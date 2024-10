Javier Couso arremete contra la derecha por emplear “maniobras” para destituir a Muñoz

Tras más de 8 horas de argumentaciones por parte de los parlamentarios, la Sala del Senado aprobó la acusación constitucional en contra del ahora exministro de la Corte Suprema, Sergio Muñoz Gajardo. Fueron 27 votos a favor y 21 en contra para el primer capítulo y 25 a favor y 23 en contra para el segundo.

Los votos clave de los senadores Karim Bianchi (IND), Matías Walker (Dem) y Francisco Chahuán (RN) más el permiso constitucional solicitado por la senadora Paulina Núñez (RN) que modificó el cuórum de la sala, habrían sido clave para la derrota del ahora influyente exjuez del Máximo Tribunal.

Hoy en Al Pan Pan, con Mirna Schindler: conversamos con el abogado constitucionalista y director y director del doctorado en Derecho de la Universidad Diego Portales, Javier Couso.

“Más allá de que el proceso (en el Senado) fue más respetuoso del que había sido entre los diputados, recordemos que el juez Muñoz fue acusado por la Cámara junto con Vivanco por la Cámara de Diputados por hechos totalmente inconexos. Esa acusación fue votada como si hubieran participado en los mismos hechos, lo que es una grave violación al propio derecho constitucional“, remarcó el académico.

En esa línea, identificó en la acusación contra Muñoz una suerte de “maniobra electoral”, debido a que se ató la acusación con la de la depuesta ministra Ángela Vivanco, a pesar de que a él no lo alcanzó ninguna de las aristas del caso Hermosilla.

“Pero me da la impresión de que se hizo eco de una cierta irritación ciudadana ante lo que se vio como un privilegio por la situación de la hija de Muñoz. El hecho de que él haya aparecido sin ninguna objeción ética siquiera a su hija, haber faltado a la verdad al propio tribunal llenando un formulario diciendo que cuidaba a su madre cuando en realidad estaba en Roma (…) Yo creo que le dio una plausibilidad ante la opinión pública de que había un exceso de nepotismo en la Corte Suprema, lo que le dio plausibilidad a algo más espurio”. remarcó también, quien señaló que la verdadera razón por la cual los senadores aprobaron el libelo acusatorio fue el historial de fallos de Muñoz y el tipo de juez que era.

“Y esto es sumamente negativo, pero insisto, hay que verlo dentro de un contexto de una de las crisis más severas de credibilidad que ha tenido la Corte Suprema”, resguardó también. Por lo mismo, señaló que “de no existir esta crisis de credibilidad, esta suerte de sensación ciudadana de que muchos ministros de la Corte Suprema actúan con impunidad, yo no creo que habría habido, por así decirlo, ‘agua en la piscina’ para que los parlamentarios de derecha hubieran destituido a Muñoz por razones que no correspondían”.

Por lo mismo remarcó que esto fue una maniobra de último minuto. “Estábamos todos focalizados en el caso Audios, en la gravísima situación de corrupción propiamente tal de la labor de jueces del Máximo Tribunal, y terminamos discutiendo sobre si Muñoz había sido o no un buen juez respecto a su tipo de fallos.