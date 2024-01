Alberto Mayol y las canciones de Peso Pluma: “Son obras de arte para honrar al narco”

En medio de la expectación por la participación del controvertido cantante mexicano Hassan Emilio Kabande Laija —Peso Pluma— en el Festival de Viña del Mar, el sociólogo Alberto Mayol realizó un análisis que pone en entredicho la decisión de incluir al artista en el evento y cuestionó el uso de recursos públicos en su respaldo.

Mayol destacó que su preocupación no radica en el protagonismo de Peso Pluma, sino en las características específicas que rodean al artista y su relación con la gestión pública. En un nuevo capítulo de Al Pan Pan con Mirna Schindler, el excandidato presidencial argumentó que, si bien no está en contra de que el cantante llegue a Chile y se presente, considera inapropiado destinar recursos públicos para respaldar su participación.

“Yo nunca he dicho que no llegue a Chile, que no entre a cantar, que no puede cantar, no he dicho nunca eso, he dicho simplemente que no se pueden gastar recursos públicos en él”, precisó Mayol.

El análisis se centra en la naturaleza de las obras de Peso Pluma, señalando la existencia de narco corridos, especialmente aquellos “encargados” por narcotraficantes. Mayol resalta que estas composiciones son apologéticas y están destinadas a elevar y honrar la figura del narcotráfico, normalizando así la narcocultura en la sociedad.

“Es una música que está hecha para honrar, para elevar, tal como las iglesias son obras de arte para honrar a Dios, estas son obras de arte para honrar al narco“, sentenció el autor del libro “50 Leyes del Poder en el Padrino”.

El académico subrayó que Peso Pluma ha admitido haber creado canciones por encargo de narcotraficantes, donde la voz en sus temas representa a los “soldados” de estos criminales. Mayol argumentó que el respaldo estatal a un artista que glorifica el narcotráfico plantea una contradicción en términos de políticas públicas.

El análisis del también politólogo además menciona la suspensión de cinco conciertos de Peso Pluma en 2023 debido —aparentemente— a conflictos relacionados con el narcotráfico. Alberto Mayol sugirió que esta situación revela una alta complejidad alrededor del artista y destaca que, a pesar de estar nominado en todas las categorías, no ganó ningún premio en los MTV, lo que se atribuye a la polémica en torno a sus conciertos cancelados.

Además de lanzar una crítica al Frente Amplio, la conclusión de Alberto Mayol es clara: ¿Debe el Estado invertir recursos públicos y respaldar a un artista cuyo mensaje contribuye a lo que el mismo Estado está combatiendo? En términos de coherencia en la política pública, Mayol finalmente argumenta que no se puede combatir el narcotráfico por un lado y financiar indirectamente su glorificación por otro.

En El Mostrador Vodcast, Alberto Mayol también se refirió a las reuniones en la casa de Pablo Zalaquett, a las que han asistido ministros del Gobierno del Presidente Gabriel Boric, y en las cuales el sociólogo ha participado en dos ocasiones.