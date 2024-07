Senador Flores: “No es el momento de descabezar nada, corresponde promover la unidad nacional”

El presidente de la Comisión de Seguridad del Senado, Iván Flores (DC), dijo estar en sintonía con las medidas anunciadas por La Moneda para hacer frente a la crisis generada por la seguidilla de homicidios en la Región Metropolitana. No obstante, advirtió que se trata solo de una primera etapa.

“Tenemos que trabajar en lo estructural y para eso está el nuevo debate de la Ley de Presupuesto”, dijo. Asimismo, agregó que la segunda etapa también debe apuntar, entre otras cosas, “a cómo reforzar el Ministerio Público, cómo también vamos preparando el sistema penitenciario que está a punto de colapsar. Por esa razón tenemos convocado al ministro de Justicia, Luis Cordero, para el día lunes, y el martes va a estar el subsecretario del Interior”.

El senador DC además manifestó estar en contra de los llamados para implementar un Estado de Sitio en la RM. A su juicio, “esto se resuelve fortaleciendo la institucionalidad permanente”, ya que las mismas Fuerzas Armadas han advertido no estar preparadas para resolver problemas de delincuencia. Y por lo mismo, hizo un llamado a la unidad nacional para enfrentar el crimen organizado.

– ¿Cuál es su opinión sobre las solicitudes de Estado de Sitio para la Región Metropolitana?

– “Es razonable que los alcaldes, parlamentarios y distintas autoridades empiecen a proponer algún tipo de solución. Esto no nos puede dejar inmovilizados o haciendo lo mismo que siempre se ha hecho, porque eso ya no funcionó. Pero hay que ser muy cuidadosos en las soluciones que se plantean, porque la verdad es que un Estado de Sitio lo único que hace es impedir movilidad en ciertos sectores, facilitar el encarcelamiento fuera de los recintos que están hechos para eso y un par de cositas más que tienen que ver principalmente con prohibir el derecho a reunión”.

“Entonces la pregunta es si aquí no tenemos un enemigo, no hay un ejército esperando entrar en batalla por así decirlo, ¿contra quién van a luchar las Fuerzas Armadas? Podrá ser un disuasivo, podrán hacer patrullaje. Pero las Fuerzas Armadas ya lo han dicho varias veces, lo dijeron en sucesivas reuniones que ha habido del Cosena, que no están para contener ni desórdenes públicos, ni tampoco para resolver los problemas de delincuencia”.

El senador profundiza en las razones para estar en contra de un Estado de Sitio en la Región Metropolitana y aclara sus puntos: “Aquí hay que ser súper prácticos. Yo creo que todos los colegas parlamentarios que han estado haciendo planteamientos lo hacen con seriedad, pero quienes estamos trabajando en el tema del crimen organizado, entendemos que estos son holding empresariales para cometer delitos con alta tecnificación”. Por lo que piensa en sistemas integrados para su combate. “El crimen organizado viene digitado de afuera, con participación de mafias, con participación de organizaciones de otro nivel, que tienen sistemas de inteligencia, que tienen alta tecnología, que tienen los recursos como para poder actuar rápidamente”.

“Si vamos al fondo del asunto, esto se resuelve esto fortaleciendo la institucionalidad permanente, porque el crimen organizado sólo puede ingresar a un país donde la institucionalidad es débil y nosotros tenemos un sistema de inteligencia que está desmantelado”. Asegura que las dificultades presupuestarias, tecnológicas y de dotación son los puntos a enfrentar para lograr la prevención y el control de la delincuencia.

– ¿En ese sentido qué le parecieron las medidas anunciadas por el Ejecutivo? ¿Van en esa dirección? ¿Son suficientes?

– “Primero, estoy en sintonía con lo planteado por La Moneda. Es algo que hemos venido diciendo hace casi dos años. Hemos estado pidiendo más recursos para las policías, más tecnología, concentrarlos en sus tareas, especializar a las policías en dos trabajos que son distintos, el de prevención y combate respecto a la investigación de aquellos delitos que ya se cometieron. Fortalecer al sistema de inteligencia que está desmantelado, como ya lo dije. Pero por otro lado, fortalecer al persecutor, al Ministerio Público, y colocar en orden también algunos jueces de garantía que la verdad es que han hecho las cosas absolutamente al revés”.

Asegura que los anuncios que se hicieron hoy al mediodía desde La Moneda “van en la línea correcta”. Los cataloga “como decisiones de choque, pero tenemos que trabajar en lo estructural y para eso está el nuevo debate de la Ley de Presupuesto”. Pero el senador Flores va más allá y hace un “llamado encarecido al gobierno para que revise el proyecto de Ley de Presupuesto que ya vamos a empezar a discutir, para que priorice el fortalecimiento institucional, y no solamente de las policías, sino que también el sistema de inteligencia, la persecución del dinero, el Ministerio Público, la Dirección General de Aduanas, en fin. Esto tiene que verse reflejado en el presupuesto que vamos a aprobar este año para que permita financiar el otro año, porque si no, definitivamente nos quedamos en los puros discursos”.

-El subsecretario Monsalve respondió que va a asistir a la convocatoria que ud. le realizó para la Comisión de Seguridad. ¿Cuáles son los temas más relevantes que hoy día siguen en tramitación en la comisión? ¿Cuáles deberían ser las prioridades de lo que se está haciendo en el Parlamento?

– “En términos generales, creo que hay que hacer un mea culpa claro de los tres poderes del Estado. O sea, a los tres poderes del Estado hoy día, en la situación en que estamos, con estas matanzas que nos horrorizan, nos obliga a la unidad nacional en contra del crimen organizado. Y esto tiene que estar alineado en los tres poderes del Estado y digo los tres porque no podemos seguir teniendo jueces de garantía apuntando a otro lado, como lo que pasó en Arica y en Coquimbo, donde claramente pusieron en la vitrina a todo el sistema de investigación. Necesitamos ver esto de una manera mucho más integral”.

Agrega que en el fast track anterior de la Comisión de Seguridad se aprobaron 31 de los 32 proyectos, por lo que se ha avanzado. Pero es enfático en señalar que falta “porque sigue estando todavía el de inteligencia económica, que ya avanzamos, tenemos la mitad de los artículos aprobados y la próxima semana deberíamos continuar con lo que nos falta, que es bastante más breve para mandarlo a sala”.

Sobre el Ministerio de Seguridad asegura que “ya debió haberse votado hace dos semanas en la sala y no se votó. Esto porque la derecha se parapetó detrás de una postura bastante rígida de lo que significaba la presencia regional del Ministerio de Seguridad Pública, lo que iba a pasar con el nuevo Ministerio del Interior y sus atribuciones, y además un par de otros desaguisados que ocurrieron en la Cámara. Entonces, nosotros lo teníamos para votar la semana antepasada, y la derecha dijo no, necesitamos hacer ajustes. Por lo que el gobierno dijo: como gesto esperemos para tratar de llegar a un acuerdo”.

Además, dice que se alegra de lo hecho por el minstro (s) Monsalve hoy día, en torno a que “haya hecho eco de lo que hemos venido planteando hace mucho rato en la comisión, de cómo enfrentar esto en la primera etapa. La segunda etapa es más estructural, como reforzar el Ministerio Público, como también vamos preparando el sistema penitenciario que está a punto de colapsar. Por esa razón tenemos convocado al ministro de Justicia, Luis Cordero, para el día lunes, el martes va a estar el subsecretario del Interior, y después seguimos con nuestra agenda de acuerdo a la prioridad que le vamos poniendo con dos o tres proyectos en paralelo. O sea, nosotros estamos a full en el Senado”.

-Usted habló de la unidad política para enfrentar el crimen organizado, ¿qué le parecen los llamados de la oposición para que la ministra Tohá y los subsecretarios de Interior salgan de sus cargos?

– “Siempre es el momento para hacer ver nuestras incomodidades y podemos estar más o menos en acuerdo respecto a cómo lo ha hecho el gobierno. Pero en este momento crítico, necesitamos a todas las instituciones al 100% de su capacidad trabajando e intentando, ojalá, coordinarse entre ellas. No es el momento de descabezar nada. Yo creo que en esta situación, lo único que corresponde es promover la unidad nacional en contra del crimen organizado y, por lo tanto, los descabezamientos que vengan después, pero no ahora, en este momento crítico”.

“Así que lejos de acorralar a la ministra del Interior, al subsecretario del Interior, lo que hay que hacer es ponerle piso y cuerpo, pero llegando a acuerdos sobre aquellas cosas que se necesitan sustantivamente hacer. Y en eso estoy plenamente de acuerdo, porque es lo que nosotros hemos venido proponiendo desde el Senado, las medidas que ha señalado la vicepresidenta y el ministro del Interior subrogante. O sea, uno tiene que ser consecuente en esto. Los gallitos políticos son parte del ejercicio de la política, pero en un momento crítico lo que se requiere es unidad. Las cosas buenas hay que apoyarlas a concho, da lo mismo quien las proponga. Hoy día lo que importa es el resultado para Chile, nada más”.