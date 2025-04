Cordero sobre Isabel Allende: “En tiempos difíciles destacar las virtudes cívicas es relevante”

El ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, se refirió este sábado al fallo del Tribunal Constitucional que resolvió inhabilitar a la senadora Isabel Allende (PS) -tras acoger los requerimientos presentados por Chile Vamos y el Partido Republicano- en el marco de la fallida compra de la casa de su padre por parte del Gobierno, destacando la trayectoria y las virtudes cívicas de la parlamentaria.

“Nadie puede negar la importancia y la trayectoria de la senadora Allende. Ella, su familia y su madre, el rol que cumplieron en el retorno a la democracia, y la manera en que siendo ella y su familia víctimas del golpe. (…) Mostró siempre el indicador y la señal de que el país tenía que volver a su normalidad constitucional, y que no había razones para negar el saludo y la mano a sus adversarios políticos que pudieron haber estado a favor del golpe”, dijo en conversación con CHV noticias.

En esa línea, Cordero agregó que “la trayectoria de la senadora Allende y de su madre es un ejemplo de virtud cívica”. Y “con indiferencia -la sentencia del tribunal todavía no se conoce, yo preferiría leerla- de lo que ha ocurrido ahora, lo que significa esa herencia, no solo para el mundo de la centroizquierda, sino que sobre todo, desde el punto de vista de la política chilena, en términos de las virtudes cívicas, me parece que son mucho mayores que lo que pudo haber pasado en este caso en particular”.

Asimismo, la autoridad advirtió que “en tiempos difíciles, destacar las virtudes cívicas de las personas me parece que es relevante, porque en algún sentido nos reencuentra con los momentos difíciles. Y cuando uno está en momentos difíciles, las personas adecuadas permiten salir de esos momentos difíciles”.