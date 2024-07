Senador Macaya y condena de su padre, Eduardo Macaya: “Hay una situación dolorosa”

El senador y presidente de la UDI, Javier Macaya, se refirió a la condena de su padre, Eduardo Macaya, quien está a la espera de sentencia por dos casos de abusos a menores.

Al respecto, en un punto de prensa del partido, dijo escuetamente que “hay una situación dolorosa” en términos familiares y que no se puede referir a ello debido a que todavía tiene “algunas situaciones judiciales pendientes”.

“Yo entiendo que hay cosas que tienen un interés del público, pero no necesariamente tienen interés público cuando se trata de situaciones personales. Yo en términos personales te puedo transmitir, sí, que hay una situación dolorosa, familiar, que todavía tiene algunas situaciones judiciales pendientes. Por lo tanto, no me puedo referir a aquello”, expresó.

Agregó que esta situación “no tiene que afectar el trabajo” que el senador y la UDI como oposición están realizando. “Estamos trabajando con mucha fuerza y enfocados en eso”, indicó.

Macaya agregó que está centrado en “articular” a la oposición de cara a las próximas elecciones: “Estamos hablando de situaciones políticas muy complejas para Chile y las vamos a asumir con toda la entereza que sea necesaria”, afirmó.

Recordemos que el Tribunal Oral de San Fernando declaró culpable al padre del senador y fijó para el 19 del dicho mes la lectura de sentencia en donde el empresario arriesga penas efectivas de cárcel, solicitadas por Fiscalía y por lo querellantes.