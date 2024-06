Las claves del alza de Boric: el tono con Argentina y la desorientación electoral de la derecha

El Presidente Gabriel Boric comenzó la semana con viento a favor. Según Cadem, su administración llegó al 36% de aprobación, completando ocho semanas de alza, su mejor registro desde octubre de 2023. Este aumento, además, se da luego de haber tenido su marca más baja (24%) hace dos meses, luego del triple asesinato de carabineros en Cañete. Diversos observadores políticos destacan que esta subida tiene que ver con una base de apoyo a la figura del Mandatario casi inamovible, un liderazgo internacional reconocido y con un clima electoral que ha dejado en evidencia, por una parte, el desorden de la derecha y, por otra, un agotamiento de los recursos discursivos de la oposición para atacar al Gobierno. Materias como el octubrismo, las volteretas y el mal desempeño económico no surten el mismo efecto de hace meses.

“Tomamos conocimiento hace un tiempo que Argentina, al instalar una base militar en la región de la Patagonia, instaló unos paneles solares en territorio chileno. Recibimos unas disculpas por parte de la Cancillería argentina, pero me gustaría manifestarles, de manera muy clara, que con las fronteras no es algo con lo que se pueda tener ambigüedades y que es un principio básico del respeto entre países. Por lo tanto, deben retirar esos paneles solares a la brevedad o lo vamos a hacer nosotros”.

Esa frase, que empleó el Presidente Boric la semana pasada en el encuentro de la Unesco desde Francia, a propósito de la polémica diplomática que atravesaba el país, no recibió ninguna crítica. Incluso fue respaldada por la oposición. El mismo Partido Republicano, a través de su jefe de bancada Stephan Schubert, valoró el tono: “Me parece bien que el Gobierno haya señalado que tiene que retirarlo ahora y no más adelante cuando el clima cambie, como de manera inapropiada el Gobierno argentino había señalado”. La diputada Flor Weisse (UDI) apuntó en la misma línea: “Me parece que lo que ha dicho el Presidente es lo correcto y ahí sí me parece bien que levante el tono, porque no le podemos permitir a ningún país y a nuestro país hermano, Argentina, tampoco”.

El despliegue internacional es un factor que le ha traído réditos al Primer Mandatario, pues, si bien solo un 49% de los encuestados evaluó positivamente la gira por Europa, el 73% está de acuerdo con que las giras presidenciales fortalecen la imagen de Chile en el extranjero. Además, a esto se suman los aspectos positivos bajo la lupa macroeconómica, como –por ejemplo– el informe que publicó el International Institute for Management Development (IMD) de Suiza sobre el Ranking de Competitividad Mundial, en el que se ubica a Chile en el puesto 44 y se mantiene como la economía mejor posicionada de toda Latinoamérica.

El informe, sin embargo, advierte que el país “bajó levemente su desempeño económico (comercio internacional, empleo y precios)”, pero destaca el alza “en indicadores como la eficiencia empresarial, infraestructura del país, acceso a financiamiento e infraestructura tecnológica, entre otros factores”.

A los buenos indicadores en materia internacional y nacional que ha presentado el Gobierno en las últimas semanas, se suma la consolidación de una estrategia política, que el mismo Mandatario impulsó y que lo deja como el líder natural del partido único del Frente Amplio (FA). “Les invito, compañeros y compañeras, a este cuarto y ojalá último aniversario del partido Convergencia Social, estoy adelantando a que pensemos en grande. Los invito a que pensemos en grande, más allá de nuestra militancia, porque hoy día tenemos una responsabilidad que es mayor”, dijo el Jefe de Estado el año pasado a las afueras de la sede de Convergencia Social y Revolución Democrática, en calle Esmeralda, invitando a su militancia a formar el partido único del Frente Amplio.

Un año más tarde, dicha invitación se hace realidad, puesto que el viernes de esta semana se celebrará la unificación de los partidos del FA. Con este acto, la colectividad del Primer Mandatario se convertirá en el partido con más militantes del país, la bancada más grande en la Cámara de Diputadas y Diputados y la fuerza más preponderante al interior del oficialismo.

Con todo, el Presidente llamó en dicha oportunidad a que su partido no pierda el horizonte. “Nuestro objetivo no es la administración, nuestro objetivo es el cambio estructural de las condiciones de vida en Chile, nuestro objetivo es seguir luchando por mayor igualdad en nuestro país”. El diagnóstico es amplio en esa dimensión. El Mandatario no ha logrado avanzar en su agenda de cambios estructurales por distintos motivos, sin embargo, también se evalúa que su capacidad de adaptación no ha mermado su base de apoyo en la izquierda.

El apunte de los especialistas sobre el alza de Boric

El cientista político y director ejecutivo de Factoría Pública, Danilo Herrera, advierte que “el actuar de los políticos no puede ser definido por lo que dice una encuesta semanal y mucho menos se puede medir el éxito de un Presidente semana a semana”. Es más, cree que la evaluación “debe ser con espacios más largos y con encuestas con metodologías más sólidas que Cadem”.

Marcado el punto, Herrera considera interesante que “pese a fluctuaciones, el Presidente Boric consolidó un 30% de aprobación pese a cualquier cosa que ocurra en la agenda pública o en la implementación del programa de gobierno”. El analista afirma que, más allá de la aprobación de la administración, hay una valoración positiva y particular de la figura del Presidente, “pese a la noticia semanal que marque la agenda”.

El cientista político define el apoyo como “rígido”, que “ni la tragedia de los tres carabineros asesinados lo hace bajar demasiado o un liderazgo como el que mostró con el caso de Argentina lo hace subir de forma relevante”. Para Herrera, en dos años de gestión, “podemos decir que el 30% es el piso y el techo de esta administración, lo que en tiempos de desconfianza política es una cifra que ya se la querrían varios mandatarios en el mundo”.

El investigador del IES y profesor asociado a Faro UDD, Rodrigo Pérez de Arce, constata el alza en la aprobación del Presidente, pero sostiene que aún no logra equiparar lo que vendría a ser su base de apoyo completa: el 38% que obtuvo el Apruebo en el plebiscito constitucional de septiembre de 2022. Según Pérez de Arce, son diversos los motivos que explican esta alza.

Por un lado, la renuncia al programa transformador y el frustrado cambio constitucional, son factores. “Eso obligó al Presidente a renunciar a su itinerario original y a adoptar un tono distinto, aunque fuera a regañadientes y con tensiones en su propia coalición. Pasó de querer desmontar el neoliberalismo a administrar lo que hay, algo menos atractivo para sus partidarios, pero que apela mejor a los tiempos actuales”.

El investigador coincide en que “la respuesta ante los eventos climáticos y la gira internacional han copado la agenda, lo cual le permite mostrarse sin estar hundido en la confrontación interna”. Con eso sobre la mesa, Pérez de Arce reconoce un gesto por parte del Mandatario, en tanto “ha reforzado cierta confrontación con José Antonio Kast, que le redituó en la segunda vuelta presidencial y podría estar influyendo hoy”.

Un factor a considerar es que el ánimo de la ciudadanía para con la política no es el mismo de los años anteriores, en donde hubo plebiscitos y procesos constitucionales en marcha. Sin embargo, el ambiente electoral actual también juega un rol relevante. Para el analista, el hecho de que la oposición en plena negociación electoral esté desordenada, le abre espacio a Boric para que figure. “La derecha está en un estado de inmovilidad que permite que el Presidente se mueva con tranquilidad. La negociación municipal ha concentrado mucha atención y todavía no muestra resultados; las tensiones entre Chile Vamos y Republicanos aumentan; y todavía no emerge un liderazgo equiparable al de Sebastián Piñera que pueda ordenar el naipe”.

La directora de Estudios de Idea País y abogada de la Universidad de los Andes, Magdalena Vergara, explica que la aprobación del Presidente está dada por distintos factores. Coincide con Pérez de Arce en cuanto al hecho de haber dejado de lado la agenda del programa gubernamental. “Ha bajado la intensidad de su agenda y ha aterrizado las transformaciones que buscaba impulsar su Gobierno, transitando desde un Gobierno ‘transformador’ hacia uno ‘administrador del poder’, con mayor atención a las urgencias de los chilenos”, indica Vergara. Esto se suma, dice, a la valoración de la gira internacional y la gestión ante los sistemas frontales que afectaron al país.

La abogada añade igualmente a la ecuación el hecho de que “el país también está repuntando en temas económicos, hay un mayor optimismo respecto del futuro y una cierta ‘normalización’ que, si bien no son necesariamente gracias a la gestión del Gobierno, sin duda le impactan favorablemente”.

Vergara destaca que no hay que olvidar que el 30% de apoyo del Presidente es estable y recuerda que solamente bajó hace meses cuando “ese grupo ha visto cierta ‘traición’ del Presidente hacia su sector, como lo ocurrido con el caso del perro matapacos”. Ese hecho, cabe destacar, también coincidió con el asesinato de los tres carabineros en Cañete.

La cientista política de la Universidad Diego Portales y candidata a doctora en Ciencia Política –mención Política Comparada–, Nerea Palma, advierte que este fenómeno es interesante, pues la tendencia en Chile y en el mundo es que al inicio del mandato “hay un periodo de luna de miel, cada vez más corto, en donde hay una alta aprobación presidencial, y desde el inicio del Gobierno hasta el final, no hace nada más que bajar”.

Con la misma advertencia que hace Herrera, sobre las dificultades metodológicas de Cadem, Palma sostiene que no “es extraño que la aprobación presidencial vaya al alza” y lo explica, al igual que Vergara, por el desempeño económico, en que no se le puede endosar únicamente al Gobierno la desaceleración económica, así como tampoco una crisis en esta área, “pero sí es importante el manejo del Gobierno”, destaca la académica. Y en ese plano, sostiene, “me parece que en Chile hay buenas noticias”.

Ahora, desde la ciencia política, con evidencia en mano, señala que “la aprobación presidencial es súper sensible a las fluctuaciones económicas” y, en ese sentido, el alza no es extraña, más aún comparando esto con años anteriores en donde la situación económica fue diferente. Si el aspecto económico muestra luces, también las mostrará el nivel de aprobación, en definitiva. Ahora, Palma cree que es igualmente relevante “que haya consistencia respecto de las promesas, que el mismo Gobierno asume y, si es es posible, que las pueda llevar a cabo o no”.