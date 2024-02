Capitán Yáber pierde un inquilino: Torrealba sale de prisión y cumplirá arresto domiciliario

El Anexo Penitenciario Capitán Yáber pierde un inquilino, ya que el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago modificó la medida cautelar para el exalcalde de Vitacura Raúl Torrealba, quien es acusado de fraude al fisco, asociación ilícita y lavado de activos.

Torrealba se encontraba cumpliendo prisión preventiva desde junio del 2023, pero ahora la justicia determinó que podrá estar en arresto domiciliario, con arraigo nacional y la prohibición de acercarse a los querellantes.

Por octava ocasión, la defensa de Torrealba apeló a la decisión de la justicia, teniendo éxito esta vez. Por tal motivo, tras 8 meses en la cárcel, salió de prisión.

El exalcalde de Vitacura entre 1996 y 2021 es acusado por el Ministerio Público de haber dirigido una asociación ilícita con otros funcionarios de la municipalidad y representantes de corporaciones que colaboraban con el municipio, con quienes incurrían en pagos irregulares con dinero proveniente del municipio.

Los otros imputados en el caso, Domingo Prieto, antiguo colaborador de Torrealba y testigo principal de la acusación contra el exalcalde de Renovación Nacional (RN), Antonia Larraín, Augusto Silva, Arnaldo Cañas y Renato Sepúlveda, todos están cumpliendo con arresto domiciliario nocturno.

Fiscalía: Torrealba reconoció los hechos

La Fiscalía Centro Norte reveló este miércoles que Torrealba reconoció la mayoría de los delitos que se le imputan e incluso reveló otros hechos que se desconocían y que también constituyen ilícitos.

Tras la decisión del Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago, el Ministerio Público no se opuso a dicha modificación de cautelares, según reveló el fiscal de la causa, Francisco Jacir, debido a un acuerdo con los querellantes Consejo de Defensa del Estado (CDE) y el Servicio de Impuestos Internos (SII).

La determinación se tomó porque el exjefe comunal depositó $100 millones para reparar el mal causado. Antes, ya había pagado otros $128 millones por concepto de impuestos adeudados.

“En primer término, por la colaboración del imputado… Un reconocimiento de la mayoría de los hechos por los cuales ha sido formalizado. En segundo término, dio a conocer hechos nuevos sobre los cuales no existía investigación al respecto”, aseveró el fiscal. Ahora se iniciará la investigación de aquellos hechos y podrían sumarse nuevos imputados.

Los nuevos antecedentes

Según radio ADN, estos nuevos antecedentes son dos: el pago por encuestas y el costeo de viajes de la Asociación Chilena de Municipalidades.

“En primer término quiero indicar que en algunas oportunidades, dineros que se obtenían de los programas VITA, pero que según me fue señalado provenían de Vitadeportes, fueron destinados a la contratación de algunas encuestas de opinión cuya finalidad era medir la percepción de los habitantes de la comuna respecto de los VITA, pero además, para sondear la opinión de la comunidad respecto de nuestra gestión municipal y asimismo, sondear la percepción política de no solo los candidatos del sector político al que pertenezco, sino también de los demás. Estas actividades fueron coordinadas por Renato Sepúlveda y el equipo DECOM que con él trabajaba”, dice parte de su declaración.

Torrealba aseguró no conocer las empresas, pero sí que las solicitó particularmente en 2015. “Las encuestadoras también ofrecían, y así se hizo, encuestas de los distintos momentos políticos y en particular medición de quienes tenían cargos de elección popular en la comuna y en el distrito, y que no solo se referían al sector político que pertenezco, sino todos”, precisó. Esas encuestas fluctuaban entre $2 a $2.5 millones.

El segundo hecho no investigado fueron viajes que realizó en “comisiones de servicio a distintas ciudades del país dentro de las cuales recuerdo San Felipe, Olmué, Linares, Viña del Mar, Valdivia y Punta Arenas, entre otros”, en los años 2016, 2017, 2018 y 2019, en el marco de su rol como vicepresidente de la Asociación Chilena de Municipalidades.

“En muchos de estos casos no solicité viáticos a la municipalidad, y en otros casos, cuando solicité, eran sumas menores que no alcanzaban a cubrir los gastos mínimos, por lo que recurría a Domingo Prieto, con el objeto de que me entregara una suma que destinaba a los gastos de estos viajes. Las sumas eran variables, pero deben haber rondado entre los $200 mil a $300 mil en cada viaje, y estaban destinadas a cubrir los gastos de traslado, alojamiento y alimentación”, reveló.

“El detalle de esos gastos no lo tengo, pues nunca lo registré y solo me limitaba a decirle a Domingo Prieto que necesitaba una cantidad de dinero, que me entregaba antes del viaje, o me reembolsaba después del mismo (…) La instrucción siempre fue que el dinero se obtuviera de Vita Deportes, eso se había conversado desde un comienzo con Domingo Prieto, ya que era un OCF que en esos años se financiaba únicamente con dineros de privados, no obstante luego supe que provenían de otras de ellas””, añadió.

Finalmente, Torrealba liberó de culpa a los trabajadores que depositaban el dinero debido a que “nunca supieron el origen de esos dineros, yo les solicitaba depositar distintas sumas en mis cuencas bancarias o pagar diversos tipos de gastos”.