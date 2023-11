Encuesta UDP-Feedback arroja que triunfo de opción En Contra no influirá en la estabilidad del país

Uno de los grandes argumentos de los adherentes del voto “A favor” de la propuesta constitucional elaborada por el Consejo Constitucional es que el país finalmente tendrá estabilidad, mientras que, si votan por el “En contra” –señalan–, Chile será más inestable en todo sentido. Sin embargo, la gente que concurrirá a las urnas el próximo plebiscito del 17 de diciembre no lo ve así. Esto, según los últimos resultados de la “Encuesta sobre Proceso Constituyente”, elaborada por el Laboratorio Constitucional y la Plataforma de Políticas Públicas de la Universidad Diego Portales (UDP), junto con Feedback Research.

De acuerdo con sus resultados, ante la pregunta respecto al caso de que gane la opción “En contra” y se mantenga la Constitución vigente, el 57,5% de los encuestados cree que no influirá en la estabilidad del país, cifra que ha ido en aumento en comparación con la misma consulta realizada en los meses de octubre y septiembre.

Por otro lado, la opción de que el país sea más estable que en la actualidad alcanza un 15,3%, mientras que la opción de que sea más inestable llega al 26,6%. Ambas opciones descienden en comparación con la última medición.

En conversación con El Mostrador, el profesor titular de la Escuela de Ciencia Política de la UDP, Claudio Fuentes, uno de los responsables de la encuesta, explicó que “la mayoría de los encuestados indica que, en caso de triunfar el ‘En contra’, no afectará la estabilidad del país. Aquella percepción es un poco más baja entre votantes de derecha y centroderecha, que consideran en mayor medida que habrá más inestabilidad. De hecho, quienes se inclinan por votar ‘A favor’ son los que más intensamente perciben que, de ganar la opción ‘En contra’, habría mayor inestabilidad. No es el caso de los votantes ‘En contra’, que no perciben aquello. En general, en la gran mayoría de los encuestados no se avizora un escenario catastrófico“.

“A favor” vs. “En contra”

En cuanto a los porcentajes de ambas opciones, la tendencia sigue acercándose a un resultado “estrecho” de cara al próximo plebiscito, tal como lo señalaron los resultados de su anterior estudio.

En la actual medición, la opción “A favor” alcanza un 33,8% (+3 puntos porcentuales), mientras que la opción “En contra” también sube, pero menos, ya que llega a 53,2% (+0,5 pp).

Según Fuentes, “de acuerdo a nuestro estudio, la tendencia del voto ‘A favor’ ha tendido a aumentar en los últimos meses, y este mes subió 4 puntos. Todo dependerá del último mes antes del plebiscito. Si proyectamos esta tendencia, lo esperable es que las cifras vayan estrechándose un poco más en la medida en que se despliegan las campañas”.

Estas cifras, de acuerdo con Fuentes, no están influenciadas por la franja electoral sino que tienen que ver con que “ha aumentado el nivel de información sobre el tema. Dado que la franja no ha generado grandes polémicas, tiendo a pensar que es poco probable que la franja esté generando un clima de opinión o esté afectando las preferencias de las personas”.

Por otro lado, añadió el académico, “el porcentaje de personas que dice estar más informada se ha elevado. Pero eso no quiere decir que las personas estén leyendo más los contenidos. Muy probablemente las personas están conversando más sobre el tema, pero es poco probable que una gran mayoría de la población llegue a conocer el texto en profundidad. Se trata de un texto muy extenso y de alta complejidad”.

¿”En contra” del Gobierno”?

Según el Partido Republicano, una de las razones por la que la opción “En contra” lleva aún ventaja sobre la opción que ellos promueven, el “A favor”, es porque las personas están confundidas y quieren votar “En contra” porque es “contra” el Gobierno de Gabriel Boric.

Para Fuentes esto no es así, ya que “más que la opinión ‘A favor’ o ‘En contra’ del Gobierno, los determinantes principales para ir a votar parecen asociarse con la percepción sobre cómo fue el proceso (en este caso, sin grandes acuerdos, tal cual fue en el proceso anterior), la percepción de que el texto no resuelve los temas principales que afectan a las personas, y las ideas generales que contiene el texto”.