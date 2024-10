Ministro Cataldo en balance de heridos en el INBA: “Detrás de esto no hay demandas”

El titular de educación dio cuenta de que 25 estudiantes continúan hospitalizados, con 16 de ellos presentado heridas graves y otros 5 aún en riesgo vital. “Detrás de esto no hay demandas, no hay objetivos, no hay rostros”, fustigó respecto del incidente.

Resumen Síntesis generada con OpenAI El ministro de Educación, Nicolás Cataldo, condenó los incidentes en el Internado Nacional Barros Arana (INBA), donde una bomba molotov dejó más de 30 estudiantes heridos, de los cuales 25 siguen hospitalizados y 5 están en riesgo vital. Cataldo rechazó que estos actos se consideren movilización social, calificándolos como “acciones de violencia sin sentido”. El ministro se reunió con autoridades para analizar la situación y anunció medidas para mejorar la convivencia y seguridad en el INBA, además de apoyo psicosocial a la comunidad educativa. Desarrollado por El Mostrador