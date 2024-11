Presupuesto 2025 entra en fase decisiva: más de 1500 indicaciones y foco en Defensa

Esta es una semana decisiva para la discusión general de la Ley de Presupuesto Nacional en la Cámara de Diputados. La presidenta de la Corporación, Karol Cariola (PC), dio a conocer el cronograma legislativo previsto para su tramitación, que partió con la aprobación en general del presupuesto, pero que incluirá la realización de sesiones adicionales. En ese sentido, confirmó el ingreso de 1.520 indicaciones e informó que para este martes se convocó a una sesión especial a las 11:00 horas para abordar el Estado de Excepción Constitucional en la zona norte del país.

La titular de la Cámara añadió que, entre las 14:00 y las 22:00 horas del día de mañana, se procederá a la votación particular del presupuesto, es decir, partida por partida. “El miércoles, la sesión comenzará a las 9:30 horas y se extenderá hasta las 22:30 horas, para continuar con la discusión en particular de cada una de las partidas”, detalló.

El jueves también se citó una sesión desde las 9:30 horas hasta total despacho. Sin embargo, la mesa de la Cámara tiene la facultad de convocar una sesión adicional para el día viernes, en caso de que la tramitación de las partidas pendientes durante la noche se extienda considerablemente.

Hoy, tras dos votaciones, la Sala aprobó el proyecto en general y con amplio apoyo (ver votación). No obstante, se espera una tensa y larga discusión. Sobre todo, tras los dichos del Comandante en Jefe del Ejército, general Javier Iturriaga, quien aseguró el pasado 28 de octubre que existe presupuesto para financiar solo al 23% de los soldados.

“En el caso de la partida de Defensa, se ha generado un debate relevante sobre el rol de las Fuerzas Armadas, no sólo en términos de nuestra defensa nacional, sino también en relación con nuevas funciones que el Estado de Chile ha asignado a través de distintos procesos legislativos, como el cuidado de nuestras fronteras y otras medidas”, indicó Cariola.

“Quiero aclarar que no adelantaré lo que el Gobierno ya ha mencionado o lo que podrá explicar en la Sala respecto a los detalles de esta partida en particular. Sin embargo, quiero destacar que esta es una partida muy importante, al igual que el resto, y garantizamos que todos los puntos que generen dudas serán aclarados y debatidos durante el proceso legislativo. No es la primera vez que una partida genera cuestionamientos por parte del Poder Legislativo, pero hemos logrado, en acuerdos con el Ejecutivo, resolver esos puntos durante el trámite legislativo”, concluyó.

Finalmente, consultada respecto a la posibilidad de parte de los diputados de solicitar la reserva de la discusión de la partida de Defensa, Cariola explicó que de acuerdo al artículo 5° de la Ley Orgánica del Congreso, los parlamentarios están en su derecho a solicitar cuando consideran que hay un elemento que ponga en riesgo la seguridad nacional. Sin embargo, argumentó que, personalmente, “soy partidaria de llevar adelante la mayor, con mayor cantidad, con la mayor transparencia posible todos los procedimientos legislativos, eso es lo que hemos impulsado habitualmente. Pero acá lo que se está poniendo sobre la mesa es la solicitud de un diputado que se tendrá que resolver en la sala por la mayoría de los diputados y diputadas”.

Saavedra: “No podemos olvidar los casos de Antuco, de Putre y el Milico Gate”

El jefe de la bancada de senadores del Partido Socialista (PS), Gastón Saavedra, salió al paso y rechazó las declaraciones del general Iturriaga, quien acuso que el ejército solo tiene recursos para 1600 soldados. El senador que integra la Comisión de Defensa recordó que “primero hay que decir que este Gobierno es el único que ha aumentado recursos de manera significativa recursos para las FF.AA. pese a la baja sostenida de la conscripción desde el años 2003 y que pasa por varios factores”.

“La falta de recursos es un tema, pero no es el central. Aquí la baja sostenida de personal responde también a la falta de autocrítica del ejército por los malos tratos a conscriptos e irregularidades en la institución. No podemos olvidar los Casos de Antuco, caso de Putre y el famoso Milico Gate”, recalcó el senador Saavedra.

Y añadió: “el Ejército actualmente tampoco tiene el cuerpo de instructores, vehículos e infraestructura para recibir un número mayor de conscriptos. Por eso me parece que las declaraciones del General Iturriaga no apuntan al problema de fondo y no corresponden tampoco al cargo técnico que ostenta”

“Nada asegura que si se les entregan más recursos , se va a aumentar la cantidad de soldados. Estos es un trabajo gradual que no se solucionará en el presupuesto 2025” concluyó el legislador socialista.

Flores: “Es fundamental poner más recursos a nuestras Fuerzas Armadas”

Desde la oposición, la diputada Camila Flores (RN), presidenta de la Comisión de Defensa, sostuvo que “las palabras del general Iturriaga son altamente preocupantes”, enfatizando que “tenemos un déficit presupuestario en materia de defensa”.

“Lo hemos reiterado al Gobierno, pero esta es una materia que depende de ellos. Son ellos quienes pueden implicar gasto fiscal. Nosotros como parlamentarios, lamentablemente no podemos más que hacer algún tipo de presión para que se pueda reponer efectivamente los recursos necesarios para detener a nuestras Fuerzas Armadas equipadas”, complementó la diputada Flores.

Y concluyó: “Cuando vemos que nuestros vecinos están con financiamiento, que están gastando lo que no tienen para poder tener una defensa fuerte, vemos que Chile no hace lo propio. Espero que con este llamado de atención, de alerta que hace el general Iturriaga, efectivamente el Ministerio de Defensa y el gobierno en general, entiendan que es fundamental poner más recursos a nuestras Fuerzas Armadas”.

Oyarzo: “¿Quieren hacer algo con la frontera en Chile o no?”

El diputado independiente y presidente de la Comisión de Gobierno Interior, Rubén Oyarzo, hizo un llamado al Gobierno para considerar en la Ley de Presupuesto 2025 un estudio respecto a la factibilidad de implementación de infraestructura para el resguardo de fronteras, particularmente en la zona norte del país.

“Espero que el Gobierno considere lo que se pidió desde la Comisión de Gobierno Interior, desde donde mandamos un oficio, para poder ver un estudio de qué hacer con la frontera en Chile. Lamentablemente, hoy no tenemos zanjas, no tenemos muros ni vallas. No tenemos nada”, sentenció. En esa línea, Oyarzo emplazó a que “lo que necesitamos es sincerar al Gobierno. ¿Quieren hacer algo con la frontera en Chile o no quieren hacer nada?”.

El diputado señaló que “de verdad, vemos cómo pasan migrantes ilegales a nuestro país y, lamentablemente, la migración ilegal está asociada al crimen organizado, al vandalismo, a incivilidades que están sufriendo, sobre todo en el Distrito 8, comunas como Estación Central. El transporte ilegal avanza más de mil kilómetros para llegar al terminal y distribuirse en las comunas del Distrito 8 y de la Región Metropolitana”.

Oposición apunta a bajo crecimiento y preocupación por Salud

En la votación de este lunes, desde la bancada de Amarillos se criticó la baja del PIB. A su juicio, no existe crecimiento ni inversiones relevantes. Aseguraron que los capitales se van a otros países y que Chile está más pobre, con una deuda de gasto público altísima, crisis de seguridad y largas listas de espera.

Desde RN, se remarcaron “graves falencias” en materia de salud, en particular, la atención primaria. En particular, se planteó que no se trata solo de inyectar presupuesto, sin saber cuáles serán las medidas para superar la crisis financiera y administrativa que impacta la salud y la vida de miles de personas.

La bancada Demócrata llamó al Gobierno a “dejar las innovaciones y a dar tranquilidad a las familias”. Junto a esto, indicaron que sus indicaciones van en la línea de dar beneficios a los territorios donde el Estado no llega. Así, se manifestó preocupación por la cobertura del cáncer de mama, la crisis en convivencia escolar y la atención en salud mental, pero se valoró el plan de emergencia habitacional.

Desde la bancada republicana se apuntó a un “aumento descontrolado de la delincuencia”, el déficit en salud y la crisis de educación. En tal plano, se subrayó que “no se puede seguir aprobando recursos sin exigir una administración responsable”. Asimismo, se observó el nivel de endeudamiento.

En Educación se cuestionó que los recursos van a la condonación de la deuda histórica de los profesores y de estudiantes, pero no al apoyo de estudiantes en zonas rurales y los problemas en los SLEP. De igual modo, se objetaron las prioridades mencionadas versus la asignación de dineros.

Voluntad de acuerdo

Diputadas y diputados del Frente Amplio relevaron la voluntad del Gobierno para alcanzar acuerdos, reduciendo el gasto fiscal para lograr consensos que permitan sacar adelante un presupuesto que busca cumplir compromisos con las familias.

Entre varios puntos, se detalló el aumento sostenido en seguridad durante los últimos tres años, que llega a un 15%. Y, se instó a que la austeridad y restricción de gasto no aplique para la crisis hospitalaria y educación.

Desde la bancada PS se recalcó que el presupuesto apunta a los problemas que tiene el país y genera crecimiento de la economía nacional. En este sentido, destacaron los recursos a ministerios que generan inversión y empleo, y los aumentos en materia de seguridad, fortaleciendo el trabajo de ambas policías. También se defendió el Plan Buen Vivir.

Obstruccionismo y centralismo

La bancada PC criticó el acuerdo alcanzado en la Mixta porque consideran que profundiza las desigualdades y lamentaron la postura de la oposición, que se calificó de obstruccionista.

Igualmente, lamentaron el “poco apoyo” de la derecha al presupuesto para vivienda y que el llamado a la responsabilidad fiscal de la oposición va en desmedro de atender las necesidades de las familias.

Diputados independientes sostuvieron críticamente que el proyecto de Presupuesto está marcado por el centralismo y se sumaron críticas en materia de delincuencia, sistemas de atención de salud y vivienda social.

Otros parlamentarios del oficialismo defendieron los recursos del Plan Buen Vivir y se acusó “negacionismo y sabotaje” en contra del pueblo mapuche, ya que este programa va en paralelo a la Comisión para la Paz y el Entendimiento.

Profundizar ministerios sociales

Entre los independientes-PPD, se llamó a realizar un debate técnico más que político. Se afirmó que son los ministerios de Salud, Educación e Interior y Seguridad Pública donde se deberá profundizar.

Asimismo, la crisis en hospitales, una eventual paralización en los aeropuertos, debido a las demandas de la DGAC, y se llamó a recaudar más por la vía del litio.

En el PSC se puso atención al aumento excesivo aprobado para cultura porque no está en la línea de las prioridades de la gente.

Para los liberales es importante enfrentar temas como la seguridad y la construcción de centros oncológicos en regiones. Igualmente, se consideró fundamental aumentar la dotación policial.

Desde la DC, en tanto, consideraron que este es un presupuesto especial por la situación económica difícil del país y se agradeció la flexibilidad del Gobierno respecto de cómo construir una cifra que sea adecuada. No obstante, se pidió resolver materias pendientes en salud y educación como es el caso de los SLEP.

Ajustes macros al Presupuesto 2025

Al inicio de la sesión de hoy el ministro de Hacienda, Mario Marcel, explicó que la menor recaudación fiscal proyectada para este año implicó realizar ajustes al gasto cercano a los mil millones de dólares.

En esa misma línea, el proyecto de Presupuesto para 2025 consideró nuevas rebajas de gastos por otros más de mil millones de dólares. Adicionalmente, precisó que en el debate de la Comisión mixta se acordó un ajuste adicional para 2025 de aproximadamente de 600 millones de dólares. Con este se reducirá el crecimiento del gasto de 2,7% a 2%.

Esta rebaja será pareja a los subtítulos de tipo operacional (gastos de personal, bienes y servicios de consumo y transferencias de capitales). Sin embargo, se excluirán los servicios de salud, Carabineros, PDI, Gendarmería, sistema escolar, concesiones y subsidios de vivienda.

También recordó que dicho acuerdo se adoptó ya iniciada la votación de las partidas. Ello afectó a alrededor de 130 programas con reducción o votos en contra.

Por ello, anunció que el Gobierno presentó indicaciones para reponer esos recursos. En tal orden, llamó a la Cámara a avanzar en acuerdos en este trámite legislativo.

Respuesta a las y los diputados

Durante la sesión, además, respondió a algunos temas planteados por las y los diputados. Así, Marcel precisó que, en materia de Defensa, el menor financiamiento a la tropa de soldados profesionales se debe a la baja conscripción por la vía de Servicio Militar Obligatorio, que es la vía por la cual se accede a la señalada tropa.

En ese sentido, informó que está en trámite el proyecto que eleva el estipendio a los conscriptos para aumentar su interés y, por ende, el ingreso a la tropa profesional.

Asimismo, aclaró las críticas a los montos de la deuda pública. Puntualizó que esta “no empezó el 12 de marzo de 2022”, sino que se viene acumulando desde hace 12 años. Recalcó que, durante la pandemia, se duplicó la autorización de endeudamiento y que ha financiado déficit y amortización de deudas antiguas. “Este será el periodo de menor crecimiento de la deuda de los últimos cuatro gobiernos”, puntualizó.

Finalmente, aseguró que la prioridad dada por el Gobierno es clara. Se demuestra en que el 90% de la expansión del gasto en el Presupuesto para 2025 se concentra en Salud, Educación, Vivienda, Seguridad Pública y Administración de Justicia.