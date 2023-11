Sin ministro Cordero, organizaciones de DD.HH. asisten a histórica audiencia de Chile ante la CIDH

Luego de varios años y solicitudes de audiencia ante la CIDH por temas asociados a las violaciones de los derechos humanos (DD.HH.) en dictadura y durante al estallido social del 2019, organizaciones, abogadas(os) de DD.HH. y representantes de la sociedad civil de Chile fueron elegidos por la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para participar de la audiencia “Memoria, verdad y justicia a 50 años del inicio de la dictadura cívico-militar”.

Agrupación de Familiares Detenidos Desaparecidos (AFDD); Londres 38 (espacio de Memorias); Hijos e Hijas por la Identidad, la Justicia, contra el Olvido y el Silencio, H.I.J.O.S.; la abogada Karinna Fernández Neira; la doctora en Psicología Ruth Vargas; y el abogado Pietro Sferrazza Taibi son algunas de las personas y agrupaciones que serán parte de la instancia.

“Este es el espacio más alto que hay para discutir estas materias, desde la cual se hacen recomendaciones que las agrupaciones solicitamos a la Comisión y la idea es que el Estado tenga la capacidad de consolidar ciertos compromisos en la audiencia, a través de la presencia de autoridades de altos cargos”, explica la abogada Karinna Fernández.

“Cuando no van autoridades, en definitiva, no se pueden alcanzar compromisos en la audiencia, se hacen descripciones y no se alcanzan acuerdos en esos casos. Por eso la presencia de autoridades es muy importante”, destaca, al mismo tiempo que resintió la ausencia del ministro Cordero como integrante clave y representante de un Gobierno que, desde la campaña, defendió los derechos humanos como eje de su ejercicio.

Desde El Mostrador se consultó al equipo de prensa del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos acerca de los motivos de la ausencia del ministro, en una instancia histórica a 50 años del golpe cívico-militar.

“El Ministerio de Justicia y DDHH siempre consideró que a esta sesión debía ir en la delegación la Jefa del Programa de Derechos Humanos, Paulina Zamorano. La delegación es encabezada por el Jefe de la Dirección de Derechos Humanos de la Cancillería, embajador Tomás Pascual. Además integra la delegación el Ministro Coordinador de las Causas de DDHH, Mario Carroza”, respondieron desde dicha cartera ministerial y subrayaron que “la Delegación que asiste es de alto nivel”.

En orden cronológico, la jornada –cuyo inicio será a las 10:30 (hora chilena)– contempla la presentación de las agrupaciones y abogadas(os), luego los comentarios de Naciones Unidas, después las palabras de la CIDH y del Estado chileno, a través de sus representantes.

Según explicó la especialista, una vez culminada la audiencia, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) publica un comunicado de prensa y un informe en que se materializan las descripciones y acuerdos –en caso de que se alcancen– logrados en la temática tratada, que en este caso es la justicia transicional a 50 años del golpe de Estado en Chile.

“Nuestra expectativa es que el Estado se sienta interpelado”

Otra de las personas que participará de la instancia es la doctora en Psicología Ruth Vargas Forman, quien lleva más de 20 años trabajando en peritajes y servicio psicológico para personas refugiadas de América Latina que solicitan asilo en Estados Unidos.

“Esta es una audiencia histórica, porque tenemos la oportunidad de poner en perspectiva las barreras de acceso a la verdad, justicia y memoria de víctimas de la dictadura cívico-militar chilena, en sus dimensiones individuales y colectivas, a cincuenta años”, subraya.

“Nuestra expectativa es que el Estado se sienta interpelado a realizar necesarias revisiones y expanda la comprensión de la reparación integral, de acuerdo con los principios del Derecho internacional; también, instarlo a evaluar la calidad de los programas de reparación para proyectar la optimización de las políticas públicas de derechos humanos”, agrega la psicóloga, quien destaca que la audiencia es el resultado de un “espacio gestado desde la sociedad civil”.

Para la convocada, es fundamental “develar el impacto de la impunidad a nivel intergeneracional”, así como “las barreras que existen en el acceso a la verdad y justicia, especialmente después de la negación de reparación a nietos en procesos judiciales”.

En este contexto, Vargas recordó los recientes hallazgos de cajas con osamentas en dependencias de la Universidad de Chile, los de la oficina del programa del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y en un domicilio de Ñuñoa, que “evidencian el incumplimiento del Estado a sus deberes internacionales referidos a la reparación integral”.

“Esperamos que la CIDH atienda a las problemáticas que subsisten y se han profundizado en materia de justicia y reparación, como un elemento indispensable de cualquier esfuerzo serio por combatir la impunidad y alcanzar reparaciones integrales, que se transformen en verdaderas herramientas de reversión para víctimas que deben ser integralmente reconocidas en ese transgeneracional carácter y no expuestas a procesos de continua contienda, estigmatización y ataques negacionistas”, puntualiza.