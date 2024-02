Gobierno entrega resguardo policial a otro militar venezolano en Chile tras secuestro

“Desde la política, al menos desde este Gobierno, no van a ver ninguna conjetura. No vamos a avalar una ni descartar otra hasta que la investigación no confirme que la dirección válida es una respecto de la otra”. Esta es la postura del Gobierno del Presidente Gabriel Boric, a 48 horas del secuestro de Ronald Ojeda Moreno, un teniente venezolano en retiro con domicilio en Santiago y en calidad de refugiado político.

La investigación que lleva adelante el Ministerio Público es secreta, se reforzaron los controles fronterizos y se emitió una alerta a Interpol. Hasta ahora, las autoridades aún no han logrado esclarecer las motivaciones detrás de la desaparición. Ni las policías ni las Fuerzas Armadas (FFAA), fiscales, ni las autoridades de Gobierno han logrado obtener información concreta sobre lo ocurrido.

La perplejidad reina en los distintos niveles del gobierno, donde tanto la ministra del Interior, Carolina Tohá, como el subsecretario, Manuel Monsalve, han solicitado antecedentes para responder a la pregunta principal: “¿Qué ocurrió realmente la madrugada del miércoles 21 de febrero?”. Se barajan al menos tres hipótesis: una operación de inteligencia venezolana, un autosecuestro o un plan del crimen organizado.

Pero la inquietud no es exclusiva de las autoridades chilenas. La oposición a Nicolás Maduro también demanda respuestas, tanto en el país caribeño como en suelo nacional. En paralelo al reclamo de los partidos de Leopoldo López y de María Corina Machado por respuestas sobre el secuestro de Ojeda Moreno, otro exuniformado venezolano llegó a una comisaría en Talca solicitando protección policial, argumentando temer por su vida y asegurando estar en una situación similar a la del teniente.

“Efectivamente, una segunda persona solicitó apoyo porque se sentía insegura, no es que haya tenido algún incidente concreto, pero tiene temor, y eso es algo que el Gobierno comprende y todas las personas en esa condición y expresen esa preocupación van a recibir apoyo con todas las herramientas que existen en estas circunstancias”, señaló la ministra Tohá a la prensa este viernes.

La Fiscalía aceptó la denuncia y ha accedido a brindarle protección, mientras las investigaciones continúan y la incertidumbre sobre el destino de Ojeda y las circunstancias de su secuestro persisten, manteniendo en vilo a la opinión pública.

Según detalló el diario La Tercera, el domicilio del militar en Talca será objeto de rondas periódicas, las cuales comenzaron a ejecutarse a partir de la jornada del jueves 22 de febrero.

¿Qué se sabe hasta ahora?

Los investigadores han descubierto la utilización de dos vehículos adicionales en el secuestro de Ojeda, aunque ninguno ha sido encontrado hasta el momento. Las cámaras de seguridad han identificado dos patentes asociadas al evento, pero ninguno de los autos está reportado como robado. Además, el único vehículo encontrado tenía una patente clonada.

El análisis del teléfono celular de la víctima será crucial en la investigación. Hasta ahora, no se han encontrado amenazas o indicios de conflicto en los mensajes. Los testimonios de sus familiares sugieren que Ojeda no se sentía amenazado ni vigilado, aunque los peritos advierten que el secuestro parece haber sido cuidadosamente planificado.

La ministra Tohá recalcó que quienes están encargados de decir qué arista se acerca a la verdad no es la autoridad política, sino la investigación penal que lleva la Fiscalía. La titular de la cartera del Interior y Seguridad Pública aseguró que no son dos ni tres las hipótesis que se manejan, son varias más. “En todas ellas se están haciendo diligencias y esperamos que de ese esfuerzo tan amplio, desplegando recursos en todas las posibles líneas investigativas, vayamos teniendo resultados”, afirmó.

“El Gobierno apoya a la Fiscalía y tenemos la obligación de ver todas las posibles hipótesis de este caso. Sería muy poco serio descartar de antemano alguna, pero tampoco tenemos algún juicio armado de que una es verdadera y otra no”, añadió Carolina Tohá.