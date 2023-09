Desbordismo queda out: senador Galilea se impone a Paulina Ñúñez y se queda con la presidencia de RN

Este sábado se llevó a cabo la segunda vuelta de las elecciones internas de Renovación Nacional (RN) para elegir a la nueva directiva por los próximos dos años. En las urnas se enfrentaron las listas encabezadas por los senadores Rodrigo Galilea y Paulina Núñez, quienes reemplazarán a Francisco Chahuán.

Los 10.026 militantes que votaron eligieron finalmente al senador por el Maule y su lista (B) con 5.285 votos (53%) por sobre la lista (A) de la parlamentaria de la región de Antofagasta, que obtuvo un 37% con 4.643 preferencias.

La nueva directiva tendrá el desafío de enfrentar el plebiscito ratificatorio del proyecto de nueva Constitución, las elecciones municipales de 2024, las parlamentarias y presidenciales de 2025.

“Quiero en primer lugar agradecerle a la militancia de todo el país porque nuevamente se movilizaron, nuevamente demostraron que Renovación Nacional es un partido con militantes que están motivados, que se preocupan del país, que se preocupan por el destino de su partido. Que más de 10.000 personas desde Arica a Puntarenas hayan concurrido a votar tres semanas después de la primera vuelta y sin elecciones regionales, ni distritales, es un logro enorme. Así que mis primeras palabras son de agradecimiento a toda la militancia del partido”, señaló Galilea tras el triunfo.

“En segundo lugar, quiero agradecerle por supuesto a todos quienes nos apoyaron. Nuestra lista, la lista B, que me toca presidir, es un equipo que representa a gente de todo el país con distintas trayectorias, con distintas carreras, pero que estamos unidos simplemente por hacer más grande el partido y con ello más grande a Chile. Eso es lo único que nos ha inspirado y quiero agradecerle a ese 55% de militantes del partido que hoy se movilizaron por el apoyo que nos dieron en todas las comunas del país”.

Galilea además destacó que hoy Renovación Nacional, “pero no es cualquier partido opositor”.

“Es un partido opositor propositivo, que es constructivo, que sabe proponer ideas y eso queremos dejarlo marcado en este mismo momento. Por supuesto que a todas aquellas iniciativas del gobierno que nos parezcan que no le hacen bien a los chilenos, Renovación estará ahí diciéndoles que no. Pero no un no a secas. Renovación Nacional siempre tendrá una propuesta, una propuesta interesante, una propuesta inteligente, una propuesta constructiva para solucionar los problemas que aquejan a los chilenos. Tener buenas propuestas en temas de salud, tener buenas propuestas en temas provisionales. Por supuesto que hacernos cargo de los problemas de seguridad son las prioridades de este partido y esperamos colaborar decidida y honestamente en que este país logre consensos en temas que preocupan tanto a todos nuestros compatriotas”, agregó.

Galilea además recordó el triunfo del Rechazo de 2022.

“Queremos ser capaces de alguna manera de proyectar el impulso político del triunfo del rechazo de hace un año atrás. El triunfo del rechazo de hace un año atrás no sólo fue un triunfo, fue una expresión muy profunda de cómo los chilenos entendemos el país, de cómo los chilenos entendemos nuestra historia, de cómo valoramos nuestras tradiciones y cómo valoramos también a los forjadores de nuestra patria y eso creemos que debe ser proyectado”.

En ese sentido, “buscaremos también espacios de coordinación obvios y evidentes con el Partido Republicano y esperamos también encontrar algunos puntos de acuerdo y de coordinación con Amarillos y Demócratas. Creemos que esa proyección política en Renovación Nacional es consistente con los tiempos que se viven, es consistente con hacer una oposición constructiva al actual gobierno y Dios mediante, en un par de años más, poder volver a dirigir a Chile”.

Galilea además se pronunció sobre el próximo 11 de septiembre.

“El 11 de septiembre es una fecha que evidentemente genera muchas diferencias y mucha pasión en Chile. Nadie espera que todos tengamos un mismo recuerdo de esa época, nadie espera que tengamos una misma memoria de esa época, ni siquiera que tengamos una interpretación unánime en el país de lo que sucedió en esa época. Lo que nosotros siempre hemos querido como Renovación Nacional, y en eso consistió la declaración que firmaron las directivas, es tener una mirada de futuro”.

“Hay que analizar lo que pasó hace 50 años, ¿por qué Chile perdió su democracia? En eso hay muchas causas, las consecuencias todas las conocemos y lo que tenemos que aprender es que ese tipo de episodios ojalá nuestro país no los viva nunca más. A la democracia hay que saber cuidarla, el respeto hay que saber cuidarlo y por lo mismo las propuestas públicas tienen que ser constructivas y tienen que de alguna manera interpretar a la ciudadanía en un clima democrático de participación y de respeto”, concluyó.

Agradecimiento de Núñez

Por su parte, Núñez agradeció el apoyo a sus votantes.

“Queremos darle las gracias a casi la mitad del partido desde Arica a Punta Arenas que durante toda esta campaña, con mucho cariño, con mucho trabajo, con mucha mística, se trasladaron para poder visitar a cada militante que hoy nos dio este resultado del que nos sentimos orgullosos”, manifestó Núñez tras los resultados.

“Quiero también dejar en claro que durante esta jornada hay muchos militantes que quieren asumir candidaturas a concejales o a alcaldes y que nos están haciendo un llamado a que se quieren ir a la directiva, a renunciar. Esperen, no se vayan, porque no los vamos a dejar solos, los vamos a seguir representando con la fuerza de casi la mitad del partido que representamos hoy día”, dijo.

Núñez además felicitó a Galilea y a toda su directiva por el triunfo.

“Les deseamos que tengan una buena conducción porque va a ser un momento muy complejo a propósito de lo que vivimos en el país. Y ellos van a ser los responsables de tomar las decisiones y de conducir el partido en estos próximos dos años. Respecto a nosotros, una oposición. Primero lo interno dentro del partido porque evidentemente representamos proyectos distintos. Vamos a ser una oposición responsable basándonos siempre en el respeto a los principios de nuestro partido y, por supuesto, pensando en Chile”, dijo.

En cuanto al oficialismo, manifestó que serán “una oposición firme, una oposición directa, una oposición también responsable y una oposición que tiene claro que el país hoy día lamentablemente está en manos del Partido Comunista y por eso es muy importante que estemos firmes con nuestros principios y con nuestra alternativa de poder volver a gobernar”.

“Muchísimas gracias a los hombres y mujeres que hicieron posible que llegáramos hasta acá, que confiaron en este equipo porque los vamos a representar y no los vamos a dejar solos”, concluyó.

Núñez y Galilea llegaron a segunda vuelta, luego de que en las elecciones del pasado 20 de agosto sus listas no lograron la mayoría absoluta.

La lista A, encabezada por la legisladora de Antofagasta Paulina Núñez junto al alcalde de Puente Alto, Germán Codina (primer vicepresidente), del excandidato presidencial, Mario Desbordes (vicepresidente), y el exsubsecretario general de Gobierno, Emardo Hantelmann (secretario general); obtuvo 4.199 preferencias, llegando a un 36,8%.

Por otro lado, la lista B tuvo 3.803 votos (33,4%). Está encabezada por el parlamentario del Maule, Rodrigo Galilea, junto por José García Ruminot (primer vicepresidente); la exsubsecretaria de Servicios Sociales, Andrea Balladares (secretaria general). Los otros vicepresidentes de la lista son Ximena Ossandón, Mario Meza, Ruggero Cozzi y Pedro Pizarro.

La lista C fue la que no alcanzó a llegar a segunda vuelta, puesto que tuvo 3.377 votos (29,8%). Estaba liderada por la senadora por Los Ríos, María José Gatica y la acompañaban Francisco Orrego (secretario general); Carlos Larraín (vicepresidente); Camila Flores (vicepresidente); Lucrecia Mena (vicepresidenta); Paula Hijera (vicepresidenta); y Cristian Daly (tesorero).