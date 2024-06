Senadora María José Gatica y presidenciales: “RN tiene que llevar candidato propio”

La senadora por Valdivia, María José Gatica, parece una legisladora singular: Dice que no bebe alcohol, y que cuando va a un matrimonio prefiere tomarse la pista de baile, lo que contrasta con el candidato de la UDI a la gobernación de Los Ríos, Omar Sabat, detenido esta semana por manejar con dos copas de vino encima (según dijo). Gatica también dice que prefiere usar el transporte público antes que el auto y por ello se va desde el Congreso a su circunscripción en bus, aunque las lluvias tengan desbordada de la ruta; pero no es lo único: cuestiona que la UDI ponga de referí de las municipales a Evelyn Matthei.

La exgobernadora por esa región y presidenta de la comisión de Vivienda del Senado tampoco tiene reparos para criticar la gestión del líder de su partido, que considera “con poca fuerza” frente a la secretaria general de la UDI, María José Hoffmann.

-¿Cuándo va a un matrimonio toma dos copas de vino y luego maneja a casa como el candidato a gobernador regional de la UDI o planea algo distinto?

-Por una decisión personal, hace varios años que no consumo alcohol, así que cuando voy a un matrimonio me dedico a pasarlo bien y, a mis 40, sigo siendo muy buena para el baile. Por lo tanto, en este caso, mi opción es diferente. Ahora, nadie está libre de cometer una infracción.

-¿Omar Sabat debiera dar un paso al costado o 0,6 grados de alcohol es una cifra razonable para seguir en carrera?

-La secretaria general de la UDI, Pepa Hoffman, se negó a ir a primarias en la Región de los Ríos. Eso hubiese resuelto el problema de quién sería hoy el candidato a gobernador. Ahora, ella es una muy buena secretaria general porque logra sus objetivos de la UDI, pero eso trae también un gran problema para el sector, porque de Arica a Punta Arenas los candidatos definidos son muy pocos, mientras la izquierda está bastante más ordenada que nosotros. En Valdivia, por ejemplo, no sabemos quién será nuestro candidato a alcalde. Y claramente, con esa actitud, la UDI perjudica a su candidata presidencial, Evelyn Matthei, exponiéndola como árbitro para candidaturas. Y, a los que nos gusta el fútbol, a veces no nos agradan las decisiones de los árbitros. Entonces, por el lado de la UDI, esos casos debe resolverlo doña Pepa Hoffmann, que visto desde afuera, es la que está llevando el pandero dentro de Chile Vamos.

-¿Cómo evalúa la gestión del senador Galilea en la mesa de RN?

-No hablo con él desde la vez en que no me contestó el teléfono, cuando se terminó de cerrar el proceso que definió las primarias. Creo que ha tenido una postura bastante débil, siendo que somos el partido más grande de la derecha, y eso conlleva una responsabilidad mayor. Se debió tener una sola coalición amplia de derecha y Rodrigo es uno de los responsables de que esto no haya ocurrido. El mejor ejemplo es que la derecha hoy está teniendo un punto ciego, que es el partido evangélico, que debió ser incorporado a Chile Vamos, pero fueron menospreciados e ignorados pese a que ellos pidieron ser incorporados al conglomerado. Pero la fronda lo decidió así y hoy están compitiendo en todas las elecciones de gobernador regional. En resumen, hay un desbande de toda la derecha en donde existen tres fuerzas compitiendo por el mismo objetivo: Chile Vamos, Republicanos y el partido evangélico. A esto se suma que, según tengo entendido, con Amarillos y Demócratas la conversación ha sido poco fluida.

-¿Y la secretaria general de RN, Andrea Balladares, cumple sus objetivos?

-La mejor de la directiva es Andrea Valladares y hace lo que puede. El punto es que visto desde afuera se ve que la UDI quien decide es Hoffman.

Una contraparte candidata y negociadora

-¿Comparte que a RN le fue considerablemente mejor que a la UDI en las elecciones primarias que se hicieron o es más bien un empate?

-Cuando se hace análisis estadístico, lo importante es el “N”, y acá hubo muy pocas primarias como para llegar a la conclusión de que a un partido le fue mejor que a otro. Con primarias amplias, ya tendríamos candidatos corriendo. Las directivas tomaron la mala decisión de hacerle el quite a las primarias y hoy tenemos una proliferación de candidatos independientes sumado al desbande de nuestro sector. Por lo tanto, yo no veo ningún gran ganador; al contrario, veo a Chile Vamos como el gran perdedor que no ha sido capaz de nombrar, por ejemplo, al candidato alcalde de Recoleta. Daniel Jadue (PC) está preso y la izquierda está cuadrada con su candidato, mientras mi sector no es capaz de definir entre una señora de Temuco (Ruth Hurtado, REP) y un señor que es el único concejal de derecha (Felipe Cruz) que le hizo oposición a Jadue durante estos cuatro años.

-Usted dijo que RN necesita tener más fuerza política frente a las imposiciones de la UDI ¿Cuáles cree que han sido esas imposiciones?

-La mayor imposición fue negarse a las primarias donde las bases lo pedían. Encuentro insólito que RN tolere que la contraparte negociadora sea candidata y negociadora a la vez. Ese solo hecho es al menos preocupante para los que llevamos años militando en el partido. Es preciso señalar que RN es un partido que está incrustado en la base de la sociedad chilena. Tenemos presencia desde las ciudades más grandes hasta los pueblos más pequeños. Por lo tanto, desde esa posición es la que se debe negociar y eso hoy día lamentablemente no ocurre.

– ¿Al senador Galilea le ha faltado fuerza frente a esas imposiciones?

-No es un tema de fuerzas. El problema de Rodrigo Galilea es que conversa poco con los miembros de su casa y conversa más con los que están fuera de casa, es decir, con los aliados y con los del frente.

El candidato propio

-¿El abanderado de Chile Vamos debiera definirse por primarias o compartes la doctrina Hoffmann de que si un candidato no marca y no usa fair play no sería oportuno ?

-Al menos yo no creo que un partido le deba imponer una doctrina a otro. Suena bastante feo que alguien, por los medios de comunicación, pretenda imponer lo que se debiese decidir en una mesa en donde todos tengan igualdad de condiciones. Soy una convencida de que RN tiene que llevar candidato propio e ir a una primaria con quien la UDI estime conveniente. Si nos tratan así en campaña, qué más será si somos gobierno. Yo creo que la UDI está perjudicando a Evelyn Matthei, a quien le tengo admiración y respeto. Creo que sería una muy buena presidenta de Chile, pero las cosas hay que hacerlas bien. Y en mi partido hay liderazgos suficientes para levantar una opción presidencial y aún estamos a tiempo. Es cosa que la directiva nacional se dedique a promover a los nuestros y en pleno proceso de municipales no lo ha hecho.

-¿Siente que su mirada es representativa de un sector del comité de senadores?

-Eso hay que preguntárselo al resto de los senadores: preguntarles si están conformes o no. Que los candidatos no estén definidos a estas alturas del partido es algo perjudicial. De la bancada inicial ya se han ido dos senadores, algo dice eso.

-¿RN puede tener un candidato propio que sea competitivo frente a Matthei y Kast?

-Absolutamente, no nos olvidemos que Chahuán le ganó a Lavín. Paulina Núñez ganó una senatorial en un escenario que fue muy difícil y además existen muchos nombres que podrían enfrentar muy bien ese desafío.

La hoja de ruta en común

-¿Si no hay primarias hay una candidatura que nació muerta, como dijo el alcalde Carter cuestionando a Evelyn Matthei?

-No creo. Si no hay primarias probablemente habría un sector que por uno u otro motivo se iría con (José Antonio) Kast. Creo que es necesaria una primaria amplia de la derecha, que incluya a Kast. Es su oportunidad para demostrar que quiere unidad para el sector. En mi experiencia veo a Republicanos, que está más preocupado de enfrentar a Chile Vamos que de derrotar a este mal gobierno de izquierda.

-¿Es efectivo que Carter ha buscado ser una carta de RN para las presidenciales?

-La derecha está teniendo un problema profundo: No tenemos una hoja de ruta en común y eso hará florecer a muchas candidaturas presidenciales. La izquierda tiene claro que quiere subir impuestos, sacar cotizaciones a los trabajadores, promover el aborto y un largo etcétera. Nosotros tenemos que ser capaces de ofrecer una hoja de ruta clara. Así, el tema presidencial se despejará mucho más rápido.

-¿Cómo evalúa la respuesta del Estado ante la emergencia habitacional tras los incendios en Valparaíso y ante el segundo socavón?

-He visto al Estado más preocupado de robarle la plata a los pobres que de preocuparse de construir más y mejores viviendas. El Caso Convenios es brutal, porque robaron donde más duele. Robaron justo donde los afectados son las familias más pobres de nuestro país. El programa de emergencia habitacional no se está cumpliendo y las entregas de viviendas es de proyectos que partieron con el gobierno de Sebastián Piñera. Solo le doy un ejemplo: llevo dos años pidiéndole al gobierno que se firme un traspaso de un terreno que es fiscal, a comités de vivienda de la localidad de Neltume, Panguipulli, y a la fecha puro trámite y burocracia de parte de ellos.

Entonces, veo al gobierno más preocupado de su urgencia por el aborto que de darle, entre comillas, dignidad a las familias chilenas que tanto le prometieron en tiempos de campaña. Con respecto a los socavones, ahí hay una mezcla de responsabilidades. Yo soy ingeniero constructor de profesión. Creo que no se debió construir ahí, pero ya que lo hicieron, se debían realizar las mantenciones adecuadas. Aquí hay un punto débil en torno a responsabilidades. Desde la perspectiva legal, al menos yo estoy trabajando para que las DOM y los servicios pertinentes al área de la construcción se modernicen y puedan cumplir con los plazos que hoy día están establecidos y que debemos acortar.