Presidente de la UDI, Javier Macaya: “Estoy del lado de mi padre”

Javier Macaya, senador y presidente de la UDI, dio esta mañana su primera entrevista, luego se que se conociera el veredicto del caso de su padre Eduardo Macaya, condenado a seis años de cárcel por abuso sexual a menores de edad.

Sobre el contexto familiar, dijo que “es un tema super doloroso para cualquier hijo de una persona que sea acusado de situaciones como esta, verse involucrado en este tipo de situaciones, evidentemente, y como hijo de, estoy del lado de mi padre“.

El presidente de la UDI sostuvo que, a propósito de lo mediático del caso, es importante mantener la presunción de inocencia, pues aún no existen sentencias definitivas, e incluso llamó a tener “cuidado”, pues sobre las pruebas, dice que su padre “es grabado en un entorno familiar, sin su consentimiento y con un video que es bastante editado“.

Pese a ello, aseveró que “me corresponde respetar la decisión judicial respecto a mi padre” y que nunca pensó en dejar la presidencia del partido.

“Tengo una responsabilidad con un partido que me dio la responsabilidad de sacar adelante. Hoy día, en una etapa que, sino que también sería una contradicción vital a mi manera de ser, a cómo yo he actuado en mi vida respecto de asumir las cosas donde sí tengo responsabilidad, pero donde no tengo responsabilidad, evidentemente, yo dejo que las instituciones funcionen y soy respetuoso de los procesos judiciales”, explicó el senador en Mesa Central.

Sobre la presunción de inocencia, el conductor del programa, Iván Valenzuela, le recordó la carta de los diputados UDI respecto del exministro Giorgio Jackson, en la cual se advertía que el exministro era parte de una red que participó en el robo de computadores en las dependencias del Ministerio de Desarrollo Social.

El senador respondió que “estamos bien acostumbrados a la falta de autocrítica, a la falta de reconocer que en el pasado quizás hemos cometido errores. Yo no escapo a esa lógica. Creo que uno tiene que ser lo suficientemente hombre (…) lo suficientemente valiente, honestos intelectualmente”.