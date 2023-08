Pese a salida de Jackson: UDI insiste en cambios a pacto fiscal y reforma previsional

Los timoneles de la Unión Demócrata Independiente (UDI), Javier Macaya y Juan Antonio Coloma, se refirieron la futuro de las conversaciones con el Ejecutivo luego de la salida de Giorgio Jackson (RD) del Ministerio de Desarrollo Social y Familia: renuncia que se concretó luego de varias semanas en las que la oposición la solicitó para persistir en las conversaciones para la reforma de pensiones y el pacto fiscal. Tras señalar que la salida de Jackson fue una muestra de “realismo político”, Coloma expresó que “esperamos que ese mismo realismo lo tenga el gobierno en materia previsional y nuevo pacto social como para no persisitir con la misma visión original y sea capaz de escuchar”. Sin embargo, las nuevas declaraciones del gremialismo no fueron vistas con buenos ojos por la administración. “Estas reformas no son obsesiones del Gobierno, ni son prioridades sólo del programa: son temas que tenemos pendientes como país hace mucho tiempo, y no pueden esperar más”, indicó la ministra de Interior, Carolina Tohá. “Mi llamado sería a que no eludamos más el bulto del trabajo que tenemos: responderle a las chilenas y los chilenos”, añadió.

No habían pasado muchas horas desde que el ahora exministro de Desarrollo Social y Familia, Giorgio Jackson (RD) había abandonado el Palacio de La Moneda, cuando diversas figuras del oficialismo instalaban la idea de que, tras las constantes presiones para que el exsecretario de Estado abandonara su cargo, era hora de que la oposición retomara el diálogo en torno a medidas claves en la agenda del Gobierno. Así lo comentó en la noche de este viernes la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo (PC), quien despidió al extitular del Mideso con un sentido mensaje en redes sociales, y luego afirmó que “espero que ahora podamos avanzar definitivamente y sin excusas en los acuerdos para subir ya las pensiones, mejorar la salud y educación, para mejorar la calidad de vida de las y los chilenos”. Similares fueron las palabras del ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Cordero. “La oposición deberá explicarle al país por qué el principal argumento que sostenían para no mantener una conversación con el Ejecutivo en las reformas que son relevantes, hoy lo mantienen”, manifestó, para añadir que “creo que no hay ninguna razón que justifique mantener congeladas las conversaciones para avanzar en reformas tan importantes del país”. También te puede interesar: Oficialismo pone la pelota en la cancha de la derecha tras salida de Jackson

Cordero emplaza a la oposición tras salida de Jackson: háganse "cargo de sus palabras y acciones" Sin embargo, las expectativas de La Moneda se encuentran con una nueva condicionante. El senador y presidente de la Unión Demócrata Independiente (UDI), Javier Macaya, sostuvo a través de X (plataforma mejor conocida como Twitter) que el partido está listo "para conversar con el gobierno. Para que el diálogo tenga sentido y empatice con lo que piensa Chile, hay un paso que debe dar el gobierno: cambiar sustancialmente los malos proyectos refundacionales de la reforma que ha sustentado". Algunos de los temas clave que encontraron resistencia para ser debatidos por parte de la oposición son el pacto fiscal y la reforma de pensiones, cuya mesa dejó de contar con la participación de los parlamentarios UDI hace algunas semanas: el requisito para continuar el diálogo, señalaron entonces, era la renuncia de Jackson. De esta también se bajaron los legisladores de Republicanos, pero por otras razones: acusaron intransigencia por parte de la Administración del Presidente Gabriel Boric, en la discusión sobre las pensiones. Desde la misma tienda que Macaya, el presidente del Senado, Juan Antonio Coloma, comentó a 24 Horas que "era inviable que después de todo lo ocurrido no hubiera responsabilidades políticas, lo que recién comienza a plantarse con la renuncia de Jackson (al cargo Ministro de Desarrollo Social). Esa renuncia, el asumir la responsabilidades políticas, es una manifestación de realismo político". Asimsimo, expresó que la retirada del exministro Jackson era "un paso ineludible", en el marco de la crisis por el caso Convenios. "Esperamos que ese mismo realismo lo tenga el gobierno en materia previsional y nuevo pacto social como para no persisitir con la misma visión original y sea capaz de escuchar, no sólamente lo que la oposición plantea, sino lo que la mayoría del país siente respecto de esas materias", agregó el integrante UDI de la Cámara Alta. "Hemos buscado abrir muchas instancias y algunos sectores se han negado a concurrir a ese trabajo, independiente del caso Convenios" En respuesta a lo anterior, la ministra de Interior, Carolina Tohá (PPD), emplazó a la oposición, al expresar que "todo Chile fue testigo, por semanas y semanas, de como se dijo que la condición para sentarse era que el ministro Jackson no fuera más parte del gabinete". Desde la ceremonia de celebración para los 100 días previo inicio de los Juegos Parapanamericanos Santiago 2023, la secretaria de Estado apuntó que "estas reformas no son obsesiones del Gobierno, ni son prioridades sólo del programa: son temas que tenemos pendientes como país hace mucho tiempo, y no pueden esperar más". "Nuestra disposición en sentarse a conversar es precisamente sentarse a buscar acuerdos, no simplemente decir adhieran a la propuesta que el Gobierno tiene. Para eso hemos buscado abrir muchas instancias en los últimos meses, y algunos sectores se han negado a concurrir a ese trabajo incluso previo de que se diera a conocer el caso Convenios, independiente del caso Convenios. Pero en algún momento establecieron esta condición, y en gran parte por ese motivo que el ministro Jackson renunció, como él mismo dijo: porque su presencia estaba siendo la excusa para no avanzar, y no trabajar en encontrar un acuerdo en esta reforma", explicó. "Entonces mi llamado sería a que no eludamos más el bulto del trabajo que tenemos. El trabajo que tenemos es responderle a las chilenas y los chilenos", concluyó Tohá.