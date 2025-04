Matthei fija los límites que no cruzaría con Kaiser: “El Ministerio de la Mujer no lo toco”

La abanderada presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei, se refirió a las principales diferencias de su candidatura frente a la carta del Partido Nacional Libertario (PNL), Johannes Kaiser.

No obstante, afirmó que buscará “el apoyo de todos los que sean necesarios para poder gobernar”, incluido el respaldo del diputado libertario.

“Uno primero mira cuáles son las fuerzas que tiene. Segundo, mira las fuerzas que necesita. Tercero, ve de dónde puede sacar esa fuerza. Y cuarto, se toma la decisión. (…) Lo que estoy señalando es que uno tiene que tener una apertura para poder gobernar. Y eso puede significar un espectro muy amplio”, dijo en conversación con CHV noticias.

Convencida de que será la candidata opositora que pasará a segunda vuelta, Matthei afirmó que una vez que llegue a esa instancia decidirá cuáles son las alianzas que la “pueden llevar a un triunfo y a un buen gobierno”.

Consultada por su posición frente a las controvertidas declaraciones de Johannes Kaiser -por ejemplo, al poner en duda el sistema de vacunación de recién nacidos- la ex alcaldesa señaló que “en materia de seguridad ciudadana, de crecimiento económico, de control de migrantes ilegales, que es lo que más le preocupa hoy día a los chilenos, no hay tanta diferencia”. Sin embargo, “en otras materias hay diferencia, (…) y obviamente que no se tocan si yo soy la presidenta. Así de claro”.

Otro de los desacuerdos frente a lo planteado por el candidato del PLN, es la importancia de mantener la cartera de la Mujer y Equidad de Género.

“El ministerio de la Mujer no lo toco. Trabajé con la ministra Carola Schmidt, ella estaba en el ministerio de la Mujer, cuando yo estaba en el ministerio del Trabajo y creamos, por ejemplo, el posnatal de seis meses. Es de verdad importantísimo, sobre todo ahora que estamos viendo que prácticamente no hay guaguas. De tal manera que yo creo que un ministerio de la Mujer bien llevado -que no ha sido el caso de ahora, creo que la ministra Orellana no ha hecho un buen trabajo- puede ayudar mucho en la vida cotidiana de la mujer”, indicó.

Por otro lado, Matthei manifestó ser partidaria de fusionar los ministerios de Interior, Secretaría General de la Presidencia y Secretaría General de Gobierno.

“En realidad la vocería es como un ministerio, un poquito una broma. Les gusta hacer las vocerías bonitas, cuando las vocerías son feas se las dejan a otros. En materia de Segegob perfectamente puede ser absorbido por el ministerio del Interior. Lo que pasa es que Interior tenía una cosa realmente muy compleja, de alguna manera coordinaba todo el resto y al mismo tiempo seguridad ciudadana, que es el problema más grave que tenemos. Por eso estoy absolutamente de acuerdo en haber votado a favor de ese Ministerio de Seguridad, pero perfectamente los otros tres ministerios se podrían reducir a uno”, dijo.