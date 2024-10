Crimen organizado: testigo protegido en el caso de Los Gallegos fue asesinado en 2023

Una verdadera tormenta estalló en septiembre de 2023, cuando el juez de Garantía de Arica, Héctor Barraza, tomó una de las decisiones más polémicas de los últimos años en materia judicial: entregar a los abogados defensores de los integrantes de la organización criminal transnacional Los Gallegos las identidades de 57 testigos protegidos y agentes encubiertos, como lo dio a conocer El Mostrador.

La Fiscalía reaccionó con dureza e interpuso acciones legales destinadas a evitar que lo anterior se materializara. De hecho, el Fiscal Regional de Arica y Parinacota, Mario Carrera, aseveró en la ocasión que lo efectuado por el magistrado “va contra la respuesta que debemos dar como sociedad y como Estado a nuestras víctimas y testigos”.

Finalmente, la medida fue revertida y los abogados defensores que habían accedido al listado de nombres que se guardaba en la caja fuerte debieron regresarlos en forma inmediata.

Recién ahora, cuando está terminando el juicio en contra de la organización criminal, se entiende a cabalidad la enérgica reacción de la Fiscalía. Y es que en marzo de 2023 (varios meses antes de la actuación de Barraza) uno de los testigos protegidos de la PDI y la Fiscalía había sido asesinado, hecho que se mantuvo durante todo este tiempo en reserva y solo salió a flote el lunes, cuando la última testigo en deponer por parte del Ministerio Público en el juicio, una oficial de la PDI, reveló el crimen en su testimonio ante el Tribunal Oral en lo Penal de Arica.

“El informante fue asesinado a manos de esta organización, con fecha 18 de marzo del año 2023”, indicó, en referencia a un venezolano de 43 años que formaba parte de Los Gallegos y que logró ser captado como informante por un oficial de la PDI que se infiltró en el sector.

Fue esa persona quien entregó a la policía parte importante de la información que se comenzó a conocer acerca del grupo a partir de 2022. El 18 de marzo del año siguiente, mientras se encontraba al interior de la casa que habitaba en la calle Morrillos, al inicio de Cerro Chuño, a eso de la 1 de la madrugada, el hombre recibió un mensaje de parte de uno de sus “panas” del grupo, en el cual este le pedía encontrarse con él en las afueras de su vivienda.

Sin sospechar, salió desarmado y antes de que alcanzara a reaccionar fue acribillado de varios disparos en el cráneo y el tórax por parte de al menos dos sicarios. De ese modo se convirtió en una más de las 33 personas que la Fiscalía estima que asesinaron Los Gallegos o las bandas criminales con las que se enfrentaba.

¿Una venganza?

Al respecto, la oficial indicó en el juicio que al momento de la ocurrencia del crimen el testigo protegido llevaba ya un buen tiempo sin entregar información, por lo que no se sabe con exactitud si lo mataron debido a que se dieron cuenta de la relación que el fallecido había mantenido con la PDI o si su muerte obedecía a otro motivo, por ejemplo, alguna deuda no saldada con “El Sistema” (como se le dice internamente al Tren de Aragua).

Respecto de los autores, la policía explicó que “fue asesinado en Cerro Chuño a manos de esta organización”, recordando que debido a ello existe una orden de aprehensión vigente en contra de quien ordenó la ejecución, el líder máximo de Los Gallegos, Félix Anner Castillo Rondón, más conocido como “Pure” o “Arnel”.

Como ha informado El Mostrador, Castillo se movía entre Tacna y Arica, ciudad donde alojaba en un departamento con vista al mar que solo utilizaba él, lo mismo que un automóvil Mazda 6, reservado para su uso. Para hablar con “Pure Anner”, los miembros de menor rango de la organización debían pedir una autorización y no era infrecuente que se le hicieran fiestas de homenaje, lo que no solo da cuenta de la importancia del sujeto dentro del grupo, sino además de la existencia de un culto a la personalidad que no se ha observado en otros casos.

En junio del año pasado, la Fiscalía de Arica formalizó en ausencia a Castillo y pidió su detención en cualquier parte donde se encuentre, por medio de Interpol, además de su extradición a Perú, en caso de que esté allí.

En la resolución de la Corte de Arica que autoriza la extradición, se indica que la muerte del informante fue mandatada por Castillo, agregándose en el fallo que “ello se acreditó por declaraciones de testigos e informes policiales, quienes sindicaron directamente a Castillo Rondón como el autor intelectual de dicha muerte”.

Pese a los antecedentes que indicaban que el líder de Los Gallegos estaba en Perú, luego de la detención en Colombia de uno de los principales cabecillas del Tren de Aragua, Larry Álvarez Núñez, más conocido como “Larry Changa”, el fiscal Carrera confirmó que ambos se encontraban juntos y que “Arnel” logró eludir el cerco de la policía colombiana.

“Larry Changa” fue uno de los tres fundadores del TDA y encabezó las operaciones del grupo en Chile entre 2018 y 2023 al menos, pues aunque se cree que salió del país en 2022, al año siguiendo fue quien ordenó el secuestro de una persona en Los Vilos, que fue plagiada dos veces el mismo año. Actualmente, Álvarez enfrenta peticiones de extradición de parte de las fiscalías de Iquique y Los Vilos.