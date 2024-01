Ministro de Justicia, Luis Cordero, advierte sobre existencia de “abuso de prisión preventiva”

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Cordero, señaló este domingo que las tasas de encarcelamiento en Chile “han aumentado muchísimo”. Además, abordó el reclutamiento de reos por el crimen organizado en penales y la situación delictiva que vive Ecuador.

Según sostuvo el secretario de Estado, en entrevista en TVN, las cárceles cuando tienen sobrepoblación, o cuando se cree que “la reacción es solamente el encarcelamiento”, los especialistas advierten “tener cuidado con las tasas de encarcelamiento en Chile que se han aumentado muchísimo”.

“Cuando usted tiene tasas de encarcelamiento tan altas, usted lo que está haciendo es facilitando al crimen organizado el reclutamiento en el interior (del penal) porque tiene un espacio ideal para reclutar. Lo que pasa es que hablar en contra del encarcelamiento es impopular. Pero yo creo que tenemos que hacernos cargo”, señaló el ministro Cordero en una entrevista con el programa Estado Nacional de TVN.

“Hay 60% de las personas condenadas y 40% de las persona en prisión preventiva”

Agregó que, además, ha aumentado significativamente la prisión preventiva en los últimos 10 años.

“Hoy día hay un orden de magnitud de 60% de las personas condenadas y 40% de personas en prisión preventiva (en las cárceles). Hace una década teníamos 10 puntos más abajo. El número que tenemos en la actualidad es completamente anormal. En el norte, anormalmente alto. (…) para que lo podamos graficar, es como que a ratos estuviésemos camino al sistema antiguo. Es decir con (…) más personas en prisión preventiva que con condena. Eso en el norte es muy evidente, la tasa se invierte. Es decir, 60% en prisión preventiva y 40% en condena”, señaló Cordero..

Y luego agregó: “Si no hacemos nada hoy día, y cuando digo no hacemos nada, es que si no nos preocupamos de los impactos que tiene una reforma legal en el sistema penitenciario, o el abuso de la prisión preventiva, las proyecciones de aquí al 2033, en la peor de las proyecciones es que vamos a estar en torno a las 80.000 personas privadas de libertad. Si tomamos medidas adecuadas, nos podríamos mover entre 54.000 y 58.000 personas privadas de libertad, con lo cual el plan de infraestructura penal que se está trabajando podría hacerse cargo”.

“Aumentar el encarcelamiento puede transformarse en la trampa que vive Ecuador”

El ministro de Justicia Luis Cordero señaló además que, a nivel nacional el 14% de la población privada de libertad corresponde a extranjeros, casi 8.000 personas.

“Hace una década había aproximadamente cerca de 1.600 personas extranjeras privadas de libertad. Desde el punto de vista de la nacionalidad prácticamente no existían personas privadas de libertad de nacionalidad ni venezolana ni colombiana. Una década después ese número es de 7.000 y fracción y casi llegando a 8.000. Representan aproximadamente el 14% de la población penal en la actualidad y el número de personas privadas de libertad son principalmente de tres tipos de nacionalidad. Boliviana, que ha sido históricamente un número alto, venezolana y colombiana”, expresó el secretario de Estado.

Del mismo modo, el ministro Cordero abordó la situación del desborde de delincuencia que afecta en las últimas semanas a Ecuador y que llevó a decretar Estado de Excepción en ese país.

“El caso de Ecuador es interesante de observar, porque lo que uno podría estar cometiendo es el error de mirar el resultado final, sin antes mirar, previamente, la cadena. Y la cadena está muy vinculada a la forma y el modo en que el crimen organizado permeó las instituciones esenciales del sistema de justicia. Por lo tanto, jueces, fiscales, el sistema político y por eso no hay crimen organizado sin corrupción. Y por eso un elemento para abordar el crimen organizado es ser intolerante con acciones de corrupción“, expresó Cordero en TVN.

Y concluyó señalando que los temas de seguridad tienen múltiples elementos y comentó la situación en Ecuador.

“La cárcel es uno de los aspectos para abordar el tema de seguridad. La creencia de que aumentando la capacidad penitenciaria y el encarcelamiento, y lo vamos a hacer, puede transformarse en nuestra trampa, en la trampa que vive Ecuador. Transformar a las cárceles en lugares fáciles para el reclutamiento de bandas criminales”, cerró el ministro Cordero.