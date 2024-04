Kathya Araujo: “El conflicto por el poder” político es más importante “que el destino del país”

La doctora en Estudios Americanos, Kathya Araujo, aseguró que los problemas que aquejan a Chile se deben a que “el conflicto por el poder” es más importante “que el destino del país”.

“Creo que hay una alta politización en Chile y todos los indicadores lo muestran. Hay alto grado de politización, pero que no tienen una identificación con el sistema político, con la política institucional, que no van, que no se articulan en términos del sistema político institucional”, dijo en conversación con Al Pan Pan con Mirna Schindler.

En ese sentido, la psicóloga ejemplificó que en el país hay una “reserva de agua caliente, casi hirviendo, pero que no tiene cauce”.

“Entonces hay algo de hartazgo con esta cuestión de que parece que lo más importante resulta definir, seguramente políticamente tiene mucha importancia, la lógica política que está funcionando ahora. Pero definir quién preside la Cámara y que la conversación esté llena de dificultades para decidir quién va a ser los candidatos municipales”, agregó.

“Seguramente es algo que atinge mucho a los actores políticos, pero no para las personas, cuando es una cosa que es como un contrasentido respecto a las urgencias que están viviendo. Hay algo que pasa, que va más allá de lo que puede manejar y controlar las normas y las regulaciones y las leyes, que es, yo creo que una conciencia de que no es, que el peso que tiene la manera en que se significan los conflictos”, dijo Araujo.

Posteriormente añadió que “algunos bordes y algunos límites de ese conflicto político, de cómo escenificarlo, de cómo desarrollarlo, se han perdido en este tiempo. Y eso es muy complicado porque debería funcionar como ejemplar para el país, se supone que son actores mediadores, que deberían tener una dimensión ejemplificadora para el país, se supone. En muchas cosas, y por eso se les puede reclamar más que a cualquiera, a cualquier actor político”.

“Y eso no lo están cumpliendo por un lado, pero por otro lado porque alimentan esta rabia de las personas con la política, esta distancia a las personas con la política. Las personas dicen, piensan, sienten que ya están cansadas de estas peleas sin fin y que las cosas no cambian para ellos”, reflexionó.

“En un momento pueden estar más de acuerdo con una cosa que con otra cosa, definir qué cosa les interesa o estar de acuerdo con un punto o con otro punto de ese debate, pero no con las formas en que se haga el debate y con el hecho que el propio conflicto, es decir, que el conflicto por el poder mismo sea más importante que el destino del país, que es en el fondo el destino y las formas que toma el camino y las vidas ordinarias de cada uno de nosotros y de nosotras”, cerró.