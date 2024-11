PC pierde por paliza en segunda vuelta en región de Coquimbo. Julia (Ind. CHV) se impone con un 63%

El candidato opositor Cristóbal Julia De la Vega se impuso este domingo en la segunda vuelta de gobernadores en la región de Coquimbo, donde derrotó por amplio margen al postulante comunista Javier Vega.

De la Vega, candidato de Chile Vamos, logró un 63% de los votos, frente al 36% de su contendor. El nuevo gobernador reemplazará a la ecologista Krist Naranjo, vencedora en 2020, quien fue removida de su cargo en agosto por abandono de deberes.

En la primera vuelta, entre nulos y blancos sumaron 125.463 votos, equivalente al 22 % del total, seguido por el candidato de Chile Vamos, con 97.208 votos.

Mala estrategia electoral

La estrategia comunicacional del candidato comunista fue posicionar a su adversario como el candidato del proyecto “Minera Dominga” y que era el representante de la “ultraderecha”, pero no resultó.

“Eso de Dominga, del Payaya y de la extrema derecha causa furor en nuestra gente, en los votos que ya tenemos, pero no convence a la gente que está aburrida de eso y de la pelea. Estamos extremando la campaña y eso no es bueno”, había admitido una fuente del oficialismo. La lectura -para muchos- fue que la ciudadanía apostó al discurso de la moderación, no al discurso de extremos.

El presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, llamó este domingo a asumir las enseñanzas de la derrota.

“La historia electoral de los comunistas, que tiene larga data desde Recabarren hacia adelante, no es una historia sin tropiezos. Esto tiene que ver con hasta dónde hay una perseverancia en hacer saber cuál es nuestro mensaje, por qué es nuestra convocatoria, por qué creemos que nuestra propuesta y nuestro liderazgo o lidereza son las que mejor encabezan o representan una idea”, dijo.

“Para eso, uno de los temas que uno nunca debe olvidar, con mucha humildad lo digo y lo debemos hacer todos, es ir a la conversación más directa con los grupos de base social, a saber cuál es la cosa que inquieta, por qué hay una valoración desde nosotros de una manera y desde la base de otra manera”, expresó.