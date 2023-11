Pese a acuerdo con el Gobierno, profesores de Atacama siguen en paro tras 82 días de movilización

Los profesores y profesoras de los establecimientos administrados por el Servicio Local de Educación Pública (SLEP) en Atacama han optado por no regresar a las aulas este lunes 20 de noviembre, a pesar de haber alcanzado un acuerdo previo con el Gobierno. Su decisión se basa en la percepción de incumplimientos por parte del Ministerio de Educación (Mineduc).

La paralización docente ya suma 82 días, poniendo en peligro la continuidad del año escolar para más de 30 mil estudiantes. De hecho, en diálogo con El Mercurio, Carlos Rodríguez, presidente del Colegio de Profesores de Atacama, enfatizó que es “evidente” que los alumnos enfrentarán dificultades para salvar el año.

Rodríguez añadió que el tiempo es una variable incontrolable por el Gobierno y los docentes, señalando la demora en la resolución del conflicto como un factor determinante en el incumplimiento del calendario escolar. El líder gremial expresó que “no podemos volver en estas condiciones, porque se vulnera nuestro acuerdo”.

“Si estamos generando confianzas con este escenario sin una pauta clara de regreso, sin las obras en su total desarrollo, se nos hace imposible confiar y se produce la decisión que se votó escuela por escuela de no volver a clases”, advirtió el presidente del Colegio de Profesores de Atacama, quien denunció también que hay empresas que han abandonado las obras tras el no pago por parte del SLEP.

Según adelantó el representante del gremio al matutino, no hay opción de salvar el año escolar en la región, dado que “hay una variable que no la controla el Gobierno ni nosotros, que es el tiempo que se acaba. Todo lo que se demoraron y se siguen demorando las autoridades para resolver el problema, evidentemente que nos lleva a esta situación de no cumplimiento del calendario escolar”.

El pasado 8 de noviembre, después de intensas negociaciones entre el ministro de Educación, Nicolás Cataldo, y los profesores de Atacama, se había llegado a un acuerdo para finalizar la paralización que había durado 73 días. El pacto incluía el retorno de los docentes a clases y un plan de recuperación del tiempo perdido.

El Mineduc, en colaboración con equipos del SLEP, realizó inspecciones este fin de semana en las comunas de esta región para verificar las condiciones de los recintos escolares de cara al retorno de las comunidades educativas. La subsecretaria Alejandra Arratia afirmó que el Ministerio está cumpliendo con sus compromisos y espera que los docentes también cumplan su parte.

El Mineduc liderado por el ministro Nicolás Cataldo (PC) proyecta que este miércoles cerca de 30 establecimientos contarán con sus actas de recepción de obras, mientras que en los otros recintos educativos seguirán con los trabajos para lograr condiciones habilitantes y concretar el regreso de funcionarios y estudiantes.