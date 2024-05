Diputado Celis (RN) afirma estar dispuesto “a ceder” para alcanzar acuerdos con el Gobierno

En el marco de la próxima Cuenta Pública, el diputado de Renovación Nacional, Andrés Celis, dijo que está dispuesto “a ceder” y alcanzar acuerdos en torno a la reforma previsional del Presidente Gabriel Boric.

En conversación con el programa Línea Uno de STGOTV, dijo que hay que dar señales “con la intención de avanzar” en materias de seguridad, en salud -“sobre todo en lista de espera”- y en reforma previsional, porque “ya no podemos estar peor evaluados”.

“Yo creo que tenemos que dar señales de que estamos por lo menos con la intención de avanzar. Yo creo que ya no podemos estar peor evaluados. O sea, cuando hablamos mal de la AFP, o hablamos mal de las Isapres, o hablamos mal de cualquier institución en general, de los carabineros a veces, como que los políticos no nos miramos más. Y no nos damos cuenta que a los que más la gente no les cree es a los partidos políticos y a los políticos”, señaló.

Recordemos que la Cuenta Pública del Mandatario se realizará este sábado 1 de junio en el Congreso Nacional.