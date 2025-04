Tohá descarta ser la candidata de continuidad del gobierno de Boric

La exministra del Interior y abanderada presidencial del PPD, Carolina Tohá, descartó ser la candidata de continuidad del actual Gobierno y afirmó que su apuesta es volver a encontrarse con el centro político más allá de los partidos, cuya relación “se rompió mucho en los últimos años”.

En entrevista con radio BioBio, Tohá señaló ser partidaria de una primaria “lo más amplia posible y especialmente de que nos hagamos cargo de que lo que se construyó como fuerzas de alianza de Gobierno no es suficiente para un proyecto de futuro, para ganar una presidencial, ni para darle gobernabilidad a un proyecto progresista”.

“Yo no creo en la continuidad, creo que nosotros necesitamos entrar en otra etapa. Esta etapa fue muy excepcional, tuvo una serie de características muy propias del momento en que se configuró el gobierno y estamos en un momento radicalmente distinto. Entonces, creo que lo que hay que apostar a construir hacia adelante tiene que ver con cosas distintas a las que configuraron la actual administración”, dijo.

Respecto a las diferencias que tendría su futura administración con el Gobierno del Presidente Gabriel Boric, la candidata del PPD indicó que llegará a La Moneda con la seguridad como prioridad desde el primer día.

En ese sentido, afirmó que tendrá “claridad de por dónde hay que ir, precisamente, porque venimos de haber estado a la cabeza de lo que se hizo en este periodo, que fue muchísimo. Pero, sin embargo, se requieren muchos pasos más para llegar a un punto donde podamos darnos por satisfechos de los resultados que hemos obtenido”.

Tohá además señaló que otra de las diferencias será el foco en el “crecimiento económico”, ya que en el actual Gobierno “fue una realidad conquistar el generar la prioridad” por este tema. “Eso se fue en el camino instalando, pero tampoco estaba desde el primer minuto. En un futuro gobierno que encabecemos lo va a estar desde el primer momento”, dijo.

Asimismo, agregó que no ha sido un misterio para nadie que ha habido muchas dificultades ligadas a errores no forzados durante esta administración. Por lo que otro de sus objetivos sería desde el primer día poner “un foco muy grande en la calidad y la excelencia de la administración de los equipos de gobierno, en la pulcritud con que se hacen las cosas, porque el país no tolera -en los estándares de hoy día- cierto tipo de errores”.

Consultada por la fallida compra de la casa del presidente Salvador Allende, señaló que es un caso clarísimo de algo que nunca debió haber pasado y que uno tiene que tomar nota de que en una administración a futuro tienen que configurarse equipos, y sobre todo modelos de trabajo, que impidan errores de ese tipo”.