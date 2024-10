“Cuando consideré pedir una renuncia, lo hice”: Bachelet vota y se refiere a caso Monsalve

Esta mañana la expresidenta de la República, Michelle Bachelet, sufragó en el Complejo Educacional La Reina, en la comuna de La Reina.

A la salida de su sufragio, Bachelet invitó a votar a quienes todavía no lo hayan hecho, en particular en la mañana debido a la temperatura (hoy se pronostica en Santiago una máxima de 28° C desde las 13:00).

“Estas elecciones tienen que ver con la vida directa de las personas. El municipio es la puerta de entrada de los ciudadanos, es donde piden las cosas que necesitan y también se pueden cumplir sus sueños”, subrayó la otrora Alta Comisionada de la ONU para los DDHH.

A aquello agregó: “justamente por todo lo que hemos visto a lo largo de todo el año ―alcaldes presos, acusados por corrupción, el caso de la Universidad San Sebastián y también el caso del subsecretario Monsalve―, hacen que la ciudadanía tenga muy poca confianza en el mundo de la política“.

No obstante, Bachelet también expresó sus dudas respecto del impacto real de estos casos en las elecciones. “Tengo la sensación de que cuando la gente está votando a alcaldes, consejeros regionales, consejeros y gobernadores, está votando y midiendo cuánto se hizo. Si se cumplió con lo que comprometió, se arreglaron las calles en mal estado“, indicó.

“Esta vez por primera vez en mucho tiempo tenemos voto obligatorio, y también votan casi 800 mil extranjeros. He conversado con un montón de gente y escuchado a analistas, y nadie sabe (lo que va a pasar), se van a saber en la noche los resultados”, concluyó al respecto.

Respecto a su parecer respecto del caso Monsalve, la otrora Presidenta expresó que la situación es de suma gravedad.

“Creo que la violencia contra la mujer es inaceptable. Desde cualquier cargo en el que he estado he luchado contra eso, y lo voy a seguir haciendo. Y tiene que haber justicia sea quien sea el que haya hecho algo, si se demuestra culpabilidad“, señaló Bachelet, quien además consultada sobre si ella hubiera solicitado la renuncia a Manuel Monsalve de estar en posición de hacerlo, indicó que “cada vez que consideré necesario pedir una renuncia de algún miembro, fuera ministro, subsecretario o director de servicio, lo hice“.

“A pesar de eso las instituciones han funcionado. La justicia está funcionando y se están investigando las cosas”, concluyó.