Chile Vamos vs Republicanos III: Ramírez desafía a Kast a criticar a Matthei en primarias

Siguen las tensiones entre Chile Vamos y el Partido Republicano, las que comenzaron con las diferentes posturas en torno a la reforma de pensiones impulsadas por el Gobierno y luego continuaron en el campo presidencial.

En ese sentido, el presidente de la UDI, el diputado Guillermo Ramírez abordó la opción de primarias amplias con los partidos de oposición fuera de Chile Vamos, entre los que no está incluido el Partido Republicano, debido a que “ellos ya decidieron que no participarán en primarias y no tienen buenas razones para justificar esta división que solamente termina beneficiando a la izquierda”, como señaló en entrevista con el diario La Tercera.

Precisamente en Republicanos decidieron que José Antonio Kast fuera su candidato presidencial. Y éste ya comenzó con su ataque contra una de las opciones que más genera consenso en Chile Vamos: la excalcaldesa Evelyn Matthei (UDI), a quien le pidió pronunciarse sobre la postura de la UDI en torno a la reforma de pensiones. “Que Evelyn Matthei se pronuncie. En este tema, que parece que es la madre de todas las batallas, que partió el lunes y estamos a viernes, a Evelyn Matthei yo no le he escuchado una palabra”, sostuvo.

El mismo Ramírez -quien inició el debate previsional debido a que se abrió a entregar un 0,5% de las cotizaciones para reparto, pese a que posteriormente se arrepintió- respondió a Kast: “Si José Antonio Kast quiere debatir con Evelyn Matthei, encantados de que participe en una primaria”, dijo al respecto.

Tras ello, reflexionó sobre los últimos resultados electorales del Partido Republicano: “La principal razón por la cual republicanos sufrió una baja es por la gobernabilidad que una u otra opción ofrece. El Partido Republicano ha dicho que hay que pactar nada en ningún tema con la izquierda, que hay que apostar a tener mayoría en el Congreso para hacer los cambios a su pinta”, mencionó.

“Vamos a continuar los esfuerzos de conversar con grupos que están al centro, que han sido oposición a este gobierno y que fueron parte del Rechazo en el plebiscito. Lo mismo con el Partido Social Cristiano, para ver si existe alguna posibilidad también de trabajar en unidad. Y esperamos que el Partido Republicano eche pie atrás a su definición de ir solos en la presidencial y de ir solos en una lista parlamentaria”, cerró.