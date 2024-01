Ley corta avanza pero salvavidas de las isapres tambalea por votos de oposición y oficialismo

La Comisión de Salud del Senado aprobó, ayer, gran parte de las indicaciones del Ejecutivo sobre la Ley corta de las isapres que pretende darle cumplimiento al fallo de la Corte Suprema que mandata a las aseguradoras a devolver a sus afiliados los miles de millones de pesos que les cobraron en exceso. La tensión estuvo en el sorpresivo rechazo del artículo que habilitaba el alza del reajuste en los precios base de los planes, parte central del proyecto que buscaba dotar de estabilidad financiera de las aseguradoras. Desde el Minsal, sin embargo, hay tranquilidad, pues ese artículo se puede reponer en la Sala o en la Comisión de Hacienda en la que son mayoría.

Fue durante la jornada del lunes y el martes en que la Comisión de Salud se reunió para definir los límites y marcos en los que operará la Ley corta. El primer día, entre las materias aprobadas que se destacaron, el artículo que determina que las isapres no pueden retirar utilidades mientras posean deudas con los afiliados, y los caminos para el retiro de utilidades a futuro. Además, se aprobó parte de la Modalidad de Cobertura Complementaria, seguro al que pueden optar los grupos BCD de Fonasa (13 millones de personas) por ejemplo, en libre elección, prestadores y hospitalización.

El martes, si bien se aprobaron varias materias sin mucha tensión, como por ejemplo a lo relativo a la Modalidad de Cobertura Complementaria y el fortalecimiento de Fonasa, hubo artículos que fueron sorpresivos y generaron tensión.

El senador Francisco Chahuán (RN) y el senador Sergio Gahona (UDI) propusieron la indicación que buscaba realizar el pago de la deuda a través de mutualización, una fórmula propuesta por el comité técnico, pero que el Gobierno ha declarado en más de una oportunidad que dicha forma no da cumplimiento al fallo. En consecuencia, se declaró inadmisible.

Esa fórmula, era una de las fórmulas para darle estabilidad financiera a las isapres, pues se reducía el monto de la deuda. Ahora, en la propuesta del Gobierno se planteaba como un reajuste del plan base de los planes y así darle estabilidad financiera a las aseguradoras, pero, según advirtió el senador PS y presidente de la comisión, Juan Luis Castro, las simulaciones arrojan que los usuarios podrían ver un aumento en un 41% que podría ocurrir en los próximos 6 a 8 meses.

Castro proponía que se estableciera un tope máximo de alza, cosa que no ocurrió. Es por eso, que al votar la letra C del artículo 13 -la propuesta del Ejecutivo en cuestión- no contó con los votos ni de Chahuán ni de Gahona. Con ello, se rechazó la propuesta del Gobierno para darle estabilidad financiera a las isapres.

En la sala se acusó recibo de la importancia del rechazo de dicho numeral y se suspendió la sesión por casi una hora. En ese intermedio, los parlamentarios miembros de la comisión se reunieron en privado con el ministro Secretario General de la República, Álvaro Elizalde. incluso, fuentes del Minsal advierten que los senadores opositores se equivocaron, pues dejaron desprotegidas a las isapres.

Tras el receso, se llegó a un acuerdo y el trámite siguiente fue expedito. Sin embargo, el avance de la Ley corta quedó manchado por ese tropiezo y los senadores de oposición salieron a criticar al Gobierno.

“Si nos colocamos en el escenario de que hoy terminaría el proceso de legislación relacionado con la ley corta de isapres, las isapres ya no tendría que conversar con la Superintendencia de Salud, sino que con la Superintendencia de Insolvencia”, disparó el senador Gahona.

Para el UDI, la fórmula del Gobierno carga en el bolsillo de los afiliados: “Todos los mecanismos que presentó el Gobierno para poder resolver este problema no son suficientes. El Gobierno plantea mecanismos de cálculo de deuda o de obligaciones que obliga a la Corte Suprema demasiado altas. ¿Y cómo lo pretende resolver? Subiéndole el precio a los afiliados. Eso no estamos dispuestos a aceptar”.

En el Ejecutivo existe tranquilidad, pues aún existen instancias para hacer una nueva propuesta o, incluso, insistir con la misma. Una opción es reponer el artículo en la Sala del Senado. Pero lo que genera más tranquilidad aún es que el proyecto avanzó a la Comisión de Hacienda donde hay mayoría oficialista.

El senador Chahuán espera “que el Ejecutivo pueda proponer una mejor fórmula en la Sala del Senado, y esto es parte de una discusión que tendremos que tener con Hacienda”.

Desde el oficialismo, igual hubo críticas respecto a este artículo. El senador Castro advirtió que quedó “meridianamente claro que el plan de reajuste de precios base no fue aceptado por la comisión de salud porque no tiene umbrales máximos, no tiene topes, no tiene bordes precisos que eviten ese castigo que hemos dicho que los afiliados no deben sufrir y por lo tanto aquí hay una tarea para que el Gobierno replantee un ajuste de precios que puede ocurrir, pero nunca en desmedida de las personas”.

El senador Juan Ignacio Latorre (RD), prefirió, dijo “poner el vaso medio lleno” y puso paños fríos: “La gran mayoría de los artículos tuvo aprobación unánime o de mayoría y sólo un aspecto que es la letra C de una indicación quedó, por decirlo así, rechazada y pendiente para un siguiente trámite, recordemos que tiene que pasar por Hacienda antes de votarse en sala y además está el trámite de la cámara de Diputados”. Además, agregó que “hay espacio para seguir mejorando este proyecto de ley”.

La ministra de Salud, tras la sesión y, a pesar de ese tropiezo, declaró que “estamos muy contentos de que hemos logrado terminar la tramitación de la primera parte en la comisión de salud del senado el proyecto de ley corta de Isapres con una excelente noticia para los afiliados de Fonasa”.

Sobre las Isapres, reconoció que no se aprobó la propuesta del Ejecutivo respecto al ajuste extraordinario del precio base, pero “eso va haber que seguirlo discutiendo en las fases siguientes de la tramitación”. Pero sí destacó el hecho de que las Isapres ahora tienen que presentar un plan de pago con contención de costos y modalidades de pago a los afiliados de manera más eficiente.

Es evidente que este impasse golpea la posición de la ministra por parte de los senadores, pero ahora, a la ministra se le abre un nuevo flanco en la Cámara. Los diputados de la Comisión de Salud Tomás Lagomarsino (PR), Daniel Lilayu (UDI) y Andrés Celis (RN), convocaron a Aguilera a una sesión especial para que explique el aumento de las muertes de personas en lista de espera.