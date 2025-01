Senador Insulza (PS): “No hay ninguna condición para mantener una relación normal con Venezuela”

El exsecretario general de la OEA, excanciller y actual senador socialista, José Miguel Insulza, conoce bien cómo es la administración del dictador venezolano Nicolás Maduro. De hecho, en 2014 cuando dirigía la Organización de los Estados Americanos, Maduró vetó el ingreso de funcionarios del ente internacional, y dice estar expectante ante la posible llegada de Edmundo González a Caracas para reclamar la presidencia del Gobierno de ese país, bajo la amenaza de ser detenido.

En un contexto de creciente tensión entre Chile y Venezuela, a días de que Maduro asuma nuevamente el Gobierno tras un fraudulento proceso electoral, analiza la decisión del Presidente Boric de mantener relaciones diplomáticas con Caracas, a pesar de la decisión del régimen venezolano de expulsar a los diplomáticos chilenos, del fracaso del convenio para deportar venezolanos ilegales y del trato poco respetuoso hacia las autoridades chilenas. “La relación bilateral no va a cambiar mientras perdure la actitud dictatorial del señor Maduro”, afirma Insulza.

-¿Qué le parece primero que se baje la representación diplomática chilena para Venezuela a un ministro consejero y que el Gobierno exprese que es debido a un fraude electoral?

-Lo que pasa es que la decisión del Presidente de la República fue no romper relaciones con Venezuela. A pesar de la decisión de Venezuela de pedirles a los diplomáticos chilenos que se fueran del país. Ahora, eso significó necesariamente que el embajador estaba, por decirlo así, según los procedimientos de la Cancillería, en una condición de llamado a informar, y eso ya no podía continuar así por más tiempo. Sobre todo porque había varios funcionarios diplomáticos, de las policías y otros, que debían volver a su servicio.

Por esa razón el Presidente optó definitivamente por dejar –entre comillas– sin embajador la representación y todos los funcionarios de carrera que estaban allá seguirán trabajando en los escritorios de la Cancillería.

-¿Y qué implicaciones tiene reducir el nivel de representación diplomática a un ministro consejero?

-En este momento realmente no hay ninguna condición para mantener una relación normal con Venezuela. Como dijo el canciller en la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, la relación bilateral no va a cambiar mientras perdure la actitud dictatorial del señor Maduro.

-¿Qué gana Chile al continuar manteniendo relaciones diplomáticas con Venezuela, luego de la expulsión del embajador o de no cumplir el acuerdo de expulsiones?

-Por lo menos Chile va a poder seguir atendiendo allá con funcionarios locales las necesidades de nuestros compatriotas, porque la Embajada no está cerrada, hay muchos chilenos que viven allá y la sede está atendiendo.

-¿Es lo único?

-Eso sería lo primero. Lo segundo es no mostrar que esto sea un asunto en el que Chile quiera aislar a Venezuela, ni mucho menos. Se muestra que tenemos presencia, a diferencia de otros países que se han ido, que simplemente ya no tienen relación o nada que hacer en Venezuela. En la diplomacia chilena nunca perderemos la oportunidad de marcar presencia. Nosotros somos muy contrarios a romper las relaciones. Hemos aprendido que no es lo mejor.

-¿Por qué Brasil y Colombia mantienen a sus embajadores?

-La mayor parte de los países que mantienen a su embajador todavía son fundamentalmente los que tienen límite fronterizo con Venezuela. Es difícil pedirles a Brasil y a Colombia que no tengan embajador en Venezuela, en circunstancias que tienen una amplísima frontera. Es como si le pidieran a Chile retirar el embajador de Argentina. Entonces, eso para asistir a la transmisión del mando representados solamente por sus embajadores y por ninguna autoridad política.

-¿Y qué tendría que pasar para poder retomar la normalidad en las relaciones?

-Ojalá que ocurra algo pronto que permita reanudar la relación. Algún nivel de democratización y de apertura. Hay una colonia chilena que no es pequeña en Venezuela.

-¿Cómo afecta esto a la situación de los chilenos que viven allá?

-El consulado está abierto y los chilenos que necesitan hacer alguna gestión lo pueden hacer. Los funcionarios lo mandan a Santiago y se hace. En cambio, los venezolanos que quieren hacer alguna gestión en Chile, no pueden hacerla porque su consulado no los atiende.

-¿Cómo ve usted el regreso de Edmundo González, el candidato opositor en las elecciones presidenciales?

-Estamos todos expectantes con lo que pueda pasar el viernes 10. Él quiere entrar a Venezuela, ir a reclamar su derecho a asumir la presidencia, pero no es fácil eso. La ciudad está completamente militarizada, para cualquier persona no es fácil desplazarse. No, no está claro que pueda entrar al país, por lo menos va a ser difícil que entre, por así decirlo. Yo no tengo ninguna información. De ser detenido, por cierto la presión multilateral sin duda aumentaría y, probablemente, Estados Unidos y España tomarían claras represalias.