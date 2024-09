Embajador en Argentina no descarta que vuelo en el espacio aéreo sea de “una organización criminal”

Dos veces embajador en Argentina. El embajador chileno en Buenos Aires, José Antonio Viera-Gallo, conoce bien la política argentina y sus gobiernos de derecha, después que representó al país en la administración de Mauricio Macri y, ahora, en la de Javier Milei.

En esta entrevista, el embajador Viera-Gallo explica el evento que obligó a la Fuerza Aérea de Chile a enviar sus aviones F-5 a vigilar una posible violación del espacio aéreo chileno por aeronaves argentinas.

-¿Qué pasó el martes en la noche?

-Es un asunto que la FACH está investigando. El Ministerio de Defensa argentino ha señalado que no se trató de una aeronave militar.

-¿Está superado el episodio?

-Suele suceder en el sur que ocurran este tipo de episodios. Hay que destacar la eficaz reacción de la FACH y el buen funcionamiento del sistema de control aéreo. Esperamos que se pueda aclarar pronto.

-Esto ocurre después de la polémica por los paneles solares argentinos colocados en tierra chilena. ¿Existe tensión en la relación entre ambos países?

-No advierto ninguna relación entre ambos hechos. En el caso de los paneles, se trató de un error que fue subsanado con prontitud. En esta oportunidad no sabemos qué sucedió: puede ser un particular que perdió el rumbo o una organización delictual. Nos movemos en el campo de las hipótesis mientras está en curso la investigación.