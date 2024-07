El voto obligatorio le cuesta caro a La Moneda (+político)

Difícil entender el video de Gonzalo Winter en contra del voto obligatorio. El miércoles el diputado del Frente Amplio sacó de su sombrero un discurso complejo, entreverado, sobre el voto obligatorio. Winter desarrolló una novedosa teoría sobre el voto obligatorio: «A los que quieren obligar, forzar, a ir a votar (es) a los pobres, por eso es que este proyecto es antipobres».

No entender nada. El miércoles en la noche, los diputados y senadores oficialistas no podían entender cuál era la idea detrás de toda esta discusión. Un senador dijo: «He intentado comunicarme con La Moneda para que me explique qué debemos hacer, cuál es la iniciativa que hay que apoyar, no entiendo si esto es una decisión del ministro Segpres, Álvaro Elizalde, o está coordinado con la ministra del Interior, Carolina Tohá». Esta confusión produjo votaciones extrañas, como la que realizó la senadora y presidenta del PS, Paulina Vodanovic, que en la comisión votó a favor y en Sala se abstuvo.

La derecha disfruta del caos. La oposición supo sacarle provecho a todo este desorden reinante y a la ausencia de claridad respecto a lo que quería La Moneda. Los parlamentarios de oposición comenzaron a desplegar un discurso que prendió bien en los medios y que denunciaba que este intento del oficialismo de terminar con el voto obligatorio era una maniobra política para evitar la derrota en las elecciones municipales de octubre.

Santiago mejor sin voto de extranjeros. En la derecha consideraban que la aparición a última hora de la discusión del voto de los extranjeros era una maniobra del ministro de la Segpres, y líder de la corriente socialista del tercerismo, Álvaro Elizalde, para liberar a estos de la obligación de sufragar, porque eran proclives a votar por la derecha. El caso que utilizaba la oposición para fundamentar esta teoría era el del municipio de Santiago, donde más del 30% del padrón electoral está compuesto por extranjeros, principalmente venezolanos, que votarían por la derecha. Independencia, Estación Central y Santiago preocupan al oficialismo.

Lee aquí la versión completa de +Política del periodista Juan Diego Montalva