Senador Lagos Weber llama a “aislar a los extremos” en debate por reforma de pensiones

El senador PPD Ricardo Lagos Weber aseguró que en la discusión de la reforma al sistema de pensiones impulsada por el Gobierno hay que “separar” a los extremos y a sus visiones extremistas.

“Veo más que una luz chiquitita, veo una luz que va creciendo, y veo una disposición razonable a, a conversar. Veo una disposición a llegar a un entendimiento en esto”, dijo en conversación con Al Pan Pan con Mirna Schindler.

Pero para lograr esos entendimientos, Lagos Weber plantea aislar “a los extremos, si no los extremos nos van a tomar. El extremo no tiene responsabilidades, los extremos son irresponsables, no tiene responsabilidad. Salvo cuando son mayoría, pero cuando el extremo ya es mayoría, ya es tarde para quejarse, ya se te pasó la vieja ya”.

“Los tiempos que corren, es lo que hay. Ojalá podamos, miren lo que estoy diciendo, introducir una modificación al sistema político, aunque sea bien sencilla, para disminuir la fragmentación que tenemos en la toma de decisiones en el parlamento, que eso es re difícil porque hay incumbentes que tienen que adoptar decisiones que les pueden afectar”, reconoció.

“Lo que lamento de la oposición, no quiero cagar la mano, pero la derecha realmente creo que está cometiendo un error. Está cometiendo el error de creer de que los resultados que han habido en elecciones últimas, es porque ellos interpretan a los chilenos como si fueran los únicos, y así les fue la segunda constitución, pésimo, en la cual además se farrearon la propuesta de borrador de la constitución que propusieron los expertos, desde el Partido Republicano hasta el Partido Comunista. Eso es lo que hizo al final la derecha, se farreó esa oportunidad, equivalente como la primera vez”, añadió.

“Yo creo que estan en las mejores condiciones para que todos dejemos atrás la reforma de pensiones, aprobemos cumplimiento tributario, estamos concordando en la necesidad de enfrentar el crimen organizado, sectores renuentes a meterse de lleno, o aceptar las razones, o la visión de la seguridad, hoy día yo lo veo, sectores de la izquierda que genuinamente se dan cuenta de que

esto tiene un límite, que aquí no es un tema de buenismos, hay que tener una legislación más eficaz, más dura, con más recursos, pero para eso hay que consensuarla. Y eso nos despejan la agenda para el próximo gobierno, cualquiera que sea pueda gobernar, pueda tomar decisiones en el Parlamento, y pueda abocarse a temas estructurales importantes, dejando atrás las pensiones, nos dedicaremos entonces a ver las listas de salud, nos dedicaremos a ver cómo hacemos para combatir el cambio climático, que Chile es uno de los países más afectados por este tema, a nivel global, todos los estudios lo demuestran. Esas son nuestras prioridades reales, estructurales, profundas que tenemos para el futuro, y dejar esto atrás”, agregó.

En ese sentido, dice que “buena parte del gobierno está disponible para eso, el ministro Mario Marcel y la ministra Jeannette Jara, que son los ministros que vean estos temas que estamos hablando, han tenido toda la flexibilización, toda. Entonces no pueden confundir, seguir siendo la derecha los que no escuchan el gobierno, el gobierno a partir de un 6-0 está en un 3-3, y después aparece alguien que dice un 2-4, yo saltaría al tiro, lo firmaría de una, vería qué hago con la industria, el gobierno incluso en materia de AFP. Yo encuentro que están las condiciones, pero hay que salirse del metro cuadrado, y retomar los acuerdos”.