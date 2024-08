Caso Hermosilla: fiscal de la CMF expone acercamientos “extralaborales” de Leonarda Villalobos

En el marco de la investigación por el escándalo de corrupción conocido como Caso Hermosilla, la abogada Leonarda Villalobos —protagonista del polémico audio grabado en las oficinas del abogado Luis Hermosilla—ha sido nuevamente descrita por rasgos de su personalidad. Esta vez, según la declaración del fiscal de la CMF Andrés Montes realizada el 1 de julio ante el fiscal Miguel Ángel Orellana, por intentar establecer relaciones “extralaborales” con funcionarios públicos.

Dicho audio fue publicado por el medio Ciper en noviembre del año pasado. En la grabación, Hermosilla no solo reiteró lo de “armar una caja” porque “hay un huevón de la CMF al que le debemos plata”, sino que también se refirió a Villalobos como una “psicópata bien orientada”, algo que luego, en su posterior declaración ante la Fiscalía, se convertiría en un bombardeo a la imagen de la abogada. “Tiene una personalidad muy extrovertida y manejaba las reuniones y situaciones, aparentando tener mucha experiencia como abogada”, comentó Hermosilla, asegurando que, además, Villalobos era muy trabajólica y estaba encargada de entregar las “malas noticias”.

El fiscal Montes, hermano del ministro de Vivienda y quien es parte de la Unidad de Investigación de la Comisión para el Mercado Financiero, detalló en su testimonio las interacciones que tuvo con Villalobos y el abogado Luis Hermosilla en diversas reuniones relacionadas con el caso. Estas reuniones, que tuvieron lugar entre abril y junio de 2023, de acuerdo al funcionario de la CMF, reflejan un esfuerzo consciente de los abogados por influir en el curso de la investigación.

En la declaración consignada por la radio Biobío, Montes describe cómo Villalobos buscó establecer lazos personales con los funcionarios de la CMF, mencionando temas no relacionados con el caso durante las esperas en las declaraciones. “Villalobos intentaba entablar algún tipo de relación extralaboral en los tiempos de espera durante las declaraciones”, destacó Montes. Según él, la abogada abordaba temas como la ropa, conocidos en común y aspectos personales para crear un ambiente de confianza o simpatía.

El fiscal también reveló que en una de las reuniones, realizada el 31 de mayo de 2023 de manera remota desde la habitación de una clínica. Según Montes, “Luis Hermosilla se encontraba hospitalizado acompañado de María Leonarda en la misma habitación”. Este detalle, dijo, subraya la determinación del abogado por influir en el curso de la investigación, incluso en condiciones de salud adversas.

Montes identificó cuatro encuentros específicos, destacando que durante estos, Villalobos usó su número personal para contactar a funcionarios y participó en discusiones que aparentemente buscaban desviar la atención de los temas centrales del caso.

La última cita mencionada en la declaración del fiscal Montes se realizó el 19 de junio de 2023, cuando Villalobos solicitó una reunión presencial en la CMF para discutir asuntos cruciales para el proceso. Durante esta instancia, el fiscal Montes relata cómo Hermosilla expresó el interés en “sacar adelante a STF”, la empresa propiedad de los Sauer que en ese momento estaba suspendida, afirmando tener el control de las defensas de los formulados de cargos.

“La participación de María Leonarda en las instancias que describo anteriormente era bien especial, por ejemplo, a María Luz Schachtebeck le hablaba de ropa, a Nelson Paz le indicó que tenían conocidos en común en relación con su pasado laboral en la UAF y recuerdo que a Carlos le hablaba de sus hijos. En el fondo, intentaba entablar algún tipo de relación extralaboral en los tiempos de espera durante las declaraciones”, declaró el fiscal Montes.

Cabe mencionar que, en su testimonio ante la Fiscalía, Hermosilla declaró que fue Leonarda Villalobos la que le dijo que había que pagar $10 millones a un funcionario del SII. “Lo que Leonarda me señaló previo a la reunión es que se le debía a alguien del SII la suma de 10 millones de pesos, habiéndose pagado previamente por parte de Daniel Sauer una suma para esta persona”.

En la grabación filtrada, sin embargo, Hermosilla expone con total claridad lo que él le iba a pedir a la persona del SII, después de pagarle la deuda.

“Necesitamos para ayer 10 palos, altiro. Altiro, porque la ‘Leo’ lo primero que debe hacer antes de internarse donde Carolina Varela… o sea, de aquí a mañana tienen que estar los 10 palos. Porque a ese hueón lo que yo le quiero pedir es lo siguiente, un acto que es súper simple: ‘Compadre, quiero que me digas lo máximo que me puedas dar’. Y él puso como condición: ‘Hueón, no me hueveen, pónganme primero las 10 lucas que me deben de abril’. Listo, perfecto. Ahora están puestos. Quiero que me digas lo máximo: cuatro ucranianas, tres polacas, dos argentinas y todas en pelota y todas haciendo no sé qué, la raja, pero además me ponís un yate, me ponís la costa, me ponís… Sí, también, por supuesto”.

Respecto a estos dichos, Hermosilla en la Fiscalía solo se limitó a decir que se refirió “en términos impropios, indebidos que pague esa suma. Asumo ese gran error que cometí”.