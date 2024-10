Felipe Ward reveló el rol de Chadwick en los permisos que beneficiaron a Parque Capital

Felipe Ward -52 años, abogado, militante UDI, exdiputado y exministro del gobierno de Sebastián Piñera-, ha sido uno de los perjudicados por el Caso Hermosilla. Luego de que se revelaran las presiones que beneficiaron un proyecto industrial del Grupo Patio en Lampa durante su periodo como ministro de Vivienda, perdió sus dos trabajos más relevantes: asesor de la Municipalidad de La Florida y vicerrector de la sede Santiago de la Universidad San Sebastián.

Sus más cercanos en la UDI saben que se sintió abandonado. Él fue uno de los dirigentes gremialistas recibidos bajo el alero de Chadwick en la San Sebastián, y ahora ha debido pagar altos costos por aparecer en la investigación de la fiscalía sobre las gestiones de Luis Hermosilla que beneficiaron al proyecto de Grupo Patio.

Esa arista tomó fuerza cuando a inicios de septiembre una investigación de Ciper reveló las presiones ejercidas por el abogado para apurar el otorgamiento de permisos que beneficiaron a Parque Capital, un loteo industrial ubicado en Lampa, donde la venta de los terrenos estaba frenada por la falta de los permisos que permiten construcciones no agrícolas en un terreno rural.

Este lunes 30 de septiembre Ward llegó a declarar a la Fiscalía Regional Metropolitana Oriente. Lo hizo en calidad de imputado. Eso se explica por lo que Manuel José Errázuriz, quien era el seremi de Vivienda en la Región Metropolitana en 2020 cuando se otorgaron los permisos, dijo al respecto: “No me recuerdo la fecha ni recuerdo lo que me hayan dicho específicamente, pero sí sé que cuando me llamó ese ministro (Ward) o algún otro ministro de Vivienda de los dos que tuve en el periodo que yo estuve de seremi de Vivienda, nadie me dijo que hiciera algo que no correspondía, sino que era ‘apúrense, pueden sacar por favor rápido la respuesta’. Y yo tenía que hacer esa bajada a mi equipo y mi equipo reclamaba, con justa razón, porque hay una orden de ingreso que había que respetar”.

En su declaración, Ward entregó un dato clave: Que se reunió con Andrés Chadwick luego de asumir como ministro de Vivienda en 2020 y que, en esa reunión, Chadwick le pidió atender las solicitudes de Hermosilla referidas a Parque Capital.

Ya había pistas sobre el rol de Chadwick en la aceleración de los permisos que beneficiaron a ese negocio de Grupo Patio. Esas pistas aparecen en los whatsapp respaldados en el celular de Hermosilla.

Uno de ellos es del 14 de agosto de 2020 y en él conversan Hermosilla y Francisco Feres, socio y amigo de los hermanos Jalaff, quienes entonces controlaban Patio. El tema era los permisos que necesitaba Parque Capital.

Feres: Hay tres ejes esenciales:

-Hemos dado lo máximo.

-El acuerdo requiere de un Ministro de Fe, sabiendo el Ministro y el Seremi que lo son.

LH/ACH.

-Es indispensable que lo que se resuelva cuente con un informe favorable de la DDU

Nacional. Ello en protección de todos los intervinientes. Es el Órgano Técnico (se refiere a la División de Desarrollo Urbano del Minvu).

Cuando habla de “LH” se refiere a Luis Hermosilla y “ACH” es Andrés Chadwick, quien en ese momento estaba saliendo del Ministerio del Interior, luego de que en 2019 fuera acusado constitucionalmente por su responsabilidad política en las violaciones a los derechos humanos ocurridas durante el estallido social.

La venta de terrenos de Parque Capital estaba frenada porque los sitios no contaban con los respectivos Informes de Factibilidad para Construcciones (IFC), que son los que permiten construcciones no agrícolas en terrenos rurales. El proyecto ya había vendido terrenos sin los respectivos IFC y eso había impedido que los compradores pudieran construir en ellos. Para que el negocio funcionara, necesitaban apurar los permisos.

Los IFC los otorgan dos entidades públicas: Las secretarías regionales ministeriales de Vivienda y el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG). Las presiones de Hermosilla al entonces seremi Manuel José Errázuriz permitieron que tres permisos que beneficiaron a Parque Capital se tramitaran en dos meses y medio, cuando usualmente demoran más de dos años.

Los chats de Hermosilla con el Seremi

Errázuriz, el exseremi de Vivienda, aparece en los chats de Hermosilla. Allí está la huella de las gestiones del abogado para apurar los permisos. Las conversaciones vía Whatsapp entre ambos comenzaron a fines de agosto de 2020 y desde esa fecha comenzaron a coordinarse respecto de solicitudes de Hermosilla referidas a Parque Capital. Ward había asumido como ministro del ramo en junio de ese año.

Por ejemplo, el 15 de septiembre de 2020, Hermosilla le envía una serie de documentos solicitados por el seremi.

Errázuriz: Hola Luis, necesito pedirte un par de antecedentes más ¿será posible?

Última modificación del PEN150/2012: Resolución Nº 69/2015.

Certificado(s) de Recepción Definitiva de obras.

Gracias!

Hermosilla: Ok. Los pido.

Una hora y 17 minutos después, le enviaba los documentos solicitados. Esa coordinación siguió durante todo 2020. Además de conversar por chat, tuvieron varias conversaciones por teléfono. El 3 de junio de 2021 comenzaron a conversar sobre los IFC que necesitaba Parque Capital para poder vender sus terrenos.

Hermosilla: Estos son dos de los IFC presentados.

N:202127117850300829

N: 2021127117850300849

Ya fueron derivados a los profesionales.

El primero a la Srta. Karen Martínez y el segundo al Sr. Ricardo Rodriguez

Hermosilla: Tercer IFC presentado N: 202127117850300954

Hermosilla: Muchas gracias.

9 de agosto de 2021. Los IFC estaban listos y Manuel José Errázuriz se los envió a Hermosilla a través de Whatsapp.

Hermosilla: Hola Manuel José, buenos días.

Errázuriz: Hola Luis, las 3 IFC favorables fueron firmados hoy, pero no están numerados. Mañana apenas los tenga numerados te los hago llegar.

Errázuriz: Saludos.

Hermosilla: Muchas gracias. No te quise molestar de nuevo. Hablemos mañana

Un día después le adjunta los tres IFC.

Errázuriz: Estimado Luis, envío IFC favorables firmados y numerados.

Errázuriz: saludos.

Hermosilla: Gracias Manuel José.

Pocas semanas, después Parque Capital comenzó a vender o traspasar los tres terrenos beneficiados con los permisos. El primero fue vendido a Soluciones Constructivas Ferrogrup Limitada por 37.620 UF el 1 de octubre de 2021.

Los otros dos fueron traspasados a la sociedad Georgia Spa (controlada por sociedades de Grupo Patio y de Maurice Khamis, presidente de la comunidad palestina en Chile) en marzo de 2022. Los tres traspasos sumaron $10.372 millones.

Andrés Chadwick no respondió los mensajes que se le enviaron para obtener su versión sobre los antecedentes revelados por este reportaje.

Como informó El Mostrador, Chadwick tiene actualmente calidad de imputado en la investigación y se estima que será citado a declarar en las próximas semanas.