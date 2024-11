“La guayabera llegó para quedarse”: Pancho Orrego retoma su estilo tras derrota en la RM

“La guayabera llegó para quedarse, porque la guayabera tiene mucho que decir”. Con esta frase, Francisco “Pancho” Orrego reconoció su derrota en el balotaje ante el actual gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, y dejó atrás el traje y la corbata de la moderación que había adoptado después de la primera vuelta.

Pese a los resultados y al obtener el 44,97% de las preferencias, el candidato de RN, apoyado por Chile Vamos y el Partido Republicano, se mostró contento por recibir de los partidos de derecha “la posta de liderar al mundo de las oposiciones” y agradeció especialmente a Evelyn Matthei. Esta vez, Pancho Orrego no levantó en un abrazo a la candidata presidencial de la UDI, quien, tras la derrota de su sector en la RM, matizó su apoyo al abogado y panelista del programa “Sin Filtros”.

Cabe mencionar que, en los últimos debates frente al actual gobernador, Pancho Orrego, conocido por su estilo confrontacional, optó por una vestimenta que reflejó un intento de conectar con el electorado: sus usuales guayaberas de colores vivos fueron reemplazadas por un traje azul marino, camisa blanca y corbata. Pero además arregló su peinado: parecía con el cabello más corto, algo más ordenado, y arregló su barba con un estilista. Perdió la elección y volvió su indumentaria habitual.

Le deseó el mejor de los éxitos a Claudio Orrego y dijo que este cuenta con su apoyo para los próximos cuatro años. Su disposición, afirmó, “va a ser siempre ayudar, siempre aportar, siempre dialogar, siempre proponer y siempre ser apasionado en la defensa de las ideas”.

“Estoy contento porque, hoy día, mi generación, una generación que había estado callada y silente durante mucho tiempo, se puede levantar con fuerza, con energía, animo y propuestas, para enfrentarse a una papeleta y decir ‘acá los jóvenes tenemos mucho que decir'”, añadió Pancho Orrego, tras reconocer la derrota, desde un escenario preparado para su discurso, escoltado por los timoneles de Chile Vamos y la propia Matthei.

“En esta campaña, me he rodeado de gente muy linda. A ustedes muchachos, muchas gracias por haberme acompañado, pero especialmente quiero agradecer a una persona que se la jugó todas los días por esta candidatura, que no hubo día en que no me llamara para preguntarme: Francisco, porque me decía Pancho, y después le dije dime Francisco, como estái, como está el animo, que pescó la calculadora, esa que tanto miedo tienen los futbolistas y también los políticos y la guardó en un escritorio. Y apostó todo su capital político en esta candidatura y me acompañó, me enseñó y me asesoró. Este aplauso es para Evelyn Matthei”, sentenció Pancho Orrego, haciendo referencia al efusivo abrazo que la levantó del suelo tras pasar a la segunda vuelta.

“No no la voy a levantar, porque ya la levantamos una vez y me retaron”, continuó el candidato opositor. “No lo podemos hacer dos veces, porque se vienen desafíos a futuro”. Pancho Orrego también a los presidentes de los partidos políticos que le entregaron su apoyo. A ellos, mencionó, “que dijeron ‘te damos la posta de defender las ideas de la libertad y transformarte en la persona que va a liderar al mundo de las oposiciones en esta elección'”.

En esa línea, declaró, “como lo vengo diciendo hace mucho tiempo, muchachos, la guayabera llegó para quedarse, porque la guayabera tiene mucho que decir, porque la alegría se viene y porque la esperanza de que las cosas se pueden hacer mejor están comenzando”.

Matthei: “Aquí ha nacido una estrella. Una estrella de la política“

Luego habló Evelyn Matthei, quien en la mañana aseguró que Pancho Orrego iba a ser “un gran gobernador”. Pero, en la tarde, tras la derrota de su candidato, la carta presidencial de Chile Vamos declaró a la prensa: “Que ustedes hayan pensado que efectivamente podía ganar ya es darle mucho crédito a Pancho”.

Sobre el escenario, Matthei aseguró que Orrego es “un trabajador híper buena onda, buen amigo, bueno para la talla también, pero además estudioso, serio, responsable. Yo les quiero señalar, aquí ha nacido una estrella. Una estrella de la política“.

La exalcaldesa de Providencia sostuvo que “la verdad es que necesitamos una persona como Pancho en nuestro sector. Alguien que rompa los estereotipos, alguien que no haya nacido ni en Vitacura ni en Las Condes, alguien que ha hecho un trabajo con mucho esfuerzo y que además se atrevió donde nadie más se había atrevido, porque todo el mundo suponía que Claudio Orrego iba a ganar en primera vuelta y ahí él se atrevió”.

“Llegar a un 46% ha sido heroico, ha sido una hazaña, y por eso, Pancho, te estamos sumamente agradecidos, agradecidos, contentos. Quiero decirles además que hemos ganado cinco de las nueve regiones en que estábamos. Competimos en nueve gobernaciones y ganamos cinco”, recalcó.

“De una gobernación hemos pasado a seis, pero además han nacido figuras políticas que claramente van a hablar en el futuro. Así que yo estoy feliz, te agradezco en el alma y estamos todos felices, estamos todos contentos, estamos todos agradecidos, y yo también les quiero agradecer a todos los otros candidatos, hayan ganado o hayan perdido”, concluyó Evelyn Matthei.