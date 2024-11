Corte de Apelaciones mantiene prisión preventiva contra Manuel Monsalve

La Corte de Apelaciones de Santiago decidió mantener la prisión preventiva en contra del exsubsecretario del Interior, Manuel Monsalve, formalizado por delitos sexuales contra una exasesora.

Los integrantes de la novena sala del tribunal de alzada capitalino -Antonio Ulloa como presidente y José Pablo Rodríguez como ministro- argumentaron que la libertad de Monsalve se considera como un peligro para la sociedad, por lo que ratificaron la medida dictada por el juez Mario Cayul, titular del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago.

“Esta Corte, teniendo especialmente en consideración la gravedad de los hechos, el número de delitos atribuidos al imputado, la gravedad de las penas asignadas por ley a los mismos, la gravedad de los delitos en relación al bien jurídico protegido y que han sido afectados en relación a la víctima -esto es, su integridad o indemnidad sexual y su libertad sexual-, estima que la libertad del imputado constituye un peligro para la seguridad de la sociedad, siendo la prisión preventiva la medida cautelar más adecuada, racional y proporcional para garantizar los fines del procedimiento”, argumentó el juez Ulloa.

De esta manera, Monsalve seguirá en Capitán Yáber, tras ser trasladado desde la cárcel de Rancagua, ante las amenazas recibidas en el penal de la Región de O’Higgins.

Los alegatos de la defensa de Monsalve

Sin Horvitz presente, los abogados de Monsalve, liderados por Cristián Arias, argumentaron que su cliente debía salir de Capitán Yáber porque “no se dan los presupuestos” para la cautelar de prisión preventiva.

En ese sentido, dijo que no existe acreditación de la violación que se le acusa a Monsalve, analizando, en primer lugar, el hecho de que ambos perdieron el conocimiento de lo ocurrido la noche del 22 al 23 de septiembre producto del “blackout alcohólico” que ambos sufrieron.

Debido a esto, Arias señaló que sólo hay una sospecha de un encuentro sexual, pero no certezas

Además, en ese sentido, analizó largamente los informes pericial sexológico, bioquímico y de ADN, el que -a su juicio- “no establece evidencia”. “Las muestras no son suficientes para dar conclusiones certeras”, aseguró.

Por lo mismo, Arias concluyó que no se puede comprobar que hubo un acceso carnal con los antecedentes presentados y que “el Tribunal de Garantia descartó todos los peligros para la seguridad de la víctima, de la seguridad de la investigación y no dio peligro de fuga”.

“Mirado con perspectiva de juicio, todo indica que el Ministerio Público no va a poder acreditar la violación”, cerró.

Los argumentos de Fiscalía

El abogado Nicolás Calvo, en representación de la Fiscalía, afirmó que es evidente que la denunciante estaba en estado de ebriedad en el momento de los hechos y no así Monsalve.

Además, se reveló que el exsubsecretario fue encarado días después por la víctima en presencia de una testigo y que Monsalve le habría ofrecido disculpas a la denunciante.

“Da cuenta de cómo la víctima en algún momento incluso lo enfrenta al señor Monsalve, con posterioridad al cumpleaños de ella, lo enfrenta y le dice ‘no me acuerdo de lo que pasó, necesito que me ayudes a averiguar quién era el taxista, su placa patente, porque yo no consentí a nada’. Y en ese momento, Catalina Arrey es testigo de cómo la víctima le dice que en este contexto, el señor Monsalve se toma la cara con las manos y le dice ‘disculpa por lo que hice’. Eso es otro factor importante”, planteó Calvo.