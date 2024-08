Venezuela vuelve a dividir al Partido Comunista de Chile tras dos meses de polémicas

La contingencia no le da respiro a Lautaro Carmona. La crisis en Venezuela volvió a hacer evidente la existencia de dos facciones en el Partido Comunista (PC) y la ausencia de control de la colectividad por parte de su presidente, Lautaro Carmona, quien el martes declaró que «no tengo otra alternativa que no sea asumir los resultados», refiriéndose a los cómputos oficiales que prolongaban por otros seis años el régimen de Nicolás Maduro. En dos meses Carmona perdió el control del partido.

Una tras otra. El PC y su presidente han sido protagonistas de la contingencia política en los últimos dos meses por el caso Jadue, la molestia por el despido de Juan Andrés Lagos de La Moneda, sus denuncias de complot en el caso de Villa Francia y, ahora, por su apoyo a Maduro. En todos estos eventos hubo división dentro de la colectividad.

Los viejos no van a estar disponibles. Los más conciliadores señalan que en la interna del partido hay un sector que sufrió la persecución durante la dictadura y participó activamente en otros conflictos regionales, y que ellos no van a tolerar criticar el proyecto revolucionario que inició Hugo Chávez en 1999. Nuevas generaciones de la tienda me explicaron que este grupo no hace distinción entre lo que fue el proyecto revolucionario inicial de Hugo Chávez y el régimen actual de Nicolás Maduro.

El principal argumento que alimenta a este sector de antiguos militantes que defienden al régimen de Maduro es su rechazo al imperialismo estadounidense, que el propio presidente Maduro señala como el responsable de la crisis económica y social de Venezuela.

Maduro para las nuevas generaciones. Entre los dirigentes más jóvenes y que están participando del Gobierno del Presidente Gabriel Boric, hay una gran diferencia entre lo que fue el primer período del Gobierno de Hugo Chávez, lo ocurrido en sus últimos años y su sucesión con Nicolás Maduro. Este sector es muy crítico de lo que ocurre actualmente en Venezuela y comparte las declaraciones del Presidente sobre el tema.

Los ministros y subsecretarios del PC este año han enfatizado que ocupan sus puestos en representación de la coalición de Gobierno y no del Partido Comunista. Camila Vallejo lo dejó claro esta semana, al explicar las críticas del Mandatario al régimen venezolano.

Lo que más llamó la atención –incluso entre ministros del PC– fue que la presidenta de la Cámara, Karol Cariola, votara a favor de leer la carta de la UDI que cuestionaba el resultado oficial de las elecciones de Venezuela. Importantes definiciones de la nueva generación de dirigentes comunistas, que deciden tomar distancia de su timonel, Lautaro Carmona.