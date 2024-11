El debate sobre las listas parlamentarias que amenaza la unidad oficialista para las elecciones 2025

En las recientes elecciones municipales, uno de los subpactos con mayor cantidad de votos en concejales fue el conformado por el Partido por la Democracia (PPD), el Partido Socialista (PS) y la Democracia Cristiana (DC), con un total de 1.547.333 sufragios a nivel nacional y 536 electos. Solo superados por la lista de Renovación Nacional, con 1.594.249 votos, pero con 444 candidatos electos.

Este escenario favorable para la centroizquierda, impulsó a que diputados de las bancadas DC y PPD iniciaran conversaciones informales de análisis electoral, lo que para algunos es el puntapié inicial para replicar el subpacto en las parlamentarias y presidenciales del próximo año, separados del Frente Amplio y el Partido Comunista.

Si bien desde el Partido por la Democracia aclararon, mediante un comunicado, que el encuentro entre ambas colectividades en el Congreso fue de camaradería y que en caso alguno se trató de conversaciones para definir pactos o futuras candidaturas, la idea generó rechazo en algunos sectores oficialistas.

“Sostuvimos una conversación de carácter informal, acercando posturas. Es importante no minimizar los esfuerzos para ir adelantando conversaciones sobre lo que se viene, en particular en torno a la unidad”, reiteró la diputada independiente y jefa de bancada, Camila Musante.

Lo cierto es que estas primeras aproximaciones trazan el camino de lo que será una compleja negociación en el oficialismo. Esto, a propósito de los reiterados llamados a la unidad por parte del Presidente Gabriel Boric y las diferencias al interior del Socialismo Democrático respecto a las estrategias para enfrentar a la oposición en las elecciones del próximo año.

Para el diputado independiente de la bancada PPD, Jaime Araya –quien participó en el almuerzo junto a la DC para evaluar el escenario electoral–, la definición “de una o dos listas parlamentarias debe ser una decisión absolutamente realista y no de voluntarismo”.

“Hay que tener una base de cálculo matemático muy precisa y, a partir de eso, evaluar las condiciones políticas para tomar una decisión, pensando en el futuro del país y en cómo reconfigurar la escena política. Solo con un acuerdo de competencia inteligente podemos enfrentar a una derecha que hoy día está en mejor pie, pero en ningún caso tiene ganado el próximo ciclo electoral. Si hacemos bien las cosas, podemos tener una primaria muy atractiva y fijar en ese evento un nuevo punto de partida”, puntualizó.

Quienes explícitamente han manifestado su intención de competir con listas parlamentarias separadas han sido los representantes de la Democracia Cristiana.

Así lo expresó el diputado y presidente de la DC, Alberto Undurraga, quien dijo que “las listas parlamentarias y también las candidaturas presidenciales deben ser expresión de proyectos comunes, de proyectos conjuntos. Y claramente el proyecto que representan el Socialismo Democrático y la Democracia Cristiana es distinto al proyecto que representa hoy día el Partido Comunista, y eso es legítimo en democracia”.

“Por lo tanto, eso debe expresarse en listas parlamentarias distintas. Y nosotros creemos también que en candidaturas presidenciales distintas. Eso es lo de fondo. Este no es un cálculo numérico, tiene que ver con ser coherentes con la comunidad, ser coherentes con la ciudadanía. Y si hay proyectos distintos, tiene que haber listas distintas”, agregó.

En la misma línea, el diputado democratacristiano Eric Aedo afirmó que esta lectura responde a los resultados de los comicios municipales, donde “la población favoreció a aquellos sectores políticos que optan por la moderación”. Por lo que pensar en un pacto que agrupe a la centroizquierda sería coherente con lo expresado por la ciudadanía, algo que –a su juicio– también debería verse plasmado en las cartas presidenciales.

“En el mundo de la centroizquierda y la izquierda, la lista más votada, desde el punto de vista de concejales, que es donde se mide la fuerza política, fue la lista del PS, PPD, DC, por sobre la lista del Frente Amplio y del PC. Si yo sumo a los radicales, que obtuvieron un 6% de la votación, tendríamos un 21% de apoyo. Entonces, me parece que ahí también hay un llamado a restablecer un diálogo entre los moderados”, indicó.

No obstante, Aedo advirtió que –más allá de las aspiraciones– son acuerdos que todavía hay que construir y trabajar, con la convicción de que dos listas parlamentarias en el oficialismo permitirían ampliar el universo de personas a quienes se busca convocar.

“Yo creo que es más efectivo desde el punto de vista parlamentario. No solo por razones de orden ideológico, sino que también por razones de orden práctico. (…) Son tantos partidos y tan diversos los mundos políticos, que yo veo difícil que quepan todos esos intereses partidarios en una sola lista”, agregó.

Parlamentarios del PS toman distancia y apuestan por la unidad

Más allá de las señales de moderación que mostraron los resultados de las elecciones municipales, desde el Partido Socialista advierten sobre los riesgos que implicaría el avance de la derecha conservadora en el Congreso, por lo que –por ahora– se alejan de la idea de dividir a las fuerzas oficialistas en dos listas parlamentarias para el año 2025.

El senador y jefe de bancada del PS, Gastón Saavedra, señaló que es necesario tomar en consideración el avance del conservadurismo a nivel internacional, “ante el desafío de las elecciones parlamentarias y presidenciales”.

“De ahí es que es necesario con urgencia levantar la bandera de la unidad. No puede ser solo una mera declaración, tiene que plasmarse en una lista de carácter unitaria, donde haya espacio para todos, en términos generosos y, con ello, asegurar un triunfo o por lo menos la contención del avance de la derecha conservadora en el país. Si eso no ocurre, tenemos un Parlamento mayoritariamente conservador que provocará una regresión respecto de los avances logrados en el último tiempo para el progresismo y para el desarrollo de una sociedad más justa en términos de los derechos”, advirtió.

Asimismo, el diputado y subjefe de bancada del PS, Nelson Venegas, subrayó que aún “es prematuro” tomar definiciones, cuando aún no se desarrolla la segunda vuelta de gobernadores regionales.

“Lo más complejo es que siento que no hay un estudio y una lectura respecto del momento político que estamos viviendo. Hay quienes no se dan cuenta de que hay un avance muy grande por parte de la derecha, que ni siquiera es una derecha como la conocimos antes, sino que está vinculada con la extrema derecha. Lo que significa que tenemos que tener la madurez para generar la mayor unidad posible de todos los sectores, con el fin de conformar listas únicas para contrarrestar este fortalecimiento por parte de la derecha chilena. Que, insisto, no es cualquier derecha, sino que es una derecha que hoy día pacta directamente con la extrema derecha”, enfatizó.

Quien también comparte las aspiraciones de unidad es el vicepresidente del PPD, Cristóbal Barra. “Hay que buscar la mayor unidad posible, sobre todo considerando que las fuerzas progresistas chilenas no tenemos grandes diferencias entre nosotros. Todos los partidos debemos hacer los esfuerzos para alcanzar la unidad más amplia y plural en los marcos del sistema electoral”, declaró.

Las advertencias del Frente Amplio y el llamado del Gobierno

El encuentro entre los diputados de las bancadas de la DC y del PPD e independientes para analizar el escenario electoral gatilló la molestia de algunos representantes del Frente Amplio, debido a lo “prematuro” de las conversaciones, previo a la segunda vuelta de gobernadores regionales.

En entrevista con La Tercera, el diputado del FA Diego Ibáñez calificó el encuentro como “un error garrafal”. “Hoy día andar planteando que nos vamos a dividir les hace un flaco favor a los propósitos progresistas en Chile”, expresó el parlamentario

En ese sentido, la presidenta de la colectividad, Constanza Martínez, también advirtió sobre el mal timing del encuentro. “Tenemos el tremendo desafío de ganar las elecciones de gobiernos regionales donde el contrincante es la derecha con su amplio historial de corrupción en gobiernos locales. Lo que tiene que primar en este momento es la unidad con la que enfrentemos como oficialismo estas segundas vueltas en todo Chile. Todo lo que vaya en contra de esa dirección en este momento, es mezquino y no aporta”, sentenció.

Advertencias desde el partido del Presidente Gabriel Boric que van en línea con los llamados a la unidad del Mandatario, tal como lo señaló en Cerro Castillo, cuando las autoridades de la alianza oficialista se reunieron para analizar los resultados de las elecciones.

En la ocasión, Boric enfatizó ante los timoneles de los partidos la necesidad de enfrentar los próximos desafíos electorales en conjunto, incluidas las parlamentarias de 2025. Lo anterior, a propósito de la dispersión de votos que los hizo perder, por ejemplo, el Gobierno Regional de Los Lagos, cuyo balotaje será entre los candidatos de Chile Vamos y del Partido Republicano.

En definitiva, el próximo 15 de noviembre vence el plazo para que las autoridades interesadas en postular al Parlamento renuncien a sus cargos. Posterior a esa fecha, se conocerán algunos de los nombres más competitivos de la alianza de Gobierno para llegar al Congreso. Y según declaran desde las directivas de los partidos, esperarán la segunda vuelta de gobernadores regionales para comenzar a tomar decisiones sobre el futuro electoral del oficialismo.