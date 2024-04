Diputado Mirosevic advierte a Cariola: “La oposición va a estar haciendo zancadillas permanentes”

El diputado Vlado Mirosevic (PL) celebró el triunfo de la PC Karol Cariola, quien comandará la mesa de la Cámara de Diputadas y Diputados.

“No tengo dudas de que ella va a entender el rol que le toca. Este es un rol republicano en el buen y en el original sentido de la palabra”, comenzó indicando en conversación con Al Pan Pan con Mirna Schindler.

Mirosevic explicó que el cargo de Cariola “es un poder del Estado y ella tiene una representación más general que su propia militancia política. Pero yo no tengo, la verdad, mayores dudas de que la diputada Cariola eso lo va a entender, que va a estar a la altura. Creo que ella tiene las condiciones para poder ser una buena presidenta y la verdad es que todos tenemos que apoyarla en dos propósitos”.

“El primero, recomponer la convivencia cívica y democrática al interior de lo que es la Casa de la Democracia. Una cosa es que pueden haber diferencias con el PC, pero otra cosa es cancelarlos o inhabilitarlos para ocupar cualquier espacio público. Me parece que en ese sentido, si ellos participan, son un partido institucional, esa ha sido la tradición del PC chileno. Es un partido institucional, siempre lo ha sido en Chile, a diferencia de otras partes, pero en Chile ha sido un partido institucional. Y entonces, desde ese punto de vista, creo que no están cancelados, aunque a algunos les gustaría, pero no tienen por qué estar cancelados para participar del debate público o tener una representación tan importante como la Cámara de Diputados”, añadió.

“Zancadillas” de oposición

Mirosevic también dijo que el triunfo de Cariola fue por “una mayoría muy frágil”, por lo que tendrán que estar atentos al “comportamiento que pueda tener la presidenta”.

De igual manera, Mirosevic se aventuró con un “pronóstico: van a haber sectores de la oposición que van a estar haciendo zancadillas permanentes a la mesa de la Cámara. Eso a mí también me tocó vivirlo. Yo creo que no va a ser fácil el periodo que viene porque uno ve inmediatamente la actitud, y la verdad es que aquí van a agarrarse de lo que sea, van a buscar cualquier circunstancia para poner en aprieto a la diputada Cariola y van a tener una actitud bastante poco honesta o bastante poco leal respecto a la institución a la que pertenecemos”.

“Uno podrá tener diferencias, por supuesto. Ellos no tienen por qué pensar igual que la diputada Cariola, eso está muy bien. Yo mismo no pienso igual que la diputada Cariola en todos los temas, no se trata de eso. El punto es que aquí creo que va a haber una oposición que puede cruzar un cierto límite. Yo haría un llamado a que no crucen cierto límite de ataques, de zancadillas, porque eso realmente da un triste espectáculo para el país”, agregó.

“Es probable que veamos una actitud bastante agresiva. No solo una oposición normal, está bien que tengan una actitud de oposición. El punto es que yo creo que podemos ver aquí un cierto cruce del límite. Ojalá que no, pero yo me atrevería a decir que, conociendo algunas actitudes que yo he visto en el pasado, que a mí me tocó vivir por lo demás, que pueden haber algunos muy tentados, muy tentados en la oposición a cruzar un cierto límite y a generar un obstruccionismo permanente, no me extrañaría”, cerró.