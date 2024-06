Cordero a Matthei: “Ella tiene un problema serio con el tipo de asesoría que está recibiendo”

Todo empezó durante un homenaje al fallecido expresidente Piñera en la Universidad del Desarrollo, cuando la alcaldesa de Providencia y actual candidata presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei (UDI), aseguró que “hay bastante evidencia de que algunos políticos se financian con dinero del narco“.

Matthei también cuestionó el rol de jueces y fiscales que asumen casos contra el crimen organizado, y los acusó de actuar con debilidad. “No sabemos si es debilidad o es porque están comprados o amenazados”, planteó.

Acto seguido, el Gobierno y la Fiscalía le pidieron a Matthei que entregara los antecedentes que respaldan sus afirmaciones. De paso, La Moneda ha aprovechó para hacer un emplazamiento a quienes se oponen al levantamiento del secreto bancario para combatir el crimen organizado.

“La pregunta que le haría a la alcaldesa Matthei es si la corrupción, y yo comparto ese juicio, es una amenaza extraordinariamente grave para la democracia, si queremos mantenerla en secreto. Hoy día, el secreto bancario permite que un funcionario público sea comprado con dinero de una organización criminal, ese dinero lo puede depositar en su cuenta corriente y está protegido por el secreto bancario. O sea, el secreto bancario protege la corrupción”, le dijo a Matthei en dicha ocasión el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve

Quien también respondió a la alcaldesa Matthei fue el ministro de Justicia, Luis Cordero, calificando sus dichos como “muy graves” y “osados”, y que ese tipo de acusaciones “deslegitiman las instituciones”.

La alcaldesa dijo que hace dos años entregó una lista de sospechosos relacionados con crímenes, entre ellos, el del exteniente venezolano Ronald Ojeda y el del mayor de Carabineros, Emmanuel Sánchez. Pero, en el listado no hay nombres relacionados con dichos casos, aseguró el subsecretario Monsalve, aclarando que los antecedentes que entregó Matthei —relacionados con una banda de motochorros en Providencia— fueron enviados a la Fiscalía Regional Oriente.

Matthei también dijo que en su sector están dispuestos a levantar el secreto bancario, pero sostuvo que no se lo van a dar a un director del Servicio de Impuestos Internos que “puede hacer lo que quiere y que si no hace lo que le gusta al Gobierno, lo remueven”.

De ahí vino un ataque doble hacia Monsalve y Cordero: “Me llama la atención esta urgencia que tiene el Gobierno de tratar de polemizar conmigo. Llamo al subsecretario Monsalve, que es el más serio de ahí, que se deje de polemizar y que realmente nos preocupemos del tema principal. Del ministro de Justicia, la verdad es que es más difícil esperar que realmente se ponga serio, pero por lo menos de Monsalve lo esperaría”.

Hoy, en conversación con Meganoticias, el ministro Cordero volvió a responder a la alcaldesa Matthei.

“Yo estoy acá dando la cara con la función que desempeño. Yo rindo cuentas. Estoy sujeto a ciertas obligaciones y a ciertos riesgos”, expresó, anteponiendo que reconoce la trayectoria profesional en el sector público de Evelyn Matthei.

Sin embargo, “creo que ella tiene un problema serio (con) cuál es el tipo de asesoría que está recibiendo, porque la ha llevado a cometer algunos errores y no lo atribuyo a mala fe ni nada parecido. Especialmente, yo creo que no conoce la información que ha estado sucediendo”, añadió Luis Cordero.

“Ella ha dicho explícitamente paso”

El titular de Justicia reconoció haber sido muy crítico en un aspecto y es que “ella señaló explícitamente que habían políticos financiados por el narcotráfico”. Codero le volvió a recordar a Matthei que ella es funcionaria pública y tiene un deber de denuncia.

“Entiendo que días posteriores, otros de sus colegas (periodistas) le han vuelto a hacer la pregunta, y en eso ella ha dicho explícitamente ‘paso’. Yo supongo que habrá sido una expresión fruto del momento, pero los antecedentes están ahí, si ella los requiere”, remarcó el ministro.

Cabe mencionar que el subsecretario Monsalve detalló que, tras recibir el famoso listado de Matthei, incluso se tomó contacto con el Ministerio Público a través de la División Jurídica del Ministerio del Interior, y se entregaron todos los antecedentes a la Unidad de Delitos de Lavado de Activos, Delitos Económicos y Crimen Organizado del Ministerio Público. De hecho, según Monsalve, el 31 de marzo de 2023, recibieron un correo indicando una serie de investigaciones en curso que involucraban a personas del listado entregado por la alcaldesa.

Con esto, a juicio del secretario de Estado, la jefa comunal “trató de mostrar lo que había aportado sobre motochorros en Providencia, pero su imputación era mucho más grave, dijo políticos. Eso es muy serio”.

“Uno no puede ocupar el combate contra las organizaciones criminales como una estrategia de polarización. Los principales beneficiados con estrategias políticas de polarización y divisionistas son las organizaciones criminales. De hecho, se benefician de que la política se divida”, sentenció Cordero.

El jefe de Morandé 107 sugirió que los abogados de la alcaldesa “probablemente le deben haber recordado que se equivocó, porque a continuación yo veo que ella ha eludido ese tema, y me parece bien no insistir en un asunto, salvo que tenga antecedentes sólidos y que a mí me parece que está bien, pero insistir en la lucha con las organizaciones criminales”.

“Es compleja esa afirmación porque para que las organizaciones criminales se expandan, requieren de la corrupción del sector público y de la política, y no hay organización criminal sin que pueda avanzar en eso”, agregó Cordero, junto con destacar que “no hay organización criminal que tampoco puede expandirse si no inyecta todos sus recursos ilícitos en la economía”. Por eso, añadió, “para el sector privado este tema es tan delicado también, y por eso los temas de secretos bancarios son tan importantes”.

“Entonces, cuando usted hace una afirmación de que la política está comprometida, es muy seria para la democracia, ese es mi único punto. Ella puede tener puntos específicos y decir ‘mire yo entregué 75 (…) y a mí me parece bien que ella haga su punto, pero esa otra afirmación, yo creo que es muy perjudicial para la democracia, ese es mi único punto”, concluyó.

Motines en Cárcel de Alta Seguridad

El ministro de Justicia, Luis Cordero, también abordó el motín del Recinto Especial Penitenciario de Alta Seguridad (Repas). Cordero aseguró que los implicados “serán formalizados y enfrentarán penas muy altas”, con la posibilidad de aumentar sus condenas actuales.

El 8 de agosto, por primera vez, serán imputados en una misma causa los responsables del motín de la cárcel de alta seguridad, entre los cuales se encuentran los reos más peligrosos del país, como miembros del Tren de Aragua, Los Pulpos y otros grupos criminales.

“Se encuentran bajo estricto régimen de alta seguridad y están sometidos a una disciplina rigurosa”, precisó el secretario de Estado, destacando que Gendarmería ha interpuesto una querella. “El Estado aplicará toda la fuerza del Estado de Derecho sobre ellos”, subrayó en entrevista con el citado medio.

El ministro afirmó que se mantendrán los regímenes restrictivos que limitan visitas y contactos de los reclusos. Además, describió el perfil de los involucrados como personas provenientes de culturas penitenciarias distintas, caracterizadas por desafiar la autoridad penitenciaria.

Cordero también se refirió a la necesidad de optimizar la administración de la prisión preventiva para asegurar una segregación efectiva y facilitar la reinserción. “Cuando hay sobrepoblación, las cárceles se convierten en focos de reclutamiento para organizaciones con fondos fiscales”, concluyó el ministro.