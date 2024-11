Claudio Orrego pide a Kast y Matthei que no se pongan nerviosos: “Hoy habla el pueblo”

A la Escuela Miravalle de Peñalolén llegó minutos antes del mediodía el gobernador metropolitano y candidato a la reelección, Claudio Orrego. Acompañado de alcaldes adherentes y su equipo de campaña ―Claudio Castro (Renca), Tomás Vodanovic (Maipú), Claudia Pizarro (La Pintana), Karina Delfino (Quinta Normal) y Felipe Muñoz (Estación Central)― realizó un balance de la carrera para quedarse la gobernación.

“Esta ha sido una campaña bien intensa, primera y segunda vuelta. pero llego a este día tan importante en el que es el pueblo el que habla, y con mucha paz en el corazón. Hemos hecho una campaña limpia (…) hemos tratado con respeto a todo el mundo. Hemos traído el entusiasmo y el cariño de vuelta a la política”, relató Orrego, quien insistió en el carácter transversal de su candidatura.

“Lo he dicho durante toda la campaña y lo reitero: si soy electo gobernador hoy, como espero y sé que va a ser, vamos a trabajar con los 52 alcaldes y alcaldesas, no importa su color político“.

“La ciudadanía nos pide a gritos que nos pongamos de acuerdo, no quieren ni insultos ni violencia ni peleas pequeñas”, hizo el llamado el incumbente.

“Quieren que trabajemos por hacer de Santiago un lugar más seguro, que nos hagamos cargo de la crisis ambiental, y por sobre todo que nos hagamos cargo de este gran dolor de esta ciudad y región, que es la tremenda desigualdad”

Consultado sobre las declaraciones de la mañana hechas por la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, en donde lo acusó de ocupar imágenes de ella para su campaña contra su voluntad, el candidato señaló que “nadie puede enojarse porque a uno lo citen en una declaración pública”.

“Tanto ella como los otros alcaldes de la derecha, en distintos momentos en declaraciones públicas, sin editar, han dicho que yo como gobernador he trabajado con todos. Eso no debería ofender a nadie, menos cuando ellos apoyaron también a un Presidente como Piñera, que también ocupó la imagen de don Patricio Aylwin, que no votaba con él pero claramente para demostrar que él quería la unidad de todos los chilenos”, apunto el candidato, señalando que no corresponde utilizar criterios dispares si son dirigidos contra adversarios políticos.

“Nosotros no hemos mentido, no hemos tenido ninguna fake news, no hemos editado ningún video. Hemos dicho lo que los demás han dicho”.

Aprovechando su intervención, el candidato metropolitano aprovechó de distanciarse de las lecturas plebiscitarias de estos comicios. “Esta campaña pretendió ser un plebiscito al Gobierno o una lucha entre derechas e izquierdas. Hemos llegado al final de la campaña diciendo quién es el más transversal, quién tiene las mejores ideas para Santiago, y quién respeta más”, refutó el exdecé.

Además respondió a las acusaciones de intervencionismo electoral por parte del líder republicano José Antonio Kast, quien acusó a Tomás Vodanovic ―jefe de campaña de Claudio Orrego― de intervencionismo electoral por las declaraciones de esta mañana .

“Le diría a José Antonio Kast y Evelyn Matthei que no se pongan nerviosos. Hoy no hablan los candidatos presidenciales, habla el pueblo fuerte y claro. Y lo más importante es que nuevamente no tengamos doble estándar: cuando un alcalde como Rodolfo Carter hace campaña por mi adversario, es bien visto. Cuando Tomás Vodanovic, el alcalde más votado en la historia de Chile, hace campaña por mi es algo ilegítimo. ¡Por favor, seamos coherentes! Que cada uno apoya al candidato que prefiera, pero que sea la voz del pueblo la que se imponga”.

Finalmente Orrego descartó nuevamente la posibilidad de transformarse en candidato presidencial si los resultados de esta noche son particularmente positivos: “he dicho que soy candidato a gobernador y me quiero quedar como gobernador durante los cuatro años“.

“La gente lo que quiere son autoridades públicas que trabajen en terreno, y eso es lo que vamos a hacer. Lo hemos dicho 200 veces, al igual que Tomás Vodanovic que está al lado mío. Si alguien no quiere escuchar, bueno, no hay peor sordo…”, zanjó el candidato, quien agregó que “no es problema mío” una vez recordado la ausencia de nombres en el sector.