado gracias al movimiento feminista durante los últimos años, por ejemplo, con la ley de aborto en tres causales”, apuntó.

Lo último, en concreto, se relaciona con los dichos del presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, quien manifestó la intención de la tienda de revertir la ley que habilita la interrupción del embarazo en los casos de peligro de vida de la madre, inviabilidad del feto o violación, que se aprobó en 2017.

“Cuando seamos mayoría dicen, vamos a derogarlo. Quiero decirles que frente a eso van a encontrar no solamente partidos políticos e instituciones, sino también un pueblo firme para decir que no, que vamos a seguir defendiendo los derechos de quienes han sido excluidos, que han sido discriminadas durante demasiado tiempo en nuestro país. Lo vamos a hacer con firmeza, lo vamos a hacer con democracia y lo vamos a hacer con convencimiento”, enfatizó el Presidente Boric.