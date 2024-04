América Transparente lanza dura crítica a alcaldes: “Abusan transversalmente de los tratos directos”

El director ejecutivo de América Transparente, Juan José Lyon analizó el presente en materia de transparencia y corrupción de las alcaldías, ejemplificando con dos de la Región Metropolitana que se encuentran en cuestionamiento por polémicas ligadas a sus alcaldes: la de Recoleta, con Daniel Jadue (PC); y la de Las Condes, con Daniela Peñaloza (UDI) a la cabeza.

En relación al caso de la comuna del sector oriente, Lyon explicó -en conversación con Al Pan Pan con Mirna Schindler– que para la construcción de un Cesfam, se debió haber licitado esa compra. Sin embargo, “se optó hacerlo a través de un trato directo, lo que objetó la Contraloría, justamente a través de la Corporación de Salud”.

Luego de explicar el caso, sostuvo que “hoy en día Las Condes, y lamentablemente por este acto de corrupción, los vecinos se quedaron sin un Cesfam, y tampoco sabemos hoy en día si se va a poder construir el Cesfam. ¿Por qué? Porque antes para hacer un Cesfam, lo que necesitábamos era un terreno rectangular, con una forma para poder hacer un edificio. Y al final lo que tenemos es que un terreno dividido en dos”.

“Al final, creo que es lo más grave, la Fiscalía pidió la apertura del secreto bancario de una alcaldesa en ejercicio, que es algo que no vemos todos los días, justamente porque el mérito de la investigación, de la información que han recabado hasta ahora, , el mérito que saldrían las cuentas bancarias de la alcaldesa y de otros siete funcionarios involucrados en la compra, las cuales la mayoría de ellos ya no están en el municipio. A mí me extraña que el director de la corporación siga ahí después de este caso”, añadió.

“¿Cuáles son las dudas también que nosotros sabemos hasta ahora? Primero, ¿Por qué se opta por este mecanismo de compra? ¿Por qué, como dijo la Contraloría, no se hizo una licitación pública, que es como operan en todas partes? ¿Por qué se opta a través de la corporación? No cabe duda de que acá hay algo raro. Los alcaldes son verdaderos príncipes que tienen muy pocos contrapesos, que tienen cantidades enormes de recursos. En el caso de Las Condes son como casi diez veces Recoleta, cuatrocientos mil millones de pesos. En el caso de Recoleta son cerca de cincuenta mil millones de pesos. Es el presupuesto que tiene un alcalde para manejar básicamente con total discrecionalidad”, cuestionó.

“Estamos hablando de que los municipios, lamentablemente, sirven para dar muchos favores, para contratar amigos, como hemos visto en todos los municipios, porque no tienen que ver con Recoleta ni con Las Condes. Es un problema transversal que también encuentran forma a través de corporaciones, de asociaciones, de saltarse el sistema de compras públicas. Abusan también, esto transversal, de los tratos directos. Son cuotas de poder que los municipios tratan de mantener. Y cuando, sobre todo en el caso de Las Condes, cuando llevamos décadas en los mismos municipios, estas prácticas suelen ser más intensivas”, recalcó.

“Estamos hablando de que son cajas que sirven de trabajo, de favores, de cuotas de poder que, obviamente, los partidos políticos no quieren dejar. Y yo la verdad que valoro mucho el cambio de partido, porque lamentablemente o afortunadamente, solamente vemos que estos casos de corrupción, como el caso de Vitacura o el caso de Maipú, explotan cuando llega un alcalde de otro color y decide investigar al alcalde anterior y se empiezan a abrir los casos. Si no hubiese cambiado el partido político en Vitacura, no hubiese habido quizás querella, no hubiese sabido lo que está pasando con el caso de Raúl Torrealba. Y por eso es importante que haya alternancia en el poder. Eso da a entender también por qué el aferramiento al poder y el partido que sea no quieren dejar perder los municipios, porque son cuotas de poder”, cerró.